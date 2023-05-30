«Здесь поселятся пернатые жители»: в самарских детских садах и школах появились новые домики для птиц

Подарки победителям: птичьи домики, книги и журналы. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Птицы возвращаются

Экологи, орнитологи и обычные горожане отмечают, что в последние 2-3 года ситуация в птичьем мире Самарской области заметно улучшилась. Снова прилетают на зимовку снегири, а путешествуя по области, можно увидеть в небе степного орла.

- Это действительно так: возвращаются многие кочующие птицы, которых не было долгое время. Появилась даже тенденция к увеличению краснокнижных птиц, в частности, орлана белохвоста, который гнездится в районе села Зольное. Улучшения в птичьем мире связаны со снижением антропогенной нагрузки, контролированием техногенных выбросов. Большую роль играет активное экологическое просвещение, направленное на сохранение биологического разнообразия, - считает заместитель руководителя региональной экостанции Самарской области, педагог дополнительного образования Эколого-биологического центра Михаил Никоноров.

Подарки приятно и вручать, и получать. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Экологическое просвещение действительно приносит свои плоды: в каждом дворе появляются кормушки для птиц, а заботе о пернатых братьях наших меньших учат начиная с детского сада. Этой теме был посвящен и конкурс творческих работ «Придумай птичий дом!», который организовали и провели медиахолдинг «Комсомольская правда» и Департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары среди образовательных учреждений города.

- Мы задумали этот конкурс, чтобы воспитать у детей бережное отношение к природе и мотивации интереса к ее охране, вовлечь их в активную деятельность по охране природы родного края, привить любовь к малой родине и любознательности. И, конечно, чтобы поучаствовать в создании благоприятных условий для гнездовья птиц в городских условиях, - поделился заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, руководитель управления охраны окружающей среды Дмитрий Хаистов.

Школьники — активные частники природоохранных акций. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Руководителям образовательных учреждений — победителям конкурса вручили памятные дипломы. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

60 новых домиков

Конкурс удался: за две недели в адрес организаторов поступило более 90 коллективных творческих работ от дктских садов, школ и учреждений дополнительного образования по темам «Придумай птичий дом», «Защитим птиц», «Птицы нашего города».

Награждение превратилось в настоящий праздник! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Участники отмечали, что творческая деятельность по-настоящему объединила и захватила детей, родителей и воспитателей и доставила немало приятных минут.

- Дети всегда радуются таким заданиям, особенно когда они сопровождаются интересным рассказом и реализуются совместно с родителями. От нашего сада участвовало три группы: две в возрасте детей 3-4 года и одно подготовительная. Творческий процесс получился очень продуктивным и приятным, а победа невероятно воодушевила, - рассказала старший воспитатель детского сада № 282 Наталья Тропарь.

Викторина на знание птиц и их повадок вызвала живейший интерес у детей. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Большинство участников – далеко не новички в деле практической заботы о птицах.

- Наши дети ежегодно участвуют в акции «Берегите природу»: возят в питомники корма помогают с уборкой. Также в декабре у нас в школе проходит акция «Помоги птицам»: каждый школьник приносит подкормку по определенному списку, который они составляют на уроке окружающего мира и биологии, и мы наполняем правильной птичьей едой кормушки, которые развешаны по периметры территории школы. Также дети участвовали в городском конкурсе на лучший скворечник – у нас есть очень мастеровитые и творческие семьи. А недавно проходила масштабная биологическая акция, в рамках которой каждый класс рисовал плакаты, посвященные защите природы, и шесть из них были отправлены на конкурс «Придумай птичий домик!», - рассказала заместитель директора школы №172 Людмила Куприянова.

Подводить итоги конкурса было непросто: работы талантливые, креативные, выполненные с душой. Но тем не менее экспертное жюри назвало авторов лучших работ. Это детские сады № 87, 181, 188, 282, 173, 337, 465, 299, 347, 385, 1, школы № 72, 6, 80, художественная школа им. Зингера. Также жюри отметили работы воспитанников детских садов № 230, 140, 12, 5, 362, «Янтарики», детского центра «Я сам».

Птичьи домики были сделаны специально для конкурса проектом «Оранжевый скворечник». Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Победителям конкурса вручили памятные дипломы, красочные детские журналы и книги от медиахолдинга, а главное – птичьи домики! Всего на территориях детских образовательных учреждений города будут размещены 60 синичников, в которых уже в этом году поселятся пернатые жители. Их выполнил по заказу организаторов конкурса проект «Оранжевый скворечник».

В ходе награждения орнитолог Михаил Никоноров напомнил детям: плиц нужно подкармливать только зимой когда много калорий они тратят на то, чтобы согреться. А летом столько энергии не нужно, а вот лишний вес приводит к развитию заболеваний у пернатых. Забота должна быть правильной!