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Добрые дела7 июня 2023 8:05

Двухлетней малышке с редким пороком сердца срочно требуется помощь

Полине Кукиной всего два годика, но за спиной малышки уже две серьёзные операции на открытом сердце
У Полины Кукиной редкий порок сердца.

У Полины Кукиной редкий порок сердца.

Первую из них крохе провели на четвёртый день после рождения. Причиной стал страшный недуг – врождённый порок сердца. О пороке стало известно на втором скрининге, но на тот момент ситуация не выглядела критической. Кроме того, на момент скрининга сердечко малышки уже билось внутри материнской утробы, и прерывание беременности в глазах будущей матери было равносильно убийству. Ребёнка продолжили ждать, надеясь на лучшее. К сожалению, сразу после рождения Полина оказалась в палате интенсивной терапии, где и подтвердился диагноз.

Основная особенность порока Полины состоит в том, что крупнейшие сосуды находятся не на своих местах. Это напрямую влияет на движение крови и даёт осложнения на весь организм – у девочки сразу же появились признаки сердечной недостаточности: цианоз, одышка, увеличение числа сердечных сокращений. Первую операцию Полине провели, когда той было всего несколько дней. Вторую – в год и два. Но это были только подготовительные этапы, после которых нужно было бы проводить третью операцию. Увы, она не сделала бы сердце Полины здоровым – для этого девочке понадобилась бы радикальная коррекция.

Родители Полины стали искать врача, который смог бы провести их дочке такую коррекцию. Так они узнали о докторе Педро дель Нидо, который пообещал полностью устранить страшный порок и подарить Полине возможность жить счастливой и здоровой жизнью. Во время одной из сложнейших реконструктивных операций в современной сердечно-сосудистой хирургии врачи произведут перемещение аорты и лёгочной артерии к «правильным» желудочкам и закроют дефект межжелудочковой перегородки, воссоздав анатомически верное строение сердца. К сожалению, цена операции запредельна для простой семьи из Ленинградской области: лечение дочери обойдётся им в 20 549 460 рублей. Мама и папа девочки обратились в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

Полине Кукиной всего два годика, но за спиной малышки уже две серьёзные операции на открытом сердце

Полине Кукиной всего два годика, но за спиной малышки уже две серьёзные операции на открытом сердце

Фото: Предоставлено "КП"

Как помочь Полине:

- сделать перевод картой на странице Полине: https://aleshafond.ru/children/polina-kukina?utm_source=kp&utm_medium=article&utm_campaign=kukina;

- отправить СМС с суммой пожертвования на номер 9112 (например: 500);

- перевести средства в отделении любого банка или «Почты России» по реквизитам:

Организация: Благотворительный фонд «Алёша»

ИНН 7805303459

КПП 780501001

ОГРН/ОГРНИП 1097800002398

Расчётный счёт 40703.810.0.55240000272

БИК 044030653

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101.810.5.00000000653

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на лечение Кукиной Полины.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