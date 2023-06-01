«Экономить силы в матчах с топами мы не будем»: тренер пляжных «Крыльев Советов» рассказал о настрое команды перед вторым этапом ЧР

Никита Сафронов (№ 63) - и генеральный директор, и главный тренер, и игрок в "Крыльях". Фото: bsrussia.com

Пляжные «Крылья Советов» в минувший уик-энд провели три матча первого этапа чемпионата России-2023. Самарцы сенсационно обыграли в первый день турнира хозяев этапа - «Саратов» - со счетом 8:6. На следующее утро уступили московскому «Спартаку» 3:9, а в третий день неожиданно проиграли питерскому «Лексу» 3:4.

Дерби с «Саратовом» отняло много эмоций

Корреспондент «КП-Самара» пообщался с генеральным директором пляжных «Крыльев» Никитой Сафроновым, который де-факто исполняет сейчас и функции главного тренера. Он признался, что до старта турнира команда скорее держала в уме три очка с «Лексом».

- После победы над «Саратовом», конечно, мы уже вправе были рассчитывать и на все шесть. Но, видимо, в этом стартовом матче оставили слишком много эмоций и сил. Полный стадион, принципиальный соперник, да еще и победа! Нам надо научиться после таких событий быстро восстанавливаться и быть готовыми к следующим матчам. В принципе, игру с «Лексом» нам удалось в какой-то момент переломить и повести в счете, но все-таки не удержали результат, - поделился ощущениями Сафронов.

По его словам, тот факт, что команда готовилась к сезону на волейбольной площадке (в Самаре до сих пор нет пляжнофутбольного манежа), не сказался на физическом состоянии.

- Как раз многие отмечали, глядя со стороны, нашу хорошую физическую готовность. Скорее из-за других размеров поля сложно было наиграть какие-то комбинации. К тому же два бразильца присоединились к нам уже позже, перед стартом чемпионата. Разумеется, им нужно время, чтобы понять и привыкнуть к нашим требованиям, - пояснил Сафронов.

С иранцем — по-английски, с бразильцами — через гугл-переводчик

На этой неделе к команде присоединился еще один иностранец — вратарь сборной Ирана Сейедмехди Мирджалили, который в составе национальной команды участвовал в отборе к Всемирным пляжным играм и эту миссию с успехом выполнил.

- Сейедмехди — один из лучших в мире вратарей по игре ногами. В пляжном футболе вратарь не только отбивает мячи, летящие в «рамку», он все время участвует в игре, через него идут все комбинации, он сам может пробить и забить. И все это у Сейедмехди на высшем уровне. И при этом он не хуже других вратарей играет «на ленточке». Думаю, он однозначно должен усилить нашу команду, - считает Никита Сафронов.

Гендир и главный тренер «Крыльев» рассказал «КП-Самара», что с иранцем общается по-английски, а вот с португалоговорящими бразильцами приходится использовать гугл-переводчик. Но основные вещи в быту и в игре они понимают.

Пиняев присоединился к «Крыльям»

Присоединился к команде и заявленный официально в качестве главного тренера многолетний капитан «Крыльев» Артем Пиняев. Он получил травму, которая не позволит ему сыграть в этом сезоне, поэтому будет помогать команде со скамейки. Де-факто он будет помощником Сафронова, который продолжает выходить на площадку и в качестве игрока. После операции он прилетел в Саратов, где команда осталась тренироваться между двумя этапами. Второй этап пройдет здесь в ближайший уик-энд, со 2 по 4 июня.

Сейчас «Крылья Советов» в турнирной таблице занимают 5-е место из 9. На втором этапе им предстоит сразиться со своим непосредственным конкурентом в борьбе за место в шестерке (именно столько команд попадают в Суперфинал) - «Краснодаром-ЮМР», а также проигравшим все три первые встречи ЦСКА и выигравшим все на старте «Локомотивом».

«Выгадывать не будем»

- Конечно, приоритетной задачей является на данный момент попадание в шестерку команд, которые будут участвовать в Суперфинале. Но это не значит, что мы будем рассчитывать только на набор очков со своими конкурентами, а в играх с топами экономить силы и выгадывать какие-то расклады. Если мы хотим развиваться, мы должны стараться брать очки и показывать максимум со всеми соперниками, - уверен Никита Сафронов.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли итоговое 5-е место. По мнению Сафронова, есть основания в этом году выступить как минимум не хуже.

- Наша команда стала однозначно сильнее. Сохранился и наигрался костяк прошлого сезона, добавились иностранцы. Но надо иметь в виду, что усилились и другие команды. Вообще уровень чемпионата России стал еще выше. Сейчас, по мнению многих, это самая сильная национальная лига в мировом пляжном футболе. Так что легче нам точно не будет, но от матча к матчу будем стремиться к победам, - заявил Никита Сафронов.

В рамках второго этапа чемпионата 2 июня «Крылья Советов» встретятся с московским ЦСКА (начало встречи в 17.30 по Самаре), 3 июня — с «Краснодаром-ЮМР» (в 12 часов), 4 июня — с «Локомотивом» (в 13.30).