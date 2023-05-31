Ботанический сад - зеленый оазис в центре города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ботаническом саду Самарского университета им. Королева собрана флора со всего света: то, что смогло прижиться в нашем климате, приловчилось зимовать и выносить сухость летнего воздуха. За 90-летнюю историю сада биологи собрали большую коллекцию: 4 500 таксонов растений. Начальник отдела дендрологии Татьяна Жавкина уверяет, что жизнь в саду насыщенная, особенно весной и летом: каждую неделю меняется пейзаж, что-то новое зацветает и благоухает. Рассказываем, на что можно полюбоваться в ближайшее время, также про самых старинных «обитателей» этого места.

Аромат цветущей бузины считают целебным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бузина и волшебная палочка

Сейчас время цветения бузины: в саду есть черная, корейская и канадская. Ее яркие соцветия - желтые, белые, пурпурные потрясающе пахнут и даже могут исцелить тех, кто вдыхает их аромат: от простуды, воспалительных заболеваний. Говорят, что раньше ягоды бузины использовались для быстрого умерщвления кур, а сельские красавицы чернили ими брови. Сейчас же этот кустарник больше известен благодаря истории про Гарри Поттера и упомянутой там волшебной палочке из бузины. Татьяна Жавкина говорит, что даже слышала, как дети уговаривают родителей купить саженцы этого чудо-кустарника и посадить у дома. В ботаническом саду действительно можно приобрести рассаду, в том числе краснокнижных растений. Можно высадить у себя на участке разную экзотику и повесить таблички, чтобы удивленный взгляд гостей скользил от «спирея бумальда» к «хеномелес японский».

Японские пионы более миниатюрные, чем те, что мы видим на садовых участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычные пионы

В ближайшее время можно полюбоваться на цветение розового японского пиона. Он необычен тем, что его лепестки не образуют привычную взгляду махровую шапку, а располагаются по периметру, открывая яркую центральную часть, заполненную стаминодиями - бывшими тычинками. Они тоже могут удивлять своей формой: волнистой или с изломами.

Актинидия коломикта привлекает внимание необычной листвой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С Дальнего Востока и из Северной Америки

Актинидия коломикта привлекает внимание своими необычными многоцветными листьями. Эта гостья с Дальнего Востока - лиана, вырастающая в родной стихии до 14 метров, в ботаническом саду достигает только 3-4. Ближе к осени у нее созревают плоды, которые сравнивают то с земляникой, то с арбузом, но чаще с ананасом или киви. Попробовать их, к сожалению, нельзя, только посмотреть.

Магония перезимовывает под сугробом, оставаясь зеленой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магония падуболистная и магония ползучая - вечнозеленые растения родом из Северной Америки. Придете в ботанический сад зимой, знайте: под одним из сугробов спокойненько поживают яркие, бодрые зеленые листья. Специально их ничем не укрывают, с русской зимой справляются сами. В начале мая магония цветет, приманивая пчел и посетителей нежным ароматом. К осени листья меняют цвет с зеленого на багровый, и на этом выразительном фоне появляются синие ягоды.

Сейчас в ботаническом саду цветут белые кувшинки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утки с Московского шоссе и столетние ели

В середине 19-го века владельцем территории нынешнего ботанического сада был купец Егор Аннаев. Он посадил здесь деревья, перегородил плотинами овраг, чтобы образовались два пруда. На одном из них сейчас цветут белые и розовые кувшинки и плавают утки.

Пруд в ботаническом саду облюбовали утки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Птицы прилетают сюда ранней весной, а те, что уже обзавелись потомством, даже приходят. Весной было замечено утиное семейство, которое неспешно пересекало оживленное Московское шоссе, уверенно держа курс на ботанический сад: "Вперед, к пруду!"

Голубым елям уже более 100 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Основателем» же ботанического сада считается другой купец, который стал следующим собственником - Василий Борщов. Именно он среди обычных яблонь разместил иностранных «гостей» - три голубые ели из Северной Америки. Говорят, стоили они по 300 рублей каждая - как дом в городе. Предполагают, что купец так расщедрился, чтобы порадовать свою юную жену. Сейчас эти 120-летние деревья - самые старые на территории сада.

Жигулевские горы в миниатюре и цветок с запахом мяса

Когда нестерпимо тянет полюбоваться природой Жигулевских гор, но в распоряжении только обеденный перерыв, то вам в ботанический сад. Здесь есть специальная горка, посвященная флоре именно этих мест. А захочется чего-то экзотического, то тоже не обязательно ехать в джунгли Амазонии - можно зайти в оранжерею: здесь более 1250 видов и сортов растений с теплых уголков планеты.

На входе сразу цепляет внимание цветок, похожий на не выспавшегося осьминога - аристолохия гигантская. От такого растения сразу ждешь подвоха и он, действительно, зачастую есть: некоторые его разновидности пахнут тухлым мясом. Но, к счастью, именно гигантская - без запаха. Опыляется растение мухами. Цветок устроен как хитроумная ловушка, из которого насекомое не сможет выбраться, пока не сделает свое дело.

Некоторые виды аристолохии пахнут тухлым мясом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со времен юрского периода

Недалеко от лианы саговник поникающий - растение, которое вообще не суетится. Растет очень медленно, выпуская по несколько листочков в год. Действительно, спешить некуда: он известен еще со времен юрского периода и в дикой природе может жить до тысячи лет. Правда, саговники со времен динозавров измельчали: раньше это были сорока метровые гиганты, сейчас же они вырастают в пределах десяти метров.

Саговник рос еще во времена динозавров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банан, в отличие от медленного соседа, более шустрый: за один год вымахал до 6 метров. Плоды этого гиганта есть нельзя. Так как он дикий, то состоят они исключительно из косточек.

Банан - самое высокое растение в оранжерее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На эти и другие растения можно полюбоваться ежедневно, кроме среды. В будни ботанический сад работает с 10 до 20, по выходным до 17. В оранжерею можно попасть в понедельник, вторник, четверг с 13:00-15:30. Также можно записаться на экскурсии и фотосессии по тел. 222-92-41.