«Папочка, прекрати пить»: пьяный отец чуть не задушил сына, который сделал ему замечание

Маленький мальчик попал под "горячую" руку пьяного отца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Папа, хватит пить!»

- Папочка, прекрати, пожалуйста, пить, - обратился скромный Сережа (имя изменено – прим. ред.) из Красного Яра Самарской области к своему отцу Николаю.

Взрослый мужчина не ожидал, что у его восьмилетнего сына хватит смелости подойти вот так во время застолья. На другом конце стола сидел товарищ, он застыл с бутылкой в руках, наблюдая за диалогом отца с сыном. Того, что произошло дальше, товарищ совсем не ожидал, но если бы не он, мальчишка мог бы серьезно пострадать.

- Ах, ты ж… Ну, я тебя сейчас! – кричал агрессивный пьяный отец. – Иди сюда! Я тебя научу, как со старшими разговаривать!

Мужчина резко встал из-за стола, его еле держали ноги от большого количества алкоголя, но он все же начал надвигаться на мальчонку. Испуганный Сережа убежал в комнату, а отец шел вслед за ним, нецензурно выражаясь, он угрожал своему сыну.

Собутыльник отца спас ребенка от гибели

Все произошло стремительно – Николай повалил сына на кровать и схватил обеими руками за горло. Мальчик пытался вырваться, но хватка пьяного папы оказалась стальной. Если бы не подоспевший вовремя товарищ, дело могло бы закончиться плохо: Сережа уже терял сознание от нехватки воздуха.

- Эй, прекрати! Ты же его задушишь, - схватил Николая за руку его собутыльник.

Отец отпустил мальчика, и тот убежал в слезах прочь из квартиры.

«Я знал, что в полиции мне помогут, они всем помогают»

Вечером на улице было прохладно, а Сережа был без верхней одежды. Заплаканный мальчик трясся от холода, но домой ему было идти по-настоящему страшно. Одинокого ребенка на улице заметил прохожий, он сразу понял, что случилась беда.

- Что случилось? Где твои родители? – обратился прохожий к Сереже.

- Мне нужно в полицию. Я знаю, мне там помогут. Мы были в школе на экскурсии, они всем помогают, - лепетал ребенок, а по его щекам текли слезы.

Мужчина схватил напуганного ребенка в охапку и привел в дежурную часть О МВД по Красноярскому району. Сотрудники полиции сразу же закутали испуганного ребенка в бушлат, напоили горячим чаем и угостили бутербродами. Сотрудникам ПДН мальчик рассказал, где живет и что на улице он оказался, спасаясь от пьяного отца. Полицейские отвезли ребенка в больницу, а для проверки полученной информации по указанному им адресу выехала следственно-оперативная группа и инспектор по делам несовершеннолетних.

- В квартире был обнаружен мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило данный факт. О месте нахождения своего сына он не знал, никаких мер к розыску ребенка не предпринимал. Сотрудники полиции сообщили матери ребенка, которая находилась на работе, о случившемся и доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вымаливал прощение и обещал исправиться

Как выяснилось, на профилактических учетах семья не состоит, а отец семейства по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно. Что на него нашло в тот вечер – непонятно.

- Ранее не судимый мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и раскаялся. Согласно заключению медицинской экспертизы здоровью несовершеннолетнего действиями отца причинен легкий вред здоровью, - сообщили полицейские.

Николаю предъявили обвинение по статьям 115 и 119 УК РФ и направили материалы уголовного дела в суд. Как нам стало известно, в суде глава семьи искренне попросил прощения у сына и своей супруги – матери Сережи. Дело прекратили за примирением сторон. Николай поклялся больше не злоупотреблять спиртными напитками и крайне внимательно относиться к своему родному сыну.