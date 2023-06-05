«Комсомольская правда» стала победителем в конкурсе «ЭкоЛидер»

"КП-Самара" получила заслуженную награду

В преддверии Дня российского эколога и Всемирного дня окружающей среды в Самаре чествовали победителей областного конкурса «ЭкоЛидер». По традиции в нем приняли участие представители промышленных предприятий, образовательные и экологические организации, природоохранные учреждения, органы местного самоуправления и, конечно, экологические активисты региона. Конкуренция, к слову, оказалась высокой: всего на конкурс в этом году подали 430 заявок.

Баланс между экологией и экономикой

От имени главы региона Дмитрия Азарова защитников природы поприветствовал первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он выразил благодарность экологам-профессионалам, ветеранам отрасли, волонтерам, каждый из которых вносит свой вклад в дело охрану окружающей среды. Подчеркнул, что Самарская область – крупный индустриальный, промышленно развитый регион, и очень важно, что в этих условиях удается сохранять баланс между развитием экономики и стабильной экологической ситуацией.

- По данным государственного экологического мониторинга, на протяжении многих лет экологическая ситуация в Самарской области оценивается как стабильная, - отметил Виктор Кудряшов. - За последние пять лет в Самарской области было ликвидировано почти 800 несанкционированных свалок, ликвидируются объекты накопленного экологического вреда. В следующем году будут завершены работы по рекультивации территории Средневолжского завода химикатов в Чапаевске. Большие качественные изменения произошли и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Если пять лет назад на сортировку и переработку направлялись только 8 процентов отходов, то сегодня это уже 43 процента. Эта цифра продолжит расти благодаря реализации проекта по строительству четырех современных комплексов по обработке ТКО. За последние несколько лет в регионе введены семь объектов очистных сооружений, еще одиннадцать запланировано ввести в эксплуатацию в этом и следующем году. В результате объем неочищенных сточных вод сократится почти на 300 млн. кубических метров.

Более десятка масштабных мероприятий

Медиагруппа «Комсомольская правда» победила в номинации «ЭкоЛидер» - «СМИ». Почетную премию вручили за основание и развитие в регионе экологического движения #ЭкоРавновесие.

- Наше движение еще совсем молодое, мы создали его всего три года назад, но оттого ценнее и приятнее победа! - рассказала один из организаторов проекта, руководитель PR-службы Медиагруппы «Комсомольская правда» Анжелика Потеряхина. – За все время нам удалось провести свыше нескольких десятков масштабных экологических мероприятий и акций, с вовлечением порой до 150 человек. Среди них представители крупных промышленных предприятий, компаний, школ, вузов, управляющих компаний, экоактивистов. Мы очень рады, что наши инициативы находят поддержку у регионального Минлеса, администрации Самары, Департамента городского хозяйства и экологии. Огромное спасибо хочется сказать все нашим партнерам, волонтерам и единомышленникам, кто-то помогает своим волонтерским трудом, а кто-то обеспечивает мешками и перчатками, помогает переправить наш экодесант на другой берег Волги, берет на себя организацию полевой кухни. Друзья, это наша общая победа! Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уже планируем летние выезды.