Новые автобусы для окраин, реновация трамваев, тестирование электробуса: транспортные планы Самары на 2023 год

Новые автобусы, по предварительной информации, будут обслуживать в Самаре отдаленные районы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской мэрии рассказали «КП-Самара» о планах обновления общественного транспорта областной столицы в 2023 году. Делимся подробностями.

Новые пути, обновленные трамваи

Мероприятия, связанные с обслуживанием трамвайного движения, планируются в трех направлениях. Первое касается ремонта путей.

- По информации департамента транспорта, в 2023 году планируется приступить к реализации программы обновления и ремонта трамвайных путей, - сообщили в мэрии.

Подчеркивается, что эта программа рассчитана на пять лет.

Второе направление - «реновация» старых чехословацких вагонов «Татра».

- Разработана программа капитального ремонта имеющихся трамвайных вагонов, в рамках которой стоимость обновления в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона. В результате вагон получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности, - отметили в горадминистрации.

Сообщается, что первые 5 вагонов планируется отремонтировать уже в текущем 2023 году.

Наконец, третье направление — закупка нового подвижного состава.

- Работа по приобретению новых трамваев также будет продолжена, - заявили в мэрии.

Автобусы в спальные районы

Поставка 50 новых автобусов «МАЗ» на газомоторном топливе ожидается уже совсем скоро.

- Планируемый срок поставки – до 1 июля 2023 года, - сообщили в администрации.

Автобусы будут большого класса вместимости, низкопольные, то есть доступные маломобильным группам населения. С большой долей вероятности новые «МАЗы» отправятся на маршруты, курсирующие в спальные районы.

- По предварительным планам, указанные автобусы в приоритетном порядке будут обслуживать отдаленные районы города, - рассказали в мэрии.

По данным «КП-Самара», новые машины будут приписаны к МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

Электробус возвращается

Долгожданное возвращение электробуса БКМ на маршрут № 108 «Губернский рынок — Южный город» предполагается ориентировочно 10 июня 2023 года.

Электробус с двумя зарядными станциями был приобретен в конце 2022 года, и именно от ввода в строй зарядной станции на Николаевском проспекте и зависит запуск электробусного движения.

Эксплуатация электробуса будет проводиться в формате тестирования. Постоянная работа нового для Самары вида транспорта должна дать ответ на вопрос, стоит ли расширять парк электробусов.

- Тестирование будет проводиться на межмуниципальном маршруте № 108, после чего будет принято решение об использовании электробуса в городском округе Самара, - сообщили в мэрии.