Города-побратимы Самары: что общего, как стали сотрудничать

У Самары три города-побратима и восемь зарубежных городов-партнеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары 7 июня 2023 года сообщила, что у нас больше не будет городов-побратимов. Сотрудничество с ними будет прекращено из-за напряженной внешнеполитической ситуации, а эти города превратятся в города-партнеры. Пока же официальный документ не подписан, вспомним, какие города все еще являются побратимами Самары.

Города-побратимы Самары

У Самары три города-побратима: болгарская Стара-Загора, немецкий Штутгарт и американский Сент-Луис.

Самые давние связи у Самары с Болгарией. Официальное соглашение о сотрудничестве было подписано в 1992 году. Однако крепкая дружба между городами началась еще в 19 веке, а точнее с 1877 года, когда монахини Иверского монастыря вышили Самарское знамя, а самарцы подарили его болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны.

В том же 1992 году было подписано соглашение со Штутгартом. Этому поспособствовал тогда мэр Самары Олег Сысуев. Штутгарт был выбран, потому что является центром автомобилестроения и космических разработок. В этом городе находятся многие автомобильные производства Германии, включая Mercedes.

Городок Сент-Луис в штате Миссури стал нашим побратимом в 1994 году. И тоже не без содействия Сысуева. Точки пересечения с Самарой: космические разработки, пивоварение и расположение на берегу большой реки (Миссисипи).

Города-партнеры Самары

На данный момент у Самары восемь зарубежных городов-партнеров:

- Витебск (Белоруссия);

- Гомель (Белоруссия);

- Самарканд (Узбекистан);

- Копер (Словения);

- Палермо (Италия);

- Чжэнчжоу (Китай);

- Шэньчжэнь (Китай);

- Могилев (Белоруссия).

Раньше всех - в мае 2000 года - нашим партнером стал Гомель. Партнерство означает сотрудничество на различных уровнях, включая культурный.

Среди российских городов Самара сотрудничает с Волгоградом, Нижним Новгородом, Калининградом, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, Пермью, Астраханью, Феодосией.