Сказочная прогулка по Волге: в Самаре запустили онлайн-гид до Ширяево «Волжские истории»

Аудиогид будет сопровождать туристов, которые отправляются по Волге в Ширяево или в Винновку. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Речной бриз, волны и вид на Жигулевские горы. Не день, а сказка. В прямом смысле сказка. В Самаре запустили первый туристический аудиоспектакль по Волге «Волжские истории: Самара». Аудиогид будет сопровождать туристов и местных жителей на самых популярных волжских маршрутах: из Самары вверх по Волге – в Ширяево и обратно, и вниз по Волге – в Винновку и обратно. Корреспондент «КП-Самара» протестировала один из маршрутов и делится впечатлениями.

Уже на борту «Валдая», идущего в Ширяево, погружаемся в атмосферу волжского путешествия - каждая экскурсия представляет собой миниспектакль. Текст написал и озвучил известный самарский краевед и телеведущий Михаил Перепелкин. Саунд-дизайн подготовила Алла Фармер. Получилось поистине сказочное приключение.

В Ширяево едет с ветерком – на «Валдае». Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«Первый аудиоспектакль по Волге»

Путешествие в Ширяево начинается на самарском речном вокзале. Пока ждем судно, есть время почитать про историю Самары на информационной табличке и загрузить на смартфон новый аудиогид по Волге.

- Уже несколько лет в регионе работают цифровые сервисы для путешественников – аудиогиды по городам Самарской области «Виртуальная прогулка» и по национальному парку «Самарская Лука». В этом году к началу сезона мы запустили первый аудиоспектакль по Волге, ведь река была и остается местом притяжения туристов и местом силы для жителей Самарской области. Аудиогид «Волжские истории» охватывает самые популярные экскурсионные речные маршруты из Самары. Его можно слушать на любой речной прогулке, в режиме онлайн или предварительно скачав на телефон, — рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед, компания и запустила аудиогид.

С погодой нам повезло. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Воспользоваться аудиогидом могут абоненты любых операторов совершенно бесплатно в приложении МТС Live. Перед началом экскурсии нужно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play и найти гид «Волжские истории: Самара» в разделе Digital. Еще проще – отсканировать QR-код, ведущий на экскурсии, с информационных табличек, установленных на речном вокзале Самары и на пристанях в Ширяево и Винновке.

Гид загружен в смартфон, «Валдай» качается на волнах у пристани, а нам пора подниматься на борт. Кстати, кто не успел загрузить аудиогид, может сделать это уже на судне – в «Валдаях» размещены наклейки с QR-кодами, ведущими на приложение.

Воспользоваться аудиогидом могут абоненты любых операторов совершенно бесплатно.

Можно надевать наушники и начинать путешествие во времени и пространстве: «Валдай» рассекает волны, а мы отправляемся слушать волжские легенды.

«Новый аудиоспектакль расскажет о достопримечательностях Самары и Ширяево»

- Онлайн-гид направлен на популяризацию туристических возможностей региона среди индивидуальных туристов. Новый аудиоспектакль по Волге «Волжские истории: Самара» расскажет туристам и жителям о достопримечательностях Самары, а также о Ширяево и Винновке – живописных селах Самарской области и местах притяжения туристов. Мы получили от гостей нашего региона большое количество положительных отзывов на запущенные ранее виртуальные прогулки по Самаре, Тольятти и Сызрани. И нет сомнений, что аудитория нового проекта также в дальнейшем будет расти, — отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Ехать на «Валдае» до Ширяево – одно удовольствие.

Пока мы слушаем аудиоэкскурсию, «Валдай» проходит мимо Самары, Рождествено, волжских островов и направляется в Ширяево. Исторические факты и легенды Поволжья, объединенные в формате аудиоспектакля, усиливают впечатление от встающих перед нами Жигулевскими воротами.

Вот мы в Ширяево. Впереди – прогулка по самому красивому селу Самарской Луки, знакомство с удивительными историями о жизни Волжской Булгарии, подъем на смотровую площадку Поповой горы, знакомство с таинственными ширяевскими штольнями, от которых в буквальном смысле мороз по коже, так как внутри круглогодично сохраняется температура около 4 градусов тепла. А еще можно думать о том, что впереди - все лето и новые путешествия, и в список планов внести еще один маршрут «Волжских историй» - до Винновки и обратно.