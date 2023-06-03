Посмотрел в глаза и протянул записку: самарский полицейский помог глухонемому, которого обокрала местная алкоголичка

Полицейский и потерпевший общались в письменном виде. Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Помогите, пожалуйста!», - было написано на смятом листке бумаге, который протянул щупленький старик подполковнику полиции Тимофею Осипову. Дед смотрел прямо в глаза полицейскому, но не сказал ни слова. Полицейский понял, что перед ним глухонемой человек, который действительно очень нуждается в помощи.

Знакомство врио начальника МО МВД «Клявлинский» Тимофея Осипова и 84-летнего инвалида из села Старые Сосны произошло во время профилактической беседы о способах предотвращения мошеннических действий в отношении пожилых людей. По окончании мероприятия для местных жителей к подполковнику и подошел глухонемой с запиской.

- Мне пришлось писать ему вопросы на листке, чтобы понять, в чем суть его проблемы. Дед расписал свою историю: несколько дней назад, в день получения пенсии, он обнаружил, что его обокрали. Неизвестные злоумышленники забрали из дома инвалида, пока он спал, все деньги и даже еду из холодильника, - рассказывает Тимофей Шаликоевич.

Полицейский не стал тянуть и сразу же приступил к раскрытию преступления, опросив соседей жителя села. Односельчане шептались, что такое могла провернуть местная жительница, которая часто злоупотребляет алкоголем.

По подозрению в совершении ограбления была задержана 39-летняя ранее несудимая жительница села Старые Сосны. На опросе женщина с низкой социальной ответственностью не стала препираться, а рассказала подполковнику, как все было.

- Знала я, что у него пенсия в этот день. Пришла в обед, тихонечко двумя пальчиками щеколду на калитке отодвинула и, оп, я уже внутри. Смотрю, дед спит, а он же глухой. Ну я, как мышка, к холодильнику подошла, все вкусное на закуску собрала, а кошелек на шкафу нашла, - рассказала воровка.

Пенсию деда женщина потратила на алкоголь. Дел, узнав, кто его обчистил, расстроился. Не думал он, что у кого-то смелости хватит инвалида обидеть. Но старик был рад, что полицейский смог так быстро найти преступницу.

«Спасибо! Дай вам Бог здоровья!», - написал на листке дедушка и сунул записку в руки подполковнику.

- Это мой долг, отец, - хотел было сказать Тимофей Осипов, но вспомнил, что старик его все равно не услышит. Он посмотрел в глаза глухонемому и крепко пожал ему руку. Дед все понял, его глаза наполнились слезами радости и благодарности.

А воровку на время следствия оставили под подпиской о невыезде. В скором времени уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» будет передано в суд, где для нечистой на руку даме выберут достойное наказание.