«Не умеют люди ими пользоваться»: самарцы поддержали идею запретить ездить на электросамокатах по пешеходным улицам

Журналисты «КП-Самара» провели опрос среди самарцев Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Прокатные электросамокаты стали для многих городов настоящей проблемой. Двухколесный транспорт заполонил парки, скверы, набережные и тротуары. В Государственной Думе решили подойти к этому вопросу радикально. В парламенте предложили запретить горожанам передвигаться на электросамокате по пешеходным улицам, а вот несовершеннолетним гражданам и вовсе ограничить доступ к прокату. Мол, рано им еще использовать это изобретение. Журналисты «КП-Самара» вышли на улицу и пообщались с прохожими. Волжане рассказали корреспондентам «Комсомолки», что они думают по этому поводу.

«Пешеходы вечно жалуются»

Депутаты ГосДумы обратили внимание на правила пользования электросамокатов не просто так. Все дело в том, что за последние три года число дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло в два раза. Поэтому парламентарии предлагают не только ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 километров в час, но и запретить их использование на пешеходных улицах, а также ограничить использование транспортного средства несовершеннолетним.

Мы решили спросить у самарцев, что они думают на этот счет. Пока искали место для съемок в сквере Фадеева, мимо нас пролетело как минимум с десяток электросамокатов. Кстати, одного из водителей двухколесной машины нам удалось поймать. Молодой парень не растерялся и твердо обозначил свое мнение. Правда, камеру попросил убрать.

-Зачем запрещать? Меня лично все устраивает. Электросамокат — отличная вещь, которая всегда выручает. Я вот, например, не люблю в жару париться в автобусе, поэтому часто используют эту чудо-машину. А пешеходы сами иногда ведут себя неправильно, вот и жалуются вечно, -говорит волжанин.

Мнение самокатчика разделил, как ни странно, человек далекий от экстрима.

-Сам я не катаюсь, честно говоря, боюсь, но думаю, запрещать электросамокатам передвигать по пешеходным улицам не стоит. Сам транспорт хороший, просто людей учить надо ездить, чтобы не было неприятных случаев.

«Коллега осталась без колена»

Но так вовсе не думает другая часть опрошенных самарцев. Оказалось, антисамокатчиков в городе все же больше. И причины у людей на это есть. Например, личный опыт.

-Прекрасное предложение! Вы знаете, из-за этих электросамокатов в прошлом году моя коллега лишилась колена. Разве чьи-то развлечения стоят этого? Думаю, все очевидно, - поделилась с журналистами «КП-Самара» прохожий мужчина.

Другие же волжане тоже боятся за свою жизнь, а еще жизни стариков и детей.

-Едут тихо и не слышишь даже. Я вот плохо вижу! Конечно, мне страшно, что меня сшибут. Они же несутся, словно сумасшедшие. Пусть ездят в специальных для этого местах и простой народ не пугают.

Недолюбливают самокатчиков и водители. Они считают, что этот современный транспорт нужно совсем исключить для использования.

-Было бы здорово, если бы они перестали ездить по проезжей части. Я часто за рулем езжу и наблюдаю не самую нормальную картину. Самокатчики могут чуть ли не под машину заехать, - поделилась местная жительница.

-Запретить срочно! Или хотя бы путь ездить начинают после 20 лет. Я вот только сегодня чуть малолетку не сбил. А потом попробуй докажи, что это не я виноват, - рассказал автомобилист.