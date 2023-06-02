Скоро смерч может дойти до областной столицы / Фото: ЧП Самара

В пятницу, 2 июня 2023 года, в Самарской области резко ухудшилась погода. На регион обрушились гроза и ливень. А в Кинельском районе даже заметили смерч. Теперь он стремительно приближается к Самаре.

По словам жителей региона, сначала огромный столб пыли заметили в селе Домашка Кинельского района. Затем он переместился в сторону Бариновки. Потом его видели между Бариновкой и Дмитриевкой. В настоящее время, по сообщениям очевидцев, смерч движется в Самару.

В поселке Лебяжий Кинельского района прошел крупный град / Фото: Подслушано Самара

Над областной столицей уже сгустились тучи. Вовсю громыхает гром. Скоро на город может обрушится дождь и даже град. О последнем вчера предупреждали синоптики.

ГУ МЧС по Самарской области разослало штормовое предупреждение от Приволжского УГМС. В регионе объявили оранжевый уровень опасности.

- В ближайшие 2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 м/с, локально 25 м/с, - сообщили синоптики.

Такая погода сохранится вечером 2 июня и в ночь на субботу, 3 июня 2023 года. Самарцев призывают не выходить из дома, закрыть окна и двери, отключить электроприборы.

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