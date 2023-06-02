За чистые водоемы: натуральные биопрепараты справляются даже со сложными загрязнениями рек

Природе нужно помогать быть красивой и здоровой.

Какими бы регулярными ни были экологические акции по очистке берегов водоемов, какой бы эффективной ни была реконструкция очистных сооружений, которые сейчас ведут буквально все крупные промышленные предприятия, как бы ни пытались активисты восполнять скудеющие биоресурсы рек и озер, все равно эти меры не дают 100% результата. Ведь источников загрязнения воды, почвы и воздуха гораздо больше. Судоходство, бытовые, промышленные, сельскохозяйственные отходы, стоки всех видов – все это так или иначе влияет на состояние рек и озер. И не только напрямую попадая в них, но и с природным круговоротом воды – дождями, подземными водами и т.д. Например, подсчитано, что только в Москве за сутки в водоемы попадает около тонны резиновой пыли, образующейся от трения автомобильных шин о дорожное покрытие. Ее, как и микрочастицы автомобильных выхлопов, оседающих на асфальте, смывают в канализацию дожди и мойка дорог. Удобрения с полей, отходы животноводства, моющие средства с машин, токсины свалок и многое другое – все это тоже встроено в круговорот воды в природе.

А глобальное потепление? Оно уже оказывает свое негативное влияние, вызывая избыточный рост патогенных микроорганизмов и сине-зеленых водорослей, которые интенсивно поглощают кислород и при отмирании буквально отравляют воду продуктами распада. Это не только провоцируют гибель рыбы (самарцы наверняка тут же вспомнили ситуацию позапрошлогоднего лета, когда берега водоемов были буквально усеяны погибшей рыбой), но и вредно для человека. Из-за высокого содержания отравляющих веществ и патогенных микроорганизмов (чаще всего кишечной палочки) обычно не разрешают открывать или закрывают купальный сезон на тех или иных реках и озерах. Да и питьевое водоснабжение в этом случае серьезно затруднено.

Старость – не радость

Природа настолько умна, что предусмотрела систему естественной очистки водоемов – это делают полезные микроорганизмы. К сожалению, негативное влияние человека оказывается быстрее и сильнее работы природных «санитаров». Кроме того, есть и естественный фактор «старения» водоемов даже в условиях благоприятной экологической обстановки (а при загрязнении и изменении климата это происходит быстрее). С течением времени в водоемах накапливается неживая органика – отмершие микро- и макроорганизмы, происходит постепенное заиливание. Например, еще несколько лет назад внутреннее озеро, то есть расположенное на одном из островов озера Селигер, было заполнено илом аж на 80% своей природной 20-метровой глубины. Но человек очистил его с помощью природных же ресурсов и разработанных биотехнологий, и теперь в этом озере, как и в тысячах других очищенных водоемах по всей России, восстановлен природный баланс и безопасно купаться.

Сегодня невозможно остановить технический прогресс, который дает нам столько комфорта и возможностей. Да это и не нужно. Но мы можем позаботиться о природе, организуя экологические акции, восполняя биоресурсы, повышая экологическую эффективность производств и очищая водоемы, которые являются частью экологического равновесия на нашей планете.

Но важно это делать с помощью натуральных инструментов!

Как это работает

В начале 2000 годов в России были разработаны биологические технологии очистки водоемов с помощью полезных микроорганизмов. Помните те самую задумку природы по естественной очистке водоемов, о которой говорили чуть выше? Российские разработчики из ООО «РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ Экологическая биотехнология Микрозим(ТМ)» взяли эту идею за основу и довели ее до уровня биотехнологий, которые справляются даже со сложными случаями в короткие сроки. Для этого провели селекцию нужных нетоксичных и непатогенных штаммов микроорганизмов, которые в большой концентрации начинают конкурировать с патогенами за источник питания и выигрывают эту борьбу. А затем разрушают и преобразуют сложные органические загрязнители до воды, углекислоты и безвредных для окружающей среды продуктов микробного метаболизма минерального осадка. Природные санитары успешно перерабатывают даже такие сложные соединения, как нефтепродукты и тяжелые металлы.

- Предлагаемые решения безвредны для человека, животных, рыб, насекомых, растений, зоопланктона, соответствуют требованиям СанПин 2.1.5-9800 «Охрана поверхностных вод» и другим действующим нормативам. Они не являются загрязнителями воды, почвы, воздуха, прошли био-тестирование с подтверждением 5-го класса опасности, т.е. безвредны для окружающей среды, имеют cобственный pH 7-7.5, не образуют резких кислотных и щелочных сред, безвредны для очистных сооружений, канализации, - рассказал технический директор «РСЭ-трейдинг МИКРОЗИМ» Виктор Ларченко.

Для каждой проблемы (очистки водоема, почвы, промышленных отходов и т.д.) создан свой «коктейль» из полезных микроорганизмов. Всего разработано почти 20 видов «МИКРОЗИМа», чаще всего используется около 10 разновидностей: «МИКРОЗИМ ПонД ТриТ» для очистки и реабилитации биологического баланса закрытых и слабопроточных водоемов от органических отложений, «МИКРОЗИМ Петро Трид» для очистки почвы и воды от сложных углеводородных загрязнителей и т.д.

После внесения биопрепарата он активизируется и начинает работать в течение нескольких часов. Первые результаты видны примерно через две недели. А полный цикл очистки проходит в течение теплого сезона, с июня по август. За это время из мутного заиленного водоема, где нарушены санитарные нормы, получается чистая прозрачная гладь, безопасная и комфортная для всех ее обитателей и человека. И главное – восстанавливается задуманное природой биоравновесие водоема. Именно по той технологии было восстановлено внутреннее озеро на Селигере.

- Только на территории Москвы наша технология помогла восстановить состав более 300 прудов и озер. Все ливневые стоки столицы очищаются с помощью «Микрозима». Применяется он и на очистных сооружениях городов, стоящих на Волге – в Самаре, Волгограде, а также промышленными предприятиями на очистных сооружениях, прудах-отстойниках, прудах оборотной воды и т.д. Кроме того, препарат используют частные лица, имеющие в собственности водоемы. С 2004 года, когда мы начали производить «МИКРОЗИМ», он очень хорошо зарекомендовал себя, радикально меняя к лучшему все жизненно важные показатели и помогая восстанавливать нарушенную экосистему, - говорит Виктор Ларченко. - Но комплексный подход к решению экологических проблем – строгое исполнение природоохранного законодательства и ответственное отношение общества к природе – необходим.

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