«Он был примером государственного человека, настоящего труженика»: в Самаре простились с первым председателем Губдумы Леоном Ковальским

Леону Ковальскому было 83 года. Фото: samgd.ru

Не стало Леона Иосифовича Ковальского, российского политика и общественного деятеля, первого председателя Самарской губернской думы, заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. Депутат скончался в возрасте 83 лет 4 июня 2023 года. 6 июня прошло прощание и похороны общественного деятеля.

Трудоголизм привел в Самару

- Ковальский - трудяга, - лаконично описала коллегу Наталья Боброва, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы.

Многие отмечают, что Леон Иосифович много работал и любил это делать. Он был трудоголиком, в самом лучшем смысле этого слова. Трудоголизм и привел Ковальского в Самару.

Леон Ковальский воспитывался в многодетной семье. Во время Великой Отечественной войны его отец погиб, маленькому Леону пришлось выживать и помогать матери.

Из родной Житомирской области Ковальский уехал учиться в Калачевское речное училище, а потом пошел служить. После армии молодой человек не бросил учиться и поступил в Волгоградский сельскохозяйственный институт.

- После окончания вуза руководство упрашивало Леона остаться, чтобы на постоянной основе порулить комсомолом. Но воспротивилась жена, которая уже устала от такой жизни, когда муж денно и нощно работает. И он оказался в Тольятти, потом в Куйбышеве, избирался депутатом областного совета, - пишет Наталья Боброва в своей книге «Дума о Думе».

В 1994 году Леон Иосифович стал первым председателем Самарской губернской думы и возглавлял ее до конца 2001 года. Леон Ковальский 10 лет представлял интересы региона в Совете Федерации с 1996 по 2006 год. Парламентарий был награжден почетным званием «Заслуженный работник органов власти Самарской области».

- Мудрый, решительный, взвешенный в своих поступках – умный руководитель, политик. В непростые 90-е годы он внес огромный вклад в развитие и становление законодательной власти Самарской области. Как сенатор внес значительный вклад в развитие парламентаризма РФ. Свой опыт по разработке и принятию законов он продолжил, являясь сенатором Совета Федерации, - выразила соболезнования Омбудсмен Ольга Гальцова.

Леон Ковальский активно взаимодействовал с жителями Самарской области, правозащитниками, общественными и некоммерческими организациями. Парламентарий старался привнести в общество только самые лучше и свежие идеи и выполнять все возможное для улучшения жизни.

Достойная жизнь достойного человека

Леон Иосифович был не только профессионалом своего дела, но и примерным семьянином. Для своей супруги и двух детей мужчина всегда был опорой. Сын и дочь Ковальских уже взрослые и живут своей жизнью, но, несмотря на возраст, для Леона они всегда были в приоритете.

- Замечательный человек, проживший достойную жизнь, - отметил председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников - Леон Иосифович был примером государственного человека, настоящего труженика, верного своему делу, своему Отечеству. Многие годы он работал в строительной отрасли, в сфере мелиорации, помогал благоустраивать и развивать город и область. Высокий профессионализм, ответственность, неравнодушие, любовь к родному краю были принципами его работы. Я знал Леона Иосифовича Ковальского десятки лет, ценил и уважал его как настоящего профессионала, мудрого руководителя. Светлая память человеку, так много сделавшему для Самарской области.