Батарейки нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором. Фото: Мария Трекина

Многие самарцы стали осознанно относятся к экологии и в частности, к раздельному сбору отходов. Особенно важно отправлять на переработку опасные отходы, например, батарейки - попав в обычный мусорный контейнер и на полигон, они наносят серьезный вред природе и здоровью человека. Однако далеко не все знают, куда сдавать батарейки в Самаре. В то же время в нашем городе действует более 150 пунктов приема батареек и пластиковых крышек. Публикуем все их адреса, куда сдать батарейки в Самаре 2023.

Куда сдавать батарейки в Самаре

Три экоцентра проекта «Вторсырье на благотворительность»:

- Коммунистическая, 4б;

- 7-я просека, 90;

- 22-го Партсъезда, 40а.

Магазины:

- большинство магазинов «Пятерочка»;

- пункт приема «Техника сдавайся», пр. Ленина, 10, цокольный этаж.

Пункты приема батареек и адреса боксов и контейнеров:

- экопункт Экостройресурс, ул. Партизанская улица, 17Б/1;

- УЦ «Мегаполисресурс» ул. Дачная, 24;

- «Мегаполисресурс», ул. Владимирская, 50а;

- «Энергосбыт плюс», ул. Революционная, 101Б;

- пиццерия «Додо», ул. Ленинградская улица, 29;

- ул. Ленинградская улица, 64;

- ул. Лесная, 33;

- #Добрые крышечки, пункт приема мелких партий крышек, ул. Куйбышева, 124;

- ОЦ «Деловой мир», Урицкого, 19;

- ул. Чернореченская, 38;

- ул. Льва Толстого, 77;

- ул. Московское шоссе, 1;

- ул. Мичурина, 98;

- ул. Молодогвардейская, 187;

- ул. Куйбышева, 124;

- ул. Тухачевского, 227а (Vape city);

- ул. Ново-Садовая, 106;

- ТЦ «Мико», Клиническая, 41;

- ул. Мичурина, 138;

- ТЦ «Русь на Волге», Московское шоссе, 15Б;

- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81а, «М Видео»; филиала

- ТЦ «Амбар», Южное шоссе, 5;

- ул. Партизанская улица, 169;

- Антонова-Овсеенко, 14:

- ТЦ «Космопорт», ул. Дыбенко, 30;

- ул. Ново-Садовая, 124а;

- ул. Тихвинская, 20;

- Гастелло, 32;

- СГСПУ, ул. Блюхера, 26

- «ЛУЧ», ул. Советской Армии, 221;

- ТЦ «Апельсин», ул. Ново-Садовая, 306а;

- Южное шоссе, 5б;

- Хасановская, 32;

- ТЦ «Самолет», Московское шоссе, 185а;

- ТЦ «Вива Лэнд», пр. Кирова, 147;

- пр. Кирова, 283;

- Победы, 7а;

- пр. Кирова, 257;

- ул. Ново-Вокзальная, 201;

- ул. Советская, 2;

- Карла Маркса, 516б

- ТЦ «Мега», Московское шоссе, 24 км;

- Крутые ключи, 33;

- ул. Солнечная, 60;

- ул. Мира, 12.