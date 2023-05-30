Построили детские сады и благоустроили парки: мэр Самары рассказала, что было сделано в прошлом году

Елена Лапушкина рассказала о проделанной в 2022 году работе.

На заседании Самарской городской думы мэр города Елена Лапушкина выступила с докладом о об итогах работы, проделанной в 2022 году главой и администрацией Самары в различных сферах. Речь шла в том числе о реализации национальных проектов (Самара участвует в десяти из них), а также о решении важнейших экономических и социально значимых задач, среди которых – рост производства и импортозамещение, увеличение заработной платы и мер поддержки населения, в том числе – осемьях военнослужащих. А также о популяризации Самары в качестве туристического направления, в чем за последний год были достигнуты значительные успехи: турпоток вырос на 65% и достиг 1 млн человек.

- Экономика города, восстановившись от ковидных ограничений, столкнулась с ужесточением внешнеэкономических санкций со стороны недружественных стран. Благодаря эффективному взаимодействию с правительством Самарской области и поддержке губернатора Дмитрия Азарова социально-экономическая ситуация в 2022 году оставалась устойчивой, несмотря на сложные условия, - так начала свой доклад Елена Лапушкина.

Про образование

Одна из наиболее значимых задач, над которой активно работал город – обеспечение мест детям в дошкольных образовательных учреждениях. Благодаря реализации нацпроектов Самара приближается к решению задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным: до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. По итогам 2022 года этот показатель составил 98%.

Работа велась по нескольким направлениям. В 2022 году были открыты три новых дошкольных учреждения - создано 319 мест, из них 106 ясельных. Возвращены в систему образования два ранее не функционировавших здания детсадов в Куйбышевском и Советском районе – это еще 228 мест, включая 90 ясельных. Переоборудование и ремонт в 4 детсадах позволили открыть дополнительно 102 места.

В 2022 году началось строительство детсада в Промышленном районе на 240 мест, из них 80 ясельных.

В 2022 году введен в эксплуатацию второй корпус школы № 26 на 850 мест на 5 просеке.

По сравнению с 2021 годом в 2 раза вырос объемвыделенных средств на ремонт школ и число отремонтированных объектов.

Про спорт

Самара – спортивный город: доля населения от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, по итогам 2022 года составила 54%, а число участников физкультурных мероприятий выросло в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом и в 2,2 раза – по сравнению с 2020 годом.

В целях развития инфраструктуры физической культуры и спорта в 2022 был выполнен основной объем работ по строительству плавательного бассейна на территории Куйбышевского района. В этом году объект готовится к открытию.

Вклад города в развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в 2022 году –выполнение основного объема работ по строительству плавательного бассейна в Куйбышевском районе. Его откроют в 2023 году.

Про культуру

В Самаре продолжается реставрация Дворца культуры им. Литвинова.

В 2022 году благодаря нацпроекту «Культура» было обновлено экспозиционное и техническое оборудование Детской картинной галереи, а 10 детских школ искусств оснащены новыми музыкальными инструментами, учебно-методической литературой и оборудованием.

Впервые проведен Детский фестиваль «Пусть всегда будет детство» совместно с киностудией «Союзмультфильм» и музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!» ко Дню России.

Установлены 12 мемориальных объектов, в том числе почетным гражданам Самары: Елене Васильевне Шпаковой, Владимиру Ивановичу Чудайкину, советскому разведчику Вильгельму Генриховичу Фишеру (Р.И. Абелю) и другим выдающимся самарцам.

50 учащихся учреждений сферы культуры, искусства, физкультуры и спорта получили именные стипендии от города, а ежемесячная стипендия студентов этой сферы выросла с 5 до 7,5 тысяч рублей.

Про благоустройство

В 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены парк «Молодежный» (1 этап), парк «Воронежские озера» (1 этап), сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий, сквер им. Куйбышева в Куйбышевском районе и сквер по ул. Ташкентской, 170. По просьбам жителей организованы проектные работы по восстановлению искусственного водоема в парке «Молодежный»

В рамках подготовки к фестивалю «Российская студенческая весна» благоустроены сквер у Дворца Торжеств, «Яблоневый» и «Полевой» в Ленинском районе, Маяковский спуск к набережной.

