От сотрудничества выиграют жители: первый зампредседателя Сбера открыл дизайн-сессию по ИИ-трансформации региона и обсудил с губернатором совместные проекты

На дизайн-сессии смогли обсудить, какие задачи региона можно предложить. Фото: пресс-служба Сбера

ИИ как точка роста

10 июня в Самаре Сбер и правительство Самарской области провели дизайн-сессию по ИИ-трансформации региона. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, топ-менеджеры Сбера и представители отраслевых министерств.

— Сегодня все больше регионов страны стремятся перейти на государственное управление с использованием технологий ИИ. Самарская область – не исключение и мы рады помогать руководству региона в этом, – сказал Александр Ведяхин.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко согласился, что технологии искусственного интеллекта хорошо зарекомендовали себя в самых разных областях деятельности.

— Ключевым фактором успеха внедрения такого решения в любой бизнес-процесс является правильная постановка задачи. Все должно быть экономически оправдано, необходимо постоянно мониторить качество работы, понимать сам процесс, в рамках которого хотим найти такие решения. На дизайн-сессии мы смогли обсудить, какие задачи региона можно предложить для решения с использованием технологии искусственного интеллекта, наметили план по их реализации и оценили уже готовые кейсы, — рассказал представитель профильного ведомства.

Сегодня регион вошел в ТОП-6 субъектов РФ по разработке ПО, расположившись в группе лидеров, занимая третье место на душу населения после Москвы и Санкт-Петербурга, в рейтинге по экспорту IT-разработок.

— Мы уже применяем технологии на основе искусственного интеллекта при формировании системы управления дорожным движением, развиваем наши проекты, связанны с картой жителя, где также используется искусственный интеллект. Его возможности поистине безграничны, здесь огромные перспективы, на основе этой технологии формируются новые кластеры в экономике нашего региона, — констатировал первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Формат проведения дизайн-сессии предусматривал работу экспертов в командах, в которых участники рассматривали различные аспекты применения технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как государственное управление, образование, экология, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство.

По итогам совместной работы, поиска новых решений и открытого обсуждения участники дизайн-сессии разработали конкретные предложения для цифровой трансформации региона.

Искусственный интеллект и карта жителя

В этот же день в Самаре прошла рабочая встреча первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина и губернатора региона Дмитрия Азарова, которая была посвящена совместным проектам по цифровой трансформации области. Среди поднятый тем – «Карта жителя Самарской области», развитие IT-кластера, открытие кампуса «Школы 21», а также важная тема внедрения решений Сбера в области искусственного интеллекта в ключевые сферы экономики региона.

- Практика показывает, что применение искусственного интеллекта в любой сфере дает колоссальный эффект, - отметил Александр Ведяхин. - Он помогает в разы ускорить многие производственные процессы, разработать комфортные и простые сервисы для людей, вывести на новый уровень образование, медицину, сельское хозяйство и другие сферы.

Александр Ведяхин заверил, что Сбер готов делиться опытом и оказывать региону технологическую и экспертную поддержку, ведь сам банк прошел через AI-трансформацию и у Сбера широкая линейка собственных решений в области технологий искусственного интеллекта.

«Сбер – надежный партнер»

Сбер стал стратегическим партнером Самарской области в прошлом году (в ноябре президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и Дмитрий Азаров заключили соглашение о сотрудничестве). В первую очередь помощь оказывается в подготовке IT-специалистов. «Школа 21» - как раз шаг в этом направлении. Это школа программирования от Сбера, где готовят высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке. Обучение проходит онлайн, но в планах открыть кампус «Школы 21».

- Сбер - надежный партнер нашего региона, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Мы находимся в партнерстве по реализации целого ряда крупных проектов на территории региона. У нас есть договоренность о размещении «Школы 21». Финансирование проекта полностью берет на себя Сбер, дает свои образовательные программы и технологии, за что огромное спасибо.

Сотрудничество региона и Сбера принесет пользу жителям Самарской области. Сейчас идет совместная работа, чтобы сделать жизнь в регионе комфортнее и улучшить транспортную сеть.