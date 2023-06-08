«Первые признаки можно спутать с инсультом»: врач рассказала про скрытый период при отравлении сидром с метанолом

Отравленный сидр из Самары стал причиной смерти уже 33 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число россиян, отравившихся продукцией самарского «Мистер сидр», достигло по официальным данным уже 103 человек, 33 из них скончались. Опасную продукцию нашли и изъяли уже в 11 регионах страны – объем обнаруженного контрафакта достиг 37 тысяч литров. Медики говорят, что к врачам могли обратиться не все пострадавшие – при легкой степени отравления жертвы метанола могли просто подумать, что «съели что-то не то». Про особенности, признаки и скрытый период отравления метанолом самарцам рассказала завотделением реанимации и интенсивной терапии Клиник СамГМУ, врач-анестезиолог-реаниматолог Александра Лунина.

«Многое зависит от метаболизма»

Эксперт подчеркнула: степень реакции на суррогаты алкоголя (отравленный сидр), содержащий метиловый спирт, у всех пациентов различается.

- Зависит она не только от количества выпитого – на одинаковую дозу яда организмы могут реагировать совершенно по-разному. Более того, у некоторых пациентов, которые выпили меньше суррогата алкоголя, состояние сейчас хуже, чем у тех, кто успел выпить больше, - рассказала Александра Лунина. - Помимо количества выпитого скорость реакции и тяжесть протекания отравления зависит от концентрации метанола в напитке - чем она выше, тем пациенту хуже. Во-вторых, серьезное значение имеют особенности метаболизма. Кроме того, на тяжесть отравления влияют имеющиеся хронические заболевания печени и почек. А вот алкоголики в группе риска отравления метанолом не находятся.

Всасывается за час

Как объяснила врач, метанол – это яд, который вызывает острое отравление. Это прозрачная бесцветная жидкость по вкусу и запаху напоминающая этиловый (винный) спирт.

- По степени тяжести отравления различают легкую, средней степени тяжести (офтальмическую при отравлениях метанолом) и тяжелую (генерализованную) формы. Признаки острого отравления возникают сразу после приема вещества, выраженность клинических проявлений и тяжесть отравления зависят от дозы (концентрации) принятого вещества, его экспозиции, возраста и сопутствующей патологии, - говорит Александра Лунина. - Метиловый спирт очень быстро всасывается – уже через час его концентрация в крови достигает максимальных значений. Однако поначалу пациент может этого не почувствовать.

«Гуляет» по организму семь суток

Как говорят эксперты, отравление метанолом проходит в две фазы.

- В первой фазе пациент испытывает наркотический эффект, вызванный токсичным влиянием на центральную нервную систему, а затем – и на сердечно-сосудистую систему. Состояние сходно по ощущениям с алкогольным опьянением, - отмечает Александра Лунина. - Оно может сопровождаться небольшим недомоганием, общей слабостью, тошнотой. В конце этой фазы пациент может уснуть из-за угнетенного состояния ЦНС. В особо сложных случаях пока окружающие думают, что человек спит, он может даже впасть в кому. Кстати первые признаки отравления метанолом можно спутать с инсультом, ведь яд поражает нервную систему.

Отравление метанолом имеет скрытый период. Обычно он занимает от 1-2 до 12 - 24 часов, однако при легкой степени интоксикации может растянуться на 2-3 суток. А на то, чтобы полностью вывести метанол из организма, нужно не менее семи суток.

Метинол расщепляется на два других яда

За скрытым периодом наступает вторая фаза - стадия выраженных клинических проявлений,

- Эта стадия манифестирует симптомами гастрита (тошнотой, повторной рвотой, болями в эпигастральной области, напряжением мышц передней брюшной стенки), токсической энцефалопатии (от психомоторного возбуждения до развития коматозного состояния) и общей интоксикации (недомоганием, головокружением, головной болью, мышечной слабостью, болями в икроножных мышцах), - отмечает эксперт. - Характерным проявлением интоксикации в этот период является появление и постепенное нарастание явлений токсической офтальмопатии: мелькание мушек перед глазами, двоение в глазах, неясность видения, вялая реакция на свет или ее отсутствие, а в тяжелых случаях – развитие слепоты.

Однако это не все. Находясь в организме, метиловый спирт расщепляется на формальдегид и муравьиную кислоту, которые тоже очень токсичны. Они проходят через почки и печень и серьезно их поражают. Если пациент здоров, то эти органы потом восстанавливаются. А вот если есть хронические заболевания, например, пиелонефрит, гепатит- то может грозить развитие печеночной и почечной недостаточности.

Если вы заметили признаки недомогания после употребления сидра – не занимайтесь самолечением, обратитесь к врачу!