«Мы думали, они проявят благородство»: в Самарской области у многодетной одинокой матери отнимают единственное жилье из-за долгов

Жительница Самарской области через суд пытается сохранить свое единственное жилье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Алена Жегалина из Чапаевска – мать-героиня. Она одна воспитывает пятерых детей. Несколько лет назад женщина потеряла мужа и родную мать, погрязла в долгах, но все же старалась содержать своих детей. Три года назад многодетная мать оказалась на грани выселения ее семьи из единственного жилья. В подробностях судебного процесса между Самарским областным фондом жилья и ипотеки и семьей из Чапаевска разбиралась журналист «КП-Самара».

Вдова с пятью детьми не смогла выплачивать кредит

Алена воспитывает пятерых детей – 19-летнюю Агату и 16-летнего Архипа от первого брака и 10-летнего Арсентия, 8-летнюю Арсению и 5-летнего Артемия от второго супруга, который несколько лет назад трагически погиб. Многодетная мама осталась одна с детьми на руках, а единственным помощником в бытовых делах стала ее мама. Но у бабушки пятерых внуков из-за продолжительной болезни сердца и длительных судов через некоторое время произошел сбой в кардиостимуляторе, и она скончалась. Алена осталась совсем одна в большом фамильном доме.

- В 2006 году Алена вместе со вторым мужем взяли у Самарского ипотечного агентства кредит в размере 600 тысяч рублей на 120 месяцев под залог своего единственного дома, чтобы сделать в нем ремонт. Некоторое время семья справлялась с кредитной нагрузкой, но позже муж Алены скончался, а у бабушки начались проблемы со здоровьем, поэтому Алена платить по кредиту уже не смогла, - рассказывает журналисту «Комсомольской правды» руководитель ООО «Юридическая фирма ЛУЧ» (г. Москва), юрист Светлана Стонис, которая представляет интересы семьи Жегалиных в суде с 2020 года.

В 2011 году долг вместе с закладной на дом и земельный участок приобрел СОФЖИ. С того момента кредитором Алены стал областной фонд, который учрежден и контролируется правительством Самарской области.

- Через два года СОФЖИ обратился в суд, чтобы продать дом и земельный участок Жегалиных в счет погашения долга. Приставы начали процедуру реализации имущества с торгов с условием выплаты из стоимости заложенного имущества в пользу СОФЖИ 1 150 614,84 рублей, - объяснила Светлана Стонис.

Показали скриншот отправленного сообщения

Спустя семь лет, в 2020 году, торги были призваны несостоявшимися и право собственности на дом полностью перешло к СОФЖИ, в реестр недвижимости внесли соответствующую запись. Но представитель Жегалиной считает, что при приобретении право собственности СОФЖИ допустил грубейшие нарушения законодательства.

- Представители фонда нарушили процедуру оставления дома и земельного участка за собой, пропустили установленные законом сроки и не представили на регистрацию права собственности обязательные документы, оформленные приставом и подписанные руководителем службы. На суде представители СОФЖИ приобщили к делу скриншот сообщения приставом с текстовым документом, якобы это должно доказывать, что все было оформлено в рамках закона. Наш эксперт рассказал в суде, что документ в представленном формате не мог быть реально подписан, поэтому он считается недопустимым доказательством - говорит Светлана Стонис.

Заплатите 1,7 млн и заключим перемирие

Несмотря на возражения представителя семьи Жегалиных, 9 сентября 2021 года Чапаевским городским судом в иске было отказано. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Жегалиных, Самарский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Не согласившись с позицией судов, Жегалины обратились в кассацию.

- В Шестом кассационном суде нам предложили пойти на перемирие с СОФЖИ. На встрече с руководством Фонда Алене предложили оплатить долг по кредиту, причем вместе с процентами и штрафами. Из 1 700 000 рублей общего долга долг по кредиту составлял около 400 тысяч, а остальное – проценты и штрафы. Такая сумма неподъемна для семьи, и мирно решить вопрос не получилось, - говорит юрист.

30 мая 2022 года Шестой кассационный суд отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав судам на необходимость дополнительного и более полного исследования выявленных нами нарушений, допущенных СОФЖИ при оформлении права собственности на дом и земельный участок. В ноябре 2022 года Чапаевский суд вновь отказал Жегалиным в иске.

- Органы опеки и попечительства Чапаевска оставили разрешение спора на усмотрение суда и в судебные заседания не являются, несмотря на то, что спор напрямую касается прав и законных интересов несовершеннолетних детей. Прокурор, заявляя на протяжении всего судебного разбирательства, что будет отстаивать интересы детей, в день рассмотрения дела изменил свою позицию и просил суд отказать Жегалиной и ее детям в иске, то есть фактически — лишить их единственного жилья, - недоумевает Светлана Стонис.

Однако на защиту интересов пятерых детей встала врио Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова, которая предпринимает меры к мирному разрешению конфликта и сохранению жилья детям.

- Несмотря на все действия врио Уполномоченного, в том числе обращения к руководству СОФЖИ, перспектив мирного исхода конфликта, к сожалению, не прослеживается, - говорит наша собеседница.

Выиграли суд, но СОФЖИ не согласились с решением

В марте этого года дело повторно было рассмотрено Самарским областным судом. На процесс были приглашены представители прессы, а также все лица, участвующие в длительном разрешении конфликтной ситуации. В итоге иск Жегалиных был удовлетворен, право собственности было возвращено семье, а СОФЖИ был признан невоспользовавшимся правом оставления предмета залога за собой. Решение вступило в законную силу 2 марта 2023 года.

- Мы полагали, что СОФЖИ примет свое поражение с достоинством, проявит великодушие к семье и не станет обжаловать апелляционное определение Самарского областного суда. Однако Фонд не собирается останавливаться – им была подана кассационная жалоба на судебный акт об удовлетворении наших требований и возвращении семье права собственности на дом и земельный участок, - говорит представитель многодетной семьи из Чапаевска.

В настоящий момент параллельно слушается дело о выселении семьи, но до разрешения спора о праве собственности оно приостановлено, поэтому семья с маленькими детьми, к счастью, не оказалась на улице.

Заседание по рассмотрению кассационной жалобы СОФЖИ назначено на следующую неделю. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.