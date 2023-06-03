Для новичков, блогеров и любителей мистики: 3 веломаршрута по Самарской области

Лето - самое время отправиться за город на велосипеде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3 июня отмечают Всемирный день велосипедиста. Велосипед – удобный и многофункциональный транспорт, который любят по всему миру. И Самара, конечно, не исключение.

На дворе лето и выходные, чем не повод отправиться на велопрогулку? Вместе с директором спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Романом Еремкиным подобрали три маршрута разной степени сложности, чтобы каждый смог выбрать что-то по душе.

Директор спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Еремкин. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маршрут для новичков

Веломаршрут «Легенды северной Самары», кажется, одним из самых простых, его даже можно назвать маршрутом для новичков. Протяженность - 14,9км.

Путь начинается на перекрестке улиц Арена 2018 и Демократической (53.291703, 50.224044), далее следуем по асфальтированной дороге к Студеному оврагу, потому что следующая точка - Лысая гора (53.305970, 50.195630). По дороге наблюдаем любуемся волжскими просторами.

Ближе к Лысой горе попадаем на грунтовую дорогу. Уже тяжелее ехать, но зато какой экстрим! Кстати, мы уже проехали 4км. Попав на гору, делаем фото, восполняем водный баланс и дальше в путь.

Преодолев еще 2,2 км мы попадаем на место под названием Полка. Даем круг, любуемся Волгой и отправляемся дальше, ведь следующее место - гора Барсук (53.323583, 50.195882).

С начала путешествия мы проехали уже 8,2 км. Попав на одну из вершин Сокольих гор, что находится в пределах городской черты, мы узнаем, что эта локация имеет высоту в пиковой точке 165 метров. Если повезет тут даже можно встретить альпинистов.

Выезжаем с Барсука и следуем до Коптева оврага (53.335978, 50.196627) через Красноглининский район. В пути нам встретится водопад, а еще придет осознание, что таким новичкам, как мы, удалось преодолеть целых 11,2 км.

Следующей точкой для нас станет излюбленная волжанами Вертолетка. До финального места добираться станет попроще, так как на пути уже будет асфальтированная дорога. Ура! Мы преодолели 14,9 км. Очень даже неплохо для новичка.

Веломаршрут «Легенды северной Самары».

Маршрут для блогеров

Для тех, кому надоело постоянно делать фото на набережной, а похвастаться подтянутой фигурой в летний сезон хочется, существует особенный фото-маршрут. Веломаршрут «Жигулевская ГЭС» проходит по территории Ставропольского района Самарской области и городского округа города Тольятти. Уровень сложности простой, но протяженность 46,9 км.

Встречаемся с вами на станции «Канал» (53.473512, 49.627643), преодолеваем Федоровский луга (53.465461, 49.678704) (а это, на минуточку, 6 км проехать нужно) и оказываемся в поселке Федоровка. Не забываем сфоткаться и попить и едем дальше.

Следующей нашей точкой станет микрорайон Шлюзовой (53.471829, 49.531362). До него мы добираемся – о, чудо! - по асфальтированной дороге и преодолеваем аж 17 км. Прежде чем отправиться дальше, было бы неплохо отдохнуть, так как следующая остановка будет через 23км.

Уже догадались, куда мы направляемся? Конечно же на полуостров Копылово. Любителям поделать классные фотографии посвящается. Полуостров образован при строительстве Жигулевское ГЭС и примыкает к дамбе плотины электростанции. Там и лес, и кустарники, и очень красивый вид на Волгу-матушку.

Чтобы очутиться на полуострове, необходимо проехать по трассе М-5 «Урал». В таком красивом месте можно устроить пикник, чтобы восполнить силы.

Финальной точкой данного маршрута является станция «Жигулевское море». Поздравляем, вы преодолели 47 км, подкачались и наделали крутых фоток. Теперь ваши соцсети точно не останутся без лайков и комментариев.

Веломаршрут «Жигулевская ГЭС».

Маршрут для любителей мистики

Веломаршрут «Южное побережье Самарской Луки» имеет много мест для фото, но и уровень сложности уже не для новичка. Пусть небольшая, но подготовка здесь нужна: протяженность маршрута составляет 52,9 км. Посетив данный маршрут, вы получите не только незабываемые впечатления от красот Самарской Луки, но и убедитесь, что чудеса совсем рядом.

Встречаемся в селе Винновка (53.190542, 49.687606) и направляемся до Осиновки (53.193181, 49.636384), в котором мы сможем найти старинную церковь, построенную в 1714 году во имя Николая Чудотворца.

Преодолев 6 км, до следующей точки предстоит проехать еще 10. Это Село Березовый солонец (53.193181, 49.636384), если вы добрались сюда, то преодолели 1/3 маршрута.

Далее мы держим путь в Сосновый солонец (53.284377, 49.534695), это маленькая деревушка в Ставропольском районе Самарской области. Спорим, такой тишины вы давно не слышали.

27 км за плечами и мы приехали в село Аскулы или таинственную деревню (53.281195, 49.609920). Сюда сложно добираться, потому что деревенька находится на вершине горы, к которой можно попасть только через горы и лес. Ходят легенды, что село Аскулы охраняют духи, которые обязательно запутают странников с недобрыми намерениями. Благо, мы не такие, поэтому без проблем полюбуемся на красоты села.

Оставшиеся 25,2 км преодолеваем возвращаясь в исходную точку в село Винновка.

Веломаршрут «Южное побережье Самарской Луки».

Как ездить в городе

Прежде чем отправиться в путешествие, необходимо знать основные правила велосипедиста, которыми поделился Роман Еремкин.

- В первую очередь, конечно, это безопасность. Как бы это странно ни звучало, но велосипед - это транспортное средство и водитель имеет свои права и обязанности. Я бы рекомендовал надеть шлем, несмотря на то, что кто-то говорит красиво-некрасиво, модно-немодно, - настоятельно рекомендует Роман. - Шлемы хоть и не обязательны, но они очень многих спасали от травм. Разные ситуации бывают, особенно у тех, кто катается по дорогам. Мало ли, может собака под колеса выскочит.

Второе негласное правило туристических поездок - взять побольше еды, уехать подальше и только там ее съесть, чтобы, так сказать, и аппетит нагулять, и побольше мест посмотреть.

- Также одно из самых главных правил велолюбителей - пить много воды. От обезвоживания очень страдают колени. Вы знали, что нужно пить до того момента, как наступила жажда? Если жажда наступила - значит, вы пропустили момент, когда ваш организм нуждается в подкреплении. В дороге необходимо восполнять водный баланс, - рекомендует специалист.

Последний совет - не стесняйтесь прокладывать маршруты. Ищите нестандартные маршруты, такие, куда еще не ездили другие люди. Самые интересные места вы сможете найти, если свернете с основной дороги.

Правила езды в городе

- Самое главное, что могу посоветовать - в условиях плохой видимости и в темное время суток необходимы фонари и спереди, и сзади, - считает Роман Еремкин. - Сейчас много и просто любителей, и работников службы доставки, половина ездит в ночи без всего, поэтому людей просто не видно. Тут проблема не в том, что вы не видите дорогу, а в том, что это вас должны отличить от асфальта. Вы все-таки являетесь владельцем транспортного средства, поэтому помните о том, что вы должны дать понять, что вас нужно объехать.