Города-побратимы Самары: что общего, как стали сотрудничать

У Самары три города-побратима и восемь зарубежных городов-партнеров.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мэрия Самары 7 июня 2023 года сообщила, что у нас больше не будет городов-побратимов. Сотрудничество с ними будет прекращено из-за напряженной внешнеполитической ситуации, а эти города превратятся в города-партнеры. Пока же официальный документ не подписан, вспомним, какие города все еще являются побратимами Самары.
У Самары три города-побратима: болгарская Стара-Загора, немецкий Штутгарт и американский Сент-Луис.
Самые давние связи у Самары с Болгарией. Официальное соглашение о сотрудничестве было подписано в 1992 году. Однако крепкая дружба между городами началась еще в 19 веке, а точнее с 1877 года, когда монахини Иверского монастыря вышили Самарское знамя, а самарцы подарили его болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны.
В том же 1992 году было подписано соглашение со Штутгартом. Этому поспособствовал тогда мэр Самары Олег Сысуев. Штутгарт был выбран, потому что является центром автомобилестроения и космических разработок. В этом городе находятся многие автомобильные производства Германии, включая Mercedes.
Городок Сент-Луис в штате Миссури стал нашим побратимом в 1994 году. И тоже не без содействия Сысуева. Точки пересечения с Самарой: космические разработки, пивоварение и расположение на берегу большой реки (Миссисипи).
На данный момент у Самары восемь зарубежных городов-партнеров:
- Витебск (Белоруссия);
- Гомель (Белоруссия);
- Самарканд (Узбекистан);
- Копер (Словения);
- Палермо (Италия);
- Чжэнчжоу (Китай);
- Шэньчжэнь (Китай);
- Могилев (Белоруссия).
Раньше всех - в мае 2000 года - нашим партнером стал Гомель. Партнерство означает сотрудничество на различных уровнях, включая культурный.
Среди российских городов Самара сотрудничает с Волгоградом, Нижним Новгородом, Калининградом, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом, Пермью, Астраханью, Феодосией.