«Жизнь в соцсетях пропускаю через фильтр»: Катерина Шпица откровенно рассказала о кино, блоге и своих корнях

Катерина Шпица откровенно рассказала о творчестве в студии радио "КП-Самара"

30 мая в Самаре прошли «БеспринцЫпные чтения» - выступление нашумевшего столичного литературно-театрального проекта. Перед самарцами выступил Александр Цыпкин вместе с резидентами проекта, ведущими российскими актерами театра и кино Катериной Шпицей и Гошей Куценко. А на следующий день Катерина Шпица пришла на Радио «КП-Самара» и откровенно рассказала о кино, блоге и о своих корнях.

- Мне кажется, сегодня и сам Цыпкин, и режиссерская братия нащупали что-то новое, потому что литературно-театральный проект - это вроде бы и не спектакль, и не книга. Это такой симбиоз. Какое будущее у таких литературных проектов?

- Я думаю, хорошая судьба ждет такие проекты. Это возможность увидеть автора и прочувствовать, как он ощущает свое произведение. Это уникальный опыт. Слушать очень интересно. Автор может не быть артистом, но он жил с этим текстом, поэтому особенно трепетно к нему относится. Со своим детищем он обращается свободно.

- Это что-то новое в театральном жанре? - Для меня - не новое, я уже так не воспринимаю. Я пришла в «БеспринцЫпные чтения» давно. Сейчас не рискну сказать, сколько лет я уже в этом проекте, но очень давно - это годы. Я в этом прекрасном соку счастливо варюсь все это время и воспринимаю это как неотъемлемую часть творческой жизни. Это особый вид энергии, особенное взаимодействие с коллегами, зрителями, материалом. Казалось бы, легко читать с листа, а нет! Это не так уж и просто. Можно переволноваться, сбиться.

- Насколько литература, которую вы читаете, отражает сегодняшнее время? - Я обожаю эту литературу. Люблю и Снегирева, и Маленкова, но Цыпкина - особенно, потому что с его произведений начался мой путь в этим чтениях. В его произведениях есть пикантность, но не пошлая. Это откровенность, не граничащая с пошлостью. С одной стороны, я довольно свободных взглядов человек, с другой - традиционных. Все, что говорит Саша, мне близко и понятно - семья, сексуальность, дружба. Он говорит о важных фундаментальных для человека вещах.

- Насколько важно актеру находится и существовать в той информационной повестке, которая вокруг нас существует? - Степень ответственности точно существует. Каждый делает свой выбор. Если человек считает себя компетентным, тогда он высказывается, если нет - принимает ситуацию такой, какая она есть и занимается своим делом. Я никого не осуждаю и ни к чему не призываю. Но хочу акцентировать внимание непосредственно на своей профессии. Не хочу брать на себя ответственность на умонастроение людей еще юных, я могу взять такую ответственность в рамках своей семьи.

- У вас достаточно большая аудитория в группе ВК. Вам приходиться быть лучшей версией себя, чтобы подать пример молодой аудитории? - Стоит понимать, что жизнь человека в соцсетях всегда пропущена через некий фильтр. Я максимально честна в определенных рамках. Есть уровень интимности, который ты не хочешь переходить. Из соцсетей можно извлечь много полезного, но можно и погрязнуть в иллюзиях.

- У вас очень интересная фамилия, и у зрителей иногда возникают вопросы, не псевдоним ли это? И склоняется ли ваша фамилия?

- С такой фамилией я родилась. Фамилия славянская, в переводе с украинского – «спица». Когда мой дедушка переехал в республику Коми и получал паспорт, он решил не переводить слово полностью и оставил так. По поводу склонения легко запомнить, я сама много лет заблуждалась. Я спросила об этом у своей учительницы по русскому языку, с которой мы до сих пор сердечно дружим, и она сказала: «Конечно, склоняется. Была бы ты Екатерина Собака, склонялось бы как “с Екатериной Собакой””.

- Что нам дают наши корни?

- Кучу всего. Архигенетику, генетическую память, культурный код, традиции, семейные истории, родовые травмы психологические и т.д. Кому то суждено впервые в своем поколении проработать эту травму и раскрыть свой потенциал совершенно в другой сфере деятельности, нежели твои потомки. В прошлом году я впервые побывала в Самаре, и я до сих пор под впечатлением от Студвесны, была в жюри, теперь меня пригласили в Пермь, и я снова под впечатлением, потому что передо мной выступали физики и математики. Таких историй очень много.

- Что Пермского вы перевезли из родителей в Москву ментально?

- Я не могу сказать, что воспринимаю Пермь как город детства. Я родилась в Перми, но случайно - мой мама была в декретном отпуске в гостях у своей мамы, и родилась я преждевременно. Папа прискакал чуть ли не на оленях, и когда мне было 11 дней, мы улетели в Республику Коми. Из Коми я привезла говор, который был невероятно быстро мной приобретен. Я занималась в театральной студии, но говорок у меня был. Даже сейчас на фоне усталости иногда он может проскакивать. С говором я упорно боролась. - Сложно быть актрисой и матерью?

- Сложно, но не стоит забывать, что есть мамы-космонавты, мамы-военные и много-много других мам.

- Насколько женщине необходимо быть реализованной не только в семье, но и в общественном пространстве?

- Вопрос очень сложный со всех точек зрения. Конечно, если у человека есть талант, он должен быть реализован. От отравления тем, что варится внутри, но не находит выхода, человек погибает духовно. Надо реализовываться. Грустно слышать истории, когда женщины ущемляют свою женственность во имя карьеры. Это нужно сочетать. Но это очень большая работа.

- Как вы пришли к идее выпустить собственные мемуары «Жизнь в эпизодах»?

- Меня сподвигло на это сумасшедшее в хорошем смысле издательство “СТ”. Они мне предлагали в течение года, я отнекивалась, но редактор настаивала, и я решилась написать. Если выпадает возможность запечатлеть моменты своей жизни, почему бы этим не воспользоваться? В книге можно найти ответы на все вопросы, которые интересуют зрителей. Книга о взаимодействии людей в этой жизни, о том, как мы помогаем друг другу. Эта книга - об общении.

- Что можете пожелать людям, которые хотят учиться на актеров?

- Эта профессия требует много мужества. Мужество - это способность не поддаться страху в критический момент и претерпевать лишения, тернистый путь. В эту профессию не нужно идти за славой. Я не могу сказать, что я готова пожертвовать частью своей свободы ради работы в театре, но ради кино я чем-то жертвую. Эта профессия для тех, кто готов нести утешение и удивление.