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Общество31 мая 2023 13:20

Растение времен динозавров, столетние ели и цветок-мухоловка: что посмотреть в ботаническом саду в Самаре

Показываем, чем может удивить ботанический сад Самарского университета
Светлана МАКОВЕЕВА
Светлана МАКОВЕЕВА
Ботанический сад - зеленый оазис в центре города

Ботанический сад - зеленый оазис в центре города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ботаническом саду Самарского университета им. Королева собрана флора со всего света: то, что смогло прижиться в нашем климате, приловчилось зимовать и выносить сухость летнего воздуха. За 90-летнюю историю сада биологи собрали большую коллекцию: 4 500 таксонов растений. Начальник отдела дендрологии Татьяна Жавкина уверяет, что жизнь в саду насыщенная, особенно весной и летом: каждую неделю меняется пейзаж, что-то новое зацветает и благоухает. Рассказываем, на что можно полюбоваться в ближайшее время, также про самых старинных «обитателей» этого места.

Аромат цветущей бузины считают целебным

Аромат цветущей бузины считают целебным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бузина и волшебная палочка

Сейчас время цветения бузины: в саду есть черная, корейская и канадская. Ее яркие соцветия - желтые, белые, пурпурные потрясающе пахнут и даже могут исцелить тех, кто вдыхает их аромат: от простуды, воспалительных заболеваний. Говорят, что раньше ягоды бузины использовались для быстрого умерщвления кур, а сельские красавицы чернили ими брови. Сейчас же этот кустарник больше известен благодаря истории про Гарри Поттера и упомянутой там волшебной палочке из бузины. Татьяна Жавкина говорит, что даже слышала, как дети уговаривают родителей купить саженцы этого чудо-кустарника и посадить у дома. В ботаническом саду действительно можно приобрести рассаду, в том числе краснокнижных растений. Можно высадить у себя на участке разную экзотику и повесить таблички, чтобы удивленный взгляд гостей скользил от «спирея бумальда» к «хеномелес японский».

Японские пионы более миниатюрные, чем те, что мы видим на садовых участках

Японские пионы более миниатюрные, чем те, что мы видим на садовых участках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычные пионы

В ближайшее время можно полюбоваться на цветение розового японского пиона. Он необычен тем, что его лепестки не образуют привычную взгляду махровую шапку, а располагаются по периметру, открывая яркую центральную часть, заполненную стаминодиями - бывшими тычинками. Они тоже могут удивлять своей формой: волнистой или с изломами.

Актинидия коломикта привлекает внимание необычной листвой

Актинидия коломикта привлекает внимание необычной листвой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С Дальнего Востока и из Северной Америки

Актинидия коломикта привлекает внимание своими необычными многоцветными листьями. Эта гостья с Дальнего Востока - лиана, вырастающая в родной стихии до 14 метров, в ботаническом саду достигает только 3-4. Ближе к осени у нее созревают плоды, которые сравнивают то с земляникой, то с арбузом, но чаще с ананасом или киви. Попробовать их, к сожалению, нельзя, только посмотреть.

Магония перезимовывает под сугробом, оставаясь зеленой

Магония перезимовывает под сугробом, оставаясь зеленой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Магония падуболистная и магония ползучая - вечнозеленые растения родом из Северной Америки. Придете в ботанический сад зимой, знайте: под одним из сугробов спокойненько поживают яркие, бодрые зеленые листья. Специально их ничем не укрывают, с русской зимой справляются сами. В начале мая магония цветет, приманивая пчел и посетителей нежным ароматом. К осени листья меняют цвет с зеленого на багровый, и на этом выразительном фоне появляются синие ягоды.

Сейчас в ботаническом саду цветут белые кувшинки

Сейчас в ботаническом саду цветут белые кувшинки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утки с Московского шоссе и столетние ели

В середине 19-го века владельцем территории нынешнего ботанического сада был купец Егор Аннаев. Он посадил здесь деревья, перегородил плотинами овраг, чтобы образовались два пруда. На одном из них сейчас цветут белые и розовые кувшинки и плавают утки.

Пруд в ботаническом саду облюбовали утки

Пруд в ботаническом саду облюбовали утки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Птицы прилетают сюда ранней весной, а те, что уже обзавелись потомством, даже приходят. Весной было замечено утиное семейство, которое неспешно пересекало оживленное Московское шоссе, уверенно держа курс на ботанический сад: "Вперед, к пруду!"

Голубым елям уже более 100 лет

Голубым елям уже более 100 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Основателем» же ботанического сада считается другой купец, который стал следующим собственником - Василий Борщов. Именно он среди обычных яблонь разместил иностранных «гостей» - три голубые ели из Северной Америки. Говорят, стоили они по 300 рублей каждая - как дом в городе. Предполагают, что купец так расщедрился, чтобы порадовать свою юную жену. Сейчас эти 120-летние деревья - самые старые на территории сада.

Жигулевские горы в миниатюре и цветок с запахом мяса

Когда нестерпимо тянет полюбоваться природой Жигулевских гор, но в распоряжении только обеденный перерыв, то вам в ботанический сад. Здесь есть специальная горка, посвященная флоре именно этих мест. А захочется чего-то экзотического, то тоже не обязательно ехать в джунгли Амазонии - можно зайти в оранжерею: здесь более 1250 видов и сортов растений с теплых уголков планеты.

На входе сразу цепляет внимание цветок, похожий на не выспавшегося осьминога - аристолохия гигантская. От такого растения сразу ждешь подвоха и он, действительно, зачастую есть: некоторые его разновидности пахнут тухлым мясом. Но, к счастью, именно гигантская - без запаха. Опыляется растение мухами. Цветок устроен как хитроумная ловушка, из которого насекомое не сможет выбраться, пока не сделает свое дело.

Некоторые виды аристолохии пахнут тухлым мясом

Некоторые виды аристолохии пахнут тухлым мясом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Со времен юрского периода

Недалеко от лианы саговник поникающий - растение, которое вообще не суетится. Растет очень медленно, выпуская по несколько листочков в год. Действительно, спешить некуда: он известен еще со времен юрского периода и в дикой природе может жить до тысячи лет. Правда, саговники со времен динозавров измельчали: раньше это были сорока метровые гиганты, сейчас же они вырастают в пределах десяти метров.

Саговник рос еще во времена динозавров

Саговник рос еще во времена динозавров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банан, в отличие от медленного соседа, более шустрый: за один год вымахал до 6 метров. Плоды этого гиганта есть нельзя. Так как он дикий, то состоят они исключительно из косточек.

Банан - самое высокое растение в оранжерее

Банан - самое высокое растение в оранжерее

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На эти и другие растения можно полюбоваться ежедневно, кроме среды. В будни ботанический сад работает с 10 до 20, по выходным до 17. В оранжерею можно попасть в понедельник, вторник, четверг с 13:00-15:30. Также можно записаться на экскурсии и фотосессии по тел. 222-92-41.

В оранжерею можно попасть три дня в неделю: попасть в понедельник, вторник, четверг

В оранжерею можно попасть три дня в неделю: попасть в понедельник, вторник, четверг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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