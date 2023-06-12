Дмитрий Маликов покорил самарскую публику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Маликов выступил на площади в Самаре 12 июня 2023 года. Певец стал одним из хэдлайнеров фестиваля «СамФест», который прошел в городе в честь Дня России. Маликов исполнил любимые миллионами песни, покорил самарскую публику бархатным голосом – и нарядным золотым пиджачком.

«Поп-музыка – дело молодое»

На сцене Дмитрий Маликов признался: увидев среди публики большое количество молодежи, он сначала опасался, что выступление может оказаться непростым.

- Давайте представим, что я снова популярен, - обратился певец к зрителям. –Ваши родители знали меня как своего сверстника, как романтичного певца. Потом следующее поколение знало меня как того, кто спел с Бастой. А современная молодежь знает меня как курьера OZONа из рекламы.

Певец вышел на сцнеу в золотом пиджаке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, после концерта Дмитрий Маликов признался – его опасения были тщетны, а горячий прием публики его порадовал.

- Я пел хиты, под которые можно танцевать, чтобы не замерзнуть, - рассказал Дмитрий Маликов. – Вообще артист хорош настолько, насколько хорош его последний хит. Хотелось бы, чтобы мои новые хиты знали больше. Конечно, очень тяжело измерить популярность. Но поп-музыка – дело молодое. Мне хочется расширить аудиторию и немного ее омолодить. Это не так просто, как кажется, но возможно.

За восемь концертов в ДК ВАЗ дали купить первую машину

Дмитрий Маликов со сцены блеснул знаниями о Самаре, а потом и вовсе выяснилось, что артист с городом хорошо знаком.

- Мне нравится ваша самая большая площадь в Европе, нравится прекрасный художественный музей, где я был не один раз, - отметил он. – Кроме того, в Самаре у меня живет несколько близких друзей и сейчас после этого концерта поеду кататься на катере по Волге, потому что своды я Самару еще ни разу не видел.

Самарцы были в восторге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Артист рассказал, что бывал в Самаре много раз.

- Мои первые концерты в 1989 году состоялись в Куйбышевском Дворце спорта. А в Тольятти я купил первую машину. Я никогда не забуду восемь концертов в ДК ВАЗ в 1990 году. За них мне дали возможность за 10 тысяч рублей, по госцене, купить черную девятку, - поделился воспоминаниями артист. - Я приезжал на ней в консерваторию, там машин ни у кого не было, и ставил ее подальше, чтобы не выпендриваться. А вообще в Самаре классные люди и самые красивые девушки!

Зрители тепло приняли певца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Надо, чтобы аранжировку тебе сделал 14-летний»

Общаясь с финалистами «СамФеста», Маликов отметил, что сейчас музыкантам не обязательно заканчивать консерваторию, однако начальное музыкальное образование иметь все же важно.

- Самое главное - желание самовыражения, - отметил артист. - Когда я начинал, не было такого количества радио и телевидения. Сейчас с одной стороны проще - выложил песню в интернет, и она набрала прослушивания, ты стал звездой. Но с другой стороны все сложнее, потому что огромная конкуренция. Нам, артистам старого поколения, нужна коллаборация с молодежью. Надо, чтобы тебе аранжировку сделал 14-летний. Но они строптивые, и мы им не очень-то нужны.

Дмитрий Маликов устроил настоящее шоу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодые артисты спросили у звезды совета – как на себя сейчас можно обратить внимание.

- Можно фриковать, делать то, что никто не делал – например, голым выйти на сцену. Но далеко не все могут и хотят быть фриками, например, мне это чуждо. Остается писать гениальные песни, которые понравятся людям. Сарафанное радио никто не отменял, и если песня действительно классная, она разойдется. Но чем дальше, те труднее написать что-то гениальное и выдающееся, - поделился мнением артист. - Когда я начинал, у меня все получилось случайно. Я написал мелодию без слов. С поэтами тогда не был знаком. Подошел к книжному шкафу, беру наугад книжку, это оказались стихи Самойлова. Открываю наугад страницу и вижу балладу «Ты моей никогда не будешь, ты моей никогда не станешь» - и понимаю, что эти строки подходят к уже написанной музыке. Это судьба, по-другому не скажешь. Так что все очень сложно и тонко, не грешите по возможности. Пути хита неисповедимы.