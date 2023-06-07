Элитная высотка на месте туалета: жильцы «дома на набережной» в Самаре не хотят жить на стройке

Жители элитного дома под "Кубатурой" живут по факту на стройплощадке Фото: Евгений ЕГОРОВ

«По башенному крану лазают дети»

Дом по улице Максима Горького, 131, к сожалению, прекрасно виден каждому, кто проплывает мимо Самары по Волге или прогуливается по старой набережной. К сожалению — потому что красоту пейзажа он, мягко говоря, не создает.

В части дома уже живут люди, действует подземный паркинг (выезд из него, кстати, «съел» часть тротуара по улице Льва Толстого). Третий подъезд тоже практически полностью заселен, но официально он до сих пор не сдан в эксплуатацию. А вплотную к нему торчат и уродуют вид три этажа от недостроенной следующей секции под номером 3.2.

Люди фактически живут на стройплощадке, на которой до сих пор стоит башенный кран с «повисшей» стрелой, хотя строительство давным-давно брошено.

- По этому крану, по недостроенному подъезду лазают дети. В любой момент может произойти несчастный случай, - переживают жильцы.

Суд обязал застройщика — компанию «Гранд ЛТД» — демонтировать башенный кран еще год назад. С тех пор дело не сдвинулось ни на миллиметр. Судебные приставы так и не нашли рычагов воздействия на застройщика, чтобы он добровольно исполнил решение суда. Теперь кран будут демонтировать за государственный счет, но дело движется не слишком быстро из-за обязательных бюрократических процедур.

Депутата Госдумы Александр Хинштейн, к которому жильцы секции 3.1 обратились за помощью в решении этого вопроса, пообещал лично побеседовать с руководством службы судебных приставов, чтобы, насколько это возможно, ускорить процесс.

Куда больше времени наверняка займет другой, более насущный вопрос: как владельцам квартир в секции 3.1 наконец узаконить свое проживание в этом доме и что делать с недостроенной секцией 3.2.

История вопроса

Дом под торговым центром «Кубатура» с самого начала своего возникновения был фигурантом мутных историй.

На этом месте, где Красноармейский спуск делает поворот в сторону речного вокзала, много лет стояло (и, надо сказать, тоже не красило местность) одноэтажное строение с облупившейся краской, в котором размещался общественный туалет. Старого типа - с «чашами Генуя», с соответствующими запахами.

Как эта земля и строение на ней оказалось в частной собственности, как там разрешили строительство многоэтажки, вплотную нависающей над тротуаром и проезжей частью — отдельная тема для антикоррупционного расследования.

Если коротко — первые две секции возводил один застройщик, права на третью он передал тому самому «Гранд ЛТД», в процессе строительства права на собственность заявляли и другие юрлица, в том числе станкозавод, на бывшей территории которого располагаются корпуса «Кубатуры». Руководитель «Гранд ЛТД» по фамилии Светлов заявлял о попытках рейдерского захвата бизнеса и в итоге, как наглядно свидетельствуют пейзажи, бросил стройку.

Как во всем этом негативном информационном фоне Светлову удалось продать жилье по элитной цене дольщикам — вопрос отдельный. Как и то, что сподвигло людей отдавать миллионы за квадратные метры в таком спорном объекте. Но теперь есть то, что есть. Люди по 20 лет владеют собственностью в доме, по факту живут в нем, но юридически не могут узаконить свое жилье. Не могут заключить договора с ресурсоснабжающими организациями. И не смогут, пока дом не будет достроен. А достроен он явно не будет. Ситуация патовая.

Чертова дюжина

На обсуждение вопроса в приемной депутата Хинштейна собралось много чиновников из различных департаментов горадминистрации.

Выяснилось, что такой дом — не единственный в Самаре, а один из 13. Специально под такие объекты в городе создана программа, на которую выделены бюджетные средства. На данный момент — 11 миллионов рублей для работ по обследованию. Дом по Максима Горького, 131 будет как раз пилотным объектом этой программы.

- Алгоритм такой. Жильцы должны провести общее собрание и создать любое юрлицо: ТСН или ЖСК, от которого и подать заявку на участие в программе. Заявка будет рассмотрена и средства зачислены на счет этого юрлица. Которое выберет подрядчика для проведения обследования, - объяснили в депстрое.

Чиновники, включая главу Ленинского района Елену Бондаренко, пообещали оказать жильцам методическую помощь по всем организационным вопросам — от составления документов до подбора добросовестного подрядчика.

В результате обследования и станут понятны следующие шаги по узакониванию объекта. В том числе будет дан ответ и на вопрос, как поступить с недостроенной секцией, уродующей вид и создающей опасность.

Аналогичные обследования будут проведены и в других домах с подобным положением дел в различных районах города.