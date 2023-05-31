Малыши плакали и звали маму: самарчанка попросила подругу последить за тремя маленькими детьми и исчезла

На горе-мать возбудили уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Эта история просто не укладывается в голове: в Самаре 26-летняя мать попросила свою подругу из Тольятти последить за тремя маленькими детьми - и пропала, попросту перестав отвечать на звонки. В результате шокированная подруга, на руках у которой внезапно оказалось трое чужих малышей, обратилась в полицию. Сотрудники ПДН О МВД России Ставропольского района Самарской области провели проверку и подтвердили факт ненадлежащего исполнения родительских прав. Горе-мать полицейские нашли в Самаре, причем женщина в это время оказалась в состоянии наркотического опьянения. Журналист «КП-Самара» узнала подробности истории.

Полгода воспитывала чужих детей

Эта история началась в сентябре прошлого года. Марина (имена героев изменены – прим. ред.) пришла в гости к подруге Кате и заявила - мол, хочу пехать в Самару искать работу, только вот детей оставить совсем не с кем. И попросила немного последить за малышами. Детей у Марина оказалось трое, мал мала меньше. Трехлетка, двухлетка и годовалый малыш недоверчиво смотрели на незнакомую тетю, но та решила, что обязана помочь подруге и согласилась ненадолго приютить ребятишек. Вот только она даже не догадывалась, что возвращаться за малышами Марина не будет.

Время шло. Сначала малыши очень скучали, плакали и звали маму. Потом смирились и начали улыбаться новой няньке. Через неделю Катя попробовала позвонить Марине, но та не взяла трубку. Не ответила она и на следующие звонки. Так Катя оказалась заложницей своего решения сделать доброе дело. Полгода подруга воспитывала и содержала чужих малышей. Она пыталась дозвониться до их матери, но попытки были тщетны. Время шло, а Марина так и не объявлялась в Тольятти. В конце концов Катя решила обратиться в полицию, чтобы стражи порядка помогли ей найти родную мать малышей.

- Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, изъяли детей 2020, 2021 и 2022 годов рождения, находящихся в социально-опасном положении, и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пришла в полицию "под кайфом"

Марину нашли в Самаре. Как рассказал «Комсомолке» собственный источник, горе-мать работала проституткой. Женщину вызвали на допрос в полицию, куда она пришла в непристойном виде.

- В отделение многодетная мать пришла в состоянии наркотического опьянения. На нее был составлен протокол по ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), - сообщил нам источник, знакомый с ситуацией.

В результате мать-кукушка, бросившая троих малышей на попечение чужого человека, попала под уголовную статью по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Сейчас полицейские продолжают проверку, а Марина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.