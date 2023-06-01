Батарейки нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Фото: Мария Трекина
Многие самарцы стали осознанно относятся к экологии и в частности, к раздельному сбору отходов. Особенно важно отправлять на переработку опасные отходы, например, батарейки - попав в обычный мусорный контейнер и на полигон, они наносят серьезный вред природе и здоровью человека. Однако далеко не все знают, куда сдавать батарейки в Самаре. В то же время в нашем городе действует более 150 пунктов приема батареек и пластиковых крышек. Публикуем все их адреса, куда сдать батарейки в Самаре 2023.
Три экоцентра проекта «Вторсырье на благотворительность»:
- Коммунистическая, 4б;
- 7-я просека, 90;
- 22-го Партсъезда, 40а.
Магазины:
- большинство магазинов «Пятерочка»;
- пункт приема «Техника сдавайся», пр. Ленина, 10, цокольный этаж.
Пункты приема батареек и адреса боксов и контейнеров:
- экопункт Экостройресурс, ул. Партизанская улица, 17Б/1;
- УЦ «Мегаполисресурс» ул. Дачная, 24;
- «Мегаполисресурс», ул. Владимирская, 50а;
- «Энергосбыт плюс», ул. Революционная, 101Б;
- пиццерия «Додо», ул. Ленинградская улица, 29;
- ул. Ленинградская улица, 64;
- ул. Лесная, 33;
- #Добрые крышечки, пункт приема мелких партий крышек, ул. Куйбышева, 124;
- ОЦ «Деловой мир», Урицкого, 19;
- ул. Чернореченская, 38;
- ул. Льва Толстого, 77;
- ул. Московское шоссе, 1;
- ул. Мичурина, 98;
- ул. Молодогвардейская, 187;
- ул. Куйбышева, 124;
- ул. Тухачевского, 227а (Vape city);
- ул. Ново-Садовая, 106;
- ТЦ «Мико», Клиническая, 41;
- ул. Мичурина, 138;
- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б;
- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81а, «М Видео»; филиала
- ТЦ «Амбар», Южное шоссе, 5;
- ул. Партизанская улица, 169;
- Антонова-Овсеенко, 14:
- ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;
- ул. Ново-Садовая, 124а;
- ул. Тихвинская, 20;
- Гастелло, 32;
- СГСПУ, ул. Блюхера, 26
- «ЛУЧ», ул. Советской Армии, 221;
- ТЦ «Апельсин», ул. Ново-Садовая, 306а;
- Южное шоссе, 5б;
- Хасановская, 32;
- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185а;
- ТЦ «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;
- пр. Кирова, 283;
- Победы, 7а;
- пр. Кирова, 257;
- ул. Ново-Вокзальная, 201;
- ул. Советская, 2;
- Карла Маркса, 516б
- ТЦ «Мега», Московское шоссе, 24 км;
- Крутые ключи, 33;
- ул. Солнечная, 60;
- ул. Мира, 12.