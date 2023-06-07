Кольцо с бриллиантами, бюстгальтер и клетка с попугаем: гардеробщица театра из Самары рассказала о забытых зрителями вещах

Гардеробщица театра из Самары рассказала о забытых зрителями вещах Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В театре постоянно теряются вещи. Смартфоны, ключи и банковские карты занимают топ-места в списке «потеряшек». А есть и весьма необычные экземпляры: старинная семейная реликвия, бюстгальтер и детское автомобильное кресло. Все это попадает в руки гардеробщицам, которые хранят забытые вещи в так называемом бюро находок. Именно там пропажа будет дожидаться своего хозяина. Гардеробщица Самарского академического театра оперы и балета Татьяна Егорова рассказала журналисту «КП-Самара» о странных «потеряшках» и правилах театра. На десерт — список бесплатных услуг, о которых не знают многие зрители.

«Храним даже детские резинки для волос»

Татьяна Егорова пришла служить в театр еще в 19 лет. После ухода на пенсию женщина решила работать гардеробщицей. Сегодня Татьяна Валентиновна руководит не только бригадой гардеробщиц, но и возглавляет бюро находок. Именно в ее руки попадают забытые зрителями вещи.

Список всех потеряшек опубликован на сайте Самарского академического театра оперы и балета Фото: Анастасия ЗУБКОВА

- Я помню каждую вещь, поэтому если вдруг мне позвонят, то сразу скажу — есть у нас та или иная вещь или нет, - улыбается Татьяна Валентиновна.

По словам женщины, «потеряшки» хранятся в бюро находок весь театральный сезон. Держат здесь все — от золотой сережки до детских резинок для волос.

- Знаем мы маленьких модниц. Вот приедет за своей заколкой-единорожкой, а мы что скажем? Поэтому ничего не выбрасываем в сезон, а после приходится утилизировать. Места для хранения не хватает, - говорит Татьяна Егорова. - Конечно, очень расстраиваемся из-за утилизации, но особо ценные вещи, честно говоря, стараемся держать подольше в надежде, что за ними придут.

Всю информацию о забытых вещах Татьяна Валентиновна предоставляет для размещения на сайте театра.

- Стараюсь описывать «потеряшки» частичной зарисовкой, чтобы чужой человек не забрал. Хозяин обязательно должен назвать отличительные черты вещи, только тогда отдадим. Такие у нас правила. Дорогие находки вообще отдаем под расписку.

«Плакала от радости»

На памяти женщины тысячи «потеряшек». И все же некоторые из них Татьяна Валентиновна вспоминает до сих пор. Например, дорогущую семейную реликвию.

- Как сейчас помню, это было старенькое золотое кольцо с красивыми камнями. Конечно, было видно, что дорогое. Не успела я описать его на сайте, как за ним прибежала женщина. Она объяснила, что это семейная драгоценность. Мол, кольцо с бриллиантами стоит просто огромных денег, - рассказывает Татьяна Егорова. - Мы собрали комиссию из гардеробщиц и администраторов, опросили женщину. Кольцо действительно оказалось ее.

Самарчанка была настолько рада находке, что не смогла сдержать слез. Женщина нескончаемо благодарила сотрудников театра за спасение кольца.

- Плакала от радости и даже нам конфет принесла. Мы отказывались долго, но все же согласились принять. Угощались потом всем коллективом! Радуемся, когда так!

Любимые места — буфет и уборная

Был и ноутбук стоимостью выше 100 тысяч рублей, и смартфоны, и самые разные аксессуары.

- За техникой приходят быстро. Через пару дней уже находим хозяина. А вот, например, банковские карточки нам самим приходится блокировать, звоним в банки, очень переживаем за зрителей, мало ли что.

В театре есть целый список бесплатных услуг, о которых не знают многие зрители Фото: Анастасия ЗУБКОВА

А недавно в бюро находок театра принесли детское автомобильное кресло. Из забавных находок Татьяна выделила женское нижнее белье, а именно — бюстгальтер и новые колготки. А вообще, «потеряшки» часто находятся в самых непредсказуемых местах: в раздевалках, буфете и даже на крышке унитаза.

«И с попугаем посидим, и с ребенком»

Татьяна Егорова поделилась: были случаи, когда сами зрители приносили ей на хранение свои вещи…да и не только вещи!

- Один раз мне довелось присматривать за попугаем. Хорошо, что он хоть в клетке был, - говорит гардеробщица. -А что поделать? Зрители шли в театр, а по дороге решили купить попугая. Вот и попросили посидеть с ним часика два, пока спектакль идет. Правда, попугай расшумелся, пить хотел, но ничего, мы с ним общий язык все-таки нашли.

После пернатого гостя к Татьяне Валентиновне заглянул и ушастый. Ситуация была похожей. Семье подарили кролика, а тут еще и поход в театр. Вот-вот начнется спектакль!

- Зрители объяснили ситуацию и вручили мне кролика. Вот мы с ним и сидели тут, собирали любопытные взгляды, - улыбается Татьяна Егорова. - Бывает, и за детьми смотрим. Конечно, не на два часа, а на пять минут, если вдруг отойти нужно. Всегда идем навстречу. Здесь же ведь главное — тепло: зритель должен чувствовать себя в нашем театре как дома. Хотя принимать мы должны только пальто, но мы любим наших гостей и принимаем все, кроме слона. Он просто не поместится.

«Сдуваем пылинки с наших зрителей»

Многие не знают, но гардеробщицы театра могут не только забрать ваше пальто, чтобы повесить на вешалку, но также, например, пришить пуговку или дать пластырь. В театре зритель может обратиться за целым рядом бесплатных услуг.

- У нас есть щетки и салфетки для обуви, ролики для чистки одежды, лак для волос, антистатик и средства женской гигиены, если вдруг наши прекрасные дамы окажутся в критической ситуации, - рассказывает Татьяна Валентиновна.

Есть у волшебниц-гардеробщиц и нитки разных цветов с иголками. Если вдруг самостоятельно справиться гость не в силах, его не бросят! Помогут зашить.

- Если к нам приезжают детки из детских домов, то мы пришиваем им петельки. Мы считаем, это наша прямая обязанность.

А если зрителю вдруг стало холодно, то его могут согреть не только любовью и заботой, но и пледом.

- Бывает, у нас холодно, поэтому предлагаем палантины, причем очень красивые. Стараемся даже подобрать под цвет платья. Выдаем расчески (продезинфицированные!) и клатчи, если некуда сложить необходимые вещи.

Татьяна Валентиновна призналась: сотрудники гардероба всегда внимательно следят за зрителями, чтобы вовремя помочь и сориентировать человека.

- Если видим, что человек нуждается в чем-то, то предлагаем обязательно наши бесплатные услуги, всегда стараемся помочь. Мы тихонько подходим и говорим гостю о неполадках. Наша задача — сдувать пылинки с любимых зрителей. И большое счастье – видеть искреннюю благодарность в глазах наших гостей!