«Вошла в квартиру и почувствовала что-то странное»: студентка нашла родителей мертвыми после того, как они выпили «Мистер Сидр»

Студентка из Самары лишилась родителей из-за «паленого» сидра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студентка обнаружила своих родителей мертвыми в собственной квартире. Накануне вечером супруги решили расслабиться и немного выпить. Никто не мог и предположить, что простая домашняя посиделка окажется роковой. 48-летний Сергей и 47-летняя Ирина (все имена героев публикации изменены - Прим.ред.) скончались от отравления суррогатным сидром. Журналист «КП-Самара» пообщалась с дочерью погибших Марией и выяснила подробности трагедии.

«В ночь перед трагедией осталась у бабушки»

Все случилось в понедельник 5 июня 2023 года в Самаре. 20-летняя студентка застала жуткую картину, вернувшись домой. В квартире девушка нашла бездыханные тела собственных родителей. По словам Марии, в последний раз отца и мать она видела живыми за день до трагедии.

- В воскресенье я не смогла попасть домой и осталась у бабушки на ночь. Мама не взяла трубку, но после мне все же удалось дозвониться до папы. Я попросила забрать меня домой, но он сказал, что выпил, поэтому приехать не сможет. Было это примерно в половине девятого вечера, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Мария. - Если честно, я не почувствовала неладное, поэтому просто решила дождаться следующего дня.

Думала, что родители просто спят

Утром в понедельник девушка домой тоже не торопилась. Сначала студентка поехала в колледж на пары, а после учебы вернулась к бабушке за вещами, задержалась на чай, а после отправилась домой. Как только она оказалась в квартире, то заподозрила что-то нехорошее. Маша поняла сразу: родители не на работе.

- Это было где-то в три часа дня. Я сразу подумала, что как-то странно, что мама и папа до сих пор дома и забежала в квартиру.

Бездыханные тела Ирины и Сергея девушка обнаружила в разных комнатах. Сначала студентка подумала, что отец с матерью просто спят, но подойдя ближе все поняла.

- Они не дышали. Тогда я сорвалась и побежала к соседке, чтобы та помогла вызвать скорую. Медики приехали быстро, но родителям уже нельзя было помочь. После прибыли и сотрудники полиции.

«Не понимаю, как жить дальше»

Врачи скорой помощи почти сразу сообщили Маше, что причиной смерти ее родителей стал суррогатный алкоголь. Тогда же правоохранители обнаружили в гостиной бутылки от спиртного напитка с яблочным вкусом под брендом «Мистер Сидр». Одну из них отправили на экспертизу.

- Полицейские сказали, что скоро со мной свяжутся. Больше в нашем районе таких случаев не было, насколько я знаю, - рассказала девушка.

48-летний Сергей трудился маляром, а 47-летняя Ирина работала на должности гальваника. Семья была благополучной. Их дочь осталась без кормильцев. Маша была беззаботной студенткой, ходила на пары и еще не думала о самостоятельной жизни, ведь была под боком у родителей. Пока самарчанка еще до конца не поняла, что произошло.

- Готовлюсь к похоронам, они состоятся завтра. Я пока не понимаю и не представляю, что мне теперь делать, как жить дальше. Сил думать об этом сейчас нет. Живу пока с родственниками, у них нет слов, они просто плачут.