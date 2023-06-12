«В одной руке автомат, в другой - граната без чеки»: мобилизованный журналист из Самары захватил украинский броневик

Мобилизованный самарский журналист с января находится в зоне СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал, как захватил украинский броневик во время нахождения на передовой. Самарец поделился подробностями в своих социальных сетях.

«Не знаю, каким чудом я оказался на броне»

Известный самарский журналист, 48-летний Илья Круговой, ыл мобилизован в октябре 2022 года. Об этом он сам рассказал в своих соцсетях. Илья получил военно-учетную специальность «стрелок», прошел обучение и в январе 2023-го отправился в зону СВО. Все это время журналист вел соцсети, рассказывая об обстановке «за ленточкой» и на новых территориях, а также делился историями своих боевых товарищей. При этом самарец всегда подчеркивал, что в зоне СВО он в первую очередь не военкор, а стрелок. А на днях журналист рассказал о самом шокирующем случае, который произошел с ним на передовой.

Все произошло во время очередного нахождения самарца «за ленточкой».

- Я был на передке и к нам заехала вражеская бэха (бронетранспортер – прим.ред.), - рассказал Илья Круговой. - Не знаю, каким чудом, я оказался на броне. В левой руке АК (автомат Калашникова – прим.ред.), в правой эфка (граната Ф-1 – прим.ред.) с выдернутой чекой. Стою и ору, как придурок, чтобы все выбирались наружу. И готов эту эфку бросить в люк в случае чего. Один там остался укроп. Передали его, куда следует. Вот это было моим первым шоком. Потом привык...

«Стреляют из всего подряд»

Илья рассказал, что обстановка на передовой заставляет бойцов все время быть в тонусе и ежедневно убеждает в том, что победа сейчас – первостепенная задача.

- Сидишь в окопах, там стреляют из всего подряд и часто «птички» сбрасывают гостинцы в виде ВОГов и другого взрывоопасного барахла, - пишет самарский журналист. - Перебираешься в избу на ППД и две соседних с тобой избы сносят в щепки из танка. Едешь по делам в небольшой городишко и постоянно наблюдаешь прилеты туда вражеских РСЗО. Пребываешь по делам в Луганске и роняя тапки выбегаешь из здания при крике «ракетная опасность!», наблюдая в небе след вражеских ракет. На этой земле не будет спокойных мест пока будет жив хоть один укронацист.