«Крылья» - самые прибыльные, «Спартак» - самый убыточный: в РФС раскрыли финансовые показатели клубов Премьер-лиги

"Крылья Советов" остались в прибыли, продав Глушенкова и купив Рассказова. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Российский футбольный союз опубликовал информацию о финансовой ситуации в клубах РПЛ и Первой лиги. Согласно этим данным, самарские «Крылья Советов» оказались самым прибыльным клубом России. «КП-Самара» разбирается, что стоит за этими цифрами.

«Крылья» заработали больше «Зенита»

Сведения о финансовом состоянии российских клубов РФС опубликовал, исполняя требование УЕФА по лицензированию и финансовому фэйр-плей. Данные взяты на основе сведений, которые подавали клубы при прохождении лицензирования.

Согласно этой информации, чистая прибыль самарских «Крыльев Советов» составила за 2022 год 777,466 млн рублей. Это наивысший показатель среди всех российских клубов.

На втором месте с небольшим отставанием идет «Сочи» (750,3 млн рублей) и только на третьем – санкт-петербургский «Зенит» (647,5 млн рублей). Показатели остальных клубов гораздо ниже.

Московский «Спартак», с которым «Крылья Советов» проведут матч заключительного тура РПЛ 3 июня, в этой финансовой «турнирной таблице» находится на самом дне с 2,35 млрд рублей убытка.

Больше заработок – хуже успехи?

Что на самом деле означают эти цифры? Как можно наблюдать, очевидной взаимосвязи между финансовым сальдо клубов и спортивными результатами нет. На примере «Крыльев» и «Спартака» можно увидеть скорее обратную взаимосвязь: «Крылья» борются за выживание, а «Спартак» - за медали.

Не секрет, что основной источник доходов клубов – продажа футболистов, и тогда прослеживается логика: кто продает игроков, тот получает прибыль, но от этого падают результаты, так как ухудшается качество состава. И наоборот: тот, кто покупает дорогих (а значит, качественных) игроков и не скупится на зарплаты, тот получает дивиденды в виде высоких спортивных результатов.

«Крылья Советов» в течение 2022 года продали в другие клубы Ивана Сергеева, Никиту Чернова, Данила Пруцева (в январе), Антона Зиньковского, Владислава Сарвели, Александра Коваленко (в июне и июле), Максима Глушенкова и Сергея Пиняева (в декабре).

То есть в баланс 2022 года вошла прибыль от продаж в течение трех трансферных окон. Приобретения в этот период были не такими значимыми и не такими затратными. Того же Владимира Писарского в декабре 2022 года приобрели, по данным из открытых источников, всего за 100 млн рублей, только что продав Глушенкова и Пиняева за 400 млн.

А подписания Бенхамина Гарре (в сети фигурировали цифры 1,7 млн евро, то есть около 150 млн рублей), Николая Рассказова, Александра Зуева пришлись уже на январь-февраль 2023 года и в этот отчет не вошли.

Так что в этих цифрах слишком много переменных составляющих, чтобы на их основе делать далеко идущие выводы. Тенденция «большие продажи – меньшие покупки – ухудшение состава – ухудшение спортивного результата» в случае с «Крыльями» прослеживается. Все остальные данный на уровне «диванной аналитики» обрабатываются сложнее.

Доходы от «матчдэй»

Еще одной важной статьей прибыли футбольных клубов является «матчдэй», то есть доходы в день матча. Сюда, если упрощать, входят деньги, заработанные на продаже билетов, атрибутики, аренде для точек питания и т.д.

По этому показателю «Крылья» находятся на 10-м месте в РПЛ с заработком 79,583 млн рублей. Но нужно иметь в виду, что «Солидарность Самара Арена» не является собственностью клуба, «Крылья» несут расходы по аренде стадиона.

А что у «Акрона»?

Чистая прибыль тольяттинского «Акрона» за 2022 год составила 2,262 млн рублей. При этом доходы от «матчдэй» составили 6 млн рублей.