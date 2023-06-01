Защитят от пуль: в Самаре изобретатель усовершенствовал шлемы для бойцов СВО

Степан Подовинников создал уникальную накладку, которая может спасти жизни военных. Фото: Предоставлено "КП"

В Самаре изобретатель усовершенствовал шлемы для бойцов СВО. Местный энтузиаст Степан Подовинников создал уникальную накладку, которая может спасти жизни военных. Он провел длительные исследования технологий и материалов, пока не обнаружил, как именно можно усовершенствовать шлемы, сделав их более защищенными от пуль.

Ноу-хау Степана - титановая накладка, которая крепится на шлем и может выдержать пули калибра 7.62х54. Эта накладка не только защищает голову солдата от попадания пуль, но и не требует больших затрат на производство, уверяет умелец.

- Моя доработка может сделать наш шлем чуть ли не самым прочным в мире, - считает изобретатель. – Я, конечно, не профессионал, а любитель, но давно коллекционирую оружие, занимаюсь охотой и неплохо разбираюсь в бронезащите. Я рассчитываю, что благодаря моему изобретению, когда нашему воину нужно выглянуть из окопа и стрелять в сторону врага, его голова будет надежно защищена от стрелкового оружия со стороны противника.

Ноу-хау Степана - титановая накладка, которая крепится на шлем и может выдержать пули калибра 7.62х54.

Идея, заложенная в основу данной конструкции, родилась еще во время Первой мировой войны. Однако в то время несовершенство материалов привело к тому, что конструкция стала слишком тяжелой и неудобной для использования в боевых условиях.

- У нас есть шлемы первого класса и второго класса, и ни один из них не обеспечивает защиту от стрелкового оружия. Они обеспечивают защиту от пистолетных пуль, а на войне из пистолетов не стреляют, там автоматы, винтовки, пулеметы. Любой арамидный шлем, даже если он будет в три раза толще, просто пробивается пулей, прокалывается. Использование титанового элемента, технологичного в производстве и прочного, способствует повышению выживаемости и морального духа бойца, - считает изобретатель.

Идея, заложенная в основу данной конструкции, родилась еще во время Первой мировой войны.

Сейчас Степан Подовинников стремится получить патент на свою новую разработку, чтобы ее начали использовать военные. Мужчина переживает за наших ребят в зоне СВО и очень хочет им помочь, однако изобретение еще должно пройти все необходимые процедуры. Пока неизвестно, лучше ли оно того, что сейчас используют в рядах вооруженных сил.