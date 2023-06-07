Двухлетней малышке с редким пороком сердца срочно требуется помощь

У Полины Кукиной редкий порок сердца.

Первую из них крохе провели на четвёртый день после рождения. Причиной стал страшный недуг – врождённый порок сердца. О пороке стало известно на втором скрининге, но на тот момент ситуация не выглядела критической. Кроме того, на момент скрининга сердечко малышки уже билось внутри материнской утробы, и прерывание беременности в глазах будущей матери было равносильно убийству. Ребёнка продолжили ждать, надеясь на лучшее. К сожалению, сразу после рождения Полина оказалась в палате интенсивной терапии, где и подтвердился диагноз.

Основная особенность порока Полины состоит в том, что крупнейшие сосуды находятся не на своих местах. Это напрямую влияет на движение крови и даёт осложнения на весь организм – у девочки сразу же появились признаки сердечной недостаточности: цианоз, одышка, увеличение числа сердечных сокращений. Первую операцию Полине провели, когда той было всего несколько дней. Вторую – в год и два. Но это были только подготовительные этапы, после которых нужно было бы проводить третью операцию. Увы, она не сделала бы сердце Полины здоровым – для этого девочке понадобилась бы радикальная коррекция.

Родители Полины стали искать врача, который смог бы провести их дочке такую коррекцию. Так они узнали о докторе Педро дель Нидо, который пообещал полностью устранить страшный порок и подарить Полине возможность жить счастливой и здоровой жизнью. Во время одной из сложнейших реконструктивных операций в современной сердечно-сосудистой хирургии врачи произведут перемещение аорты и лёгочной артерии к «правильным» желудочкам и закроют дефект межжелудочковой перегородки, воссоздав анатомически верное строение сердца. К сожалению, цена операции запредельна для простой семьи из Ленинградской области: лечение дочери обойдётся им в 20 549 460 рублей. Мама и папа девочки обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

Полине Кукиной всего два годика, но за спиной малышки уже две серьёзные операции на открытом сердце Фото: Предоставлено "КП"

Как помочь Полине:

- сделать перевод картой на странице Полине: https://aleshafond.ru/children/polina-kukina?utm_source=kp&utm_medium=article&utm_campaign=kukina;

- отправить СМС с суммой пожертвования на номер 9112 (например: 500);

- перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алёша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчётный счёт 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Кукиной Полины.