Силами внутригородских районов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведено благоустройство 56 дворовых территорий.

Про социальную поддержку

В Самаре оказывается 72 социальной поддержки, из них 31 – за счет бюджета города. За последний год введено 3 новые меры. В 2022 году этими мерами воспользовались около 100 тысяч самарцев.

Для привлечения медицинских кадров в государственные поликлиники разработан комплекс из 5 дополнительных мер поддержки в рамках нацпроекта «Здравоохранеиие». Объем помощи медработникам составил более 10 млн рублей.

180 молодых семей улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись социальной выплатой.

346 детей-сирот получили ключи от новых квартир – это в два раза больше, чем в 2021 году.

Из аварийного жилья переселено 764 семьи, что на 47 семей больше, чем в 2021 году. Приобретено 2459 жилых помещений – в 4 раза больше, чем годом ранее.

Про транспорт

В 2022 году приобретены 12 трамвайных вагонов и один электробус. Сформированы предложения по дальнейшему обновлению парка транспорта – благодаря этому в 2023 году Самара получит 50 новых автобусов.

По программе капремонта трамвайных вагонов в 2022 году оновленоболее половины подвижного состава. Это в 2,5 раза дешевле, чем закупка новых вагонов.

Разработана 5-летняя программа капитального ремонта трамвайных линий от пр. Ленина до Московского шоссе. Она стартовала в 2023 году.

Про теплосети

В 2022 году на территории города за счет внебюджетных средств филиалом «Самарский ПАО Т Плюс» проведены работы по перекладке 43 км тепловых сетей. Кроме того, введена в эксплуатацию блочно-модульная котельная по ул. Трубной.

Начато строительство блочно-модульной котельной для переключения потребителей Куйбышевского района от физически изношенных теплоисточников АО «КНПЗ» и ООО «Волгабурмаш». В 2023 году котельная будет введена в экспуатацию.

Про воду

В рамках федерального проекта «Чистая вода» впервые за последние 30 лет начата реализация масштабных проектов строительства крупных водоводов для обеспечения качественной питьевой водой жителей Куйбышевского и Красноглинского районов. Полностью работы по строительству водоводов будут завершены в Красноглинском районе в 2023 году, в Куйбышевском — в 2024-м. С 2022 года администрацией города также реализуется проект строительства очистных сооружений дождевой канализации в пос. Управленческий.

Про семьи мобилизованных

Одной из важнейших задач в 2022 году было решение вопросов, связанных с проведением специальной военной операции. Елена Лапушкина отметила включенность администрации города, депутатского корпуса и жителей Самары в поддержку фронта и военнослужащих с самого начала проведения СВО.

По поручению губернатора Самарской области на каждую семью военнослужащего в Самаре созданы социальные паспорта, закреплены кураторы. Единая информационная система постоянно пополняется и обновляется, каждое обращение находится на контроле. Администрация Самары включилась в реализацию проекта «Возвращение» на этапе ее разработки. Семьям и детям военнослужащих оказывается адресная помощь и поддержка.

- Подводя итог прошедшему году, хочу отметить, что со всеми задачами мы с вами справлялись вместе, сообща, вырабатывая и поддерживая порой нестандартные решения. Благодаря проведенной работе нам удалось удержать стабильное состояние основных направлений городского хозяйства и заложить основу под дальнейшее развитие. Текущий год не будет проще. Ежедневно мы сталкиваемся с санкционным давлением и усугублением информационных и других атак на наше государство. Но сегодня время искать резервы внутри, раскрывать потенциал своих территорий, проводить в жизнь отечественные, самарские проекты, поддерживать местных производителей и воспитывать свои кадры, развивать нашу молодежь. Наша сила в единении и взаимной поддержке, — подытожилаЕлена Лапушкина.

- Очень многое делается муниципалитетами, но не всегда у нас получается отдать этому должное внимание в процессе преобразований. А сегодня, когда глава города собрала все достижения в единый доклад, достаточно посмотреть, как коллеги слушали ее: с вниманием и гордостью за город. Сегодня это итоги консолидированной работы, бюджета и соответствующие результаты, — подчеркнул председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.