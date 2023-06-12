Срывал с себя пиджак и дымил на сцене: Гарик Сукачев феерично выступил на главной площади Самары

Гарик Сукачев поразил самарскую публику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 июня в Самаре выступил Гарик Сукачев. Артист приехал в Самару для того, чтобы стать хэдлайнером на фестивале «СамФест». Гарик Сукачев вышел на сцену главной площади города – пл.Куйбышева – уже после десяти часов вечера и моментально покорил сердца зрителей.

Дымил весь концерт

Музыкант появился на сцене под звуки песни «Напои меня водой своей любви» в образе «дворового парня» - в пиджачке, кепке и большом белом шарфе, с сигаретой в зубах. И моментально покорил сердца зрителей.

Во время исполнения некоторых песен Гарик Сукачев сидел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мощнейшая энергетика, захватывает всего тебя целиком! – поделилась с журналистом «КП-Самара» самарчанка Полина. – Сразу понимаешь, что все, кто выступал до него – не более чем «разогрев».

Артист весьма непринужденно вел себя на сцене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К слову, курил Гарик Сукачев на сцене с перерывами практически все выступление. Например, во время исполнения песни «Проруха -судьба» певец снова дымил сигаретой, усевшись прямо на сцену. А во время песни «Моя бабушка курит трубку» небрежно выбросил окурок прочь. Впрочем, поддерживая тему песни, один из музыкантов группы даже раскурил трубку.

А во время некотоых- весьма бодро прыгал по сцене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сорвал пиджак и шарф

Поразили самарцев и «номера с переодеванием». Во время одной из песен Гарик Сукачев феерично сорвал с себя одежду – пиджак и шарф, оставшись в одной майке. Правда, потом накинул рубашку с черно-белым рисунком, однако впоследствии снова ее снял.

Публика была в восторге от выступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С самарской публикой артист практически не общался – только несколько раз подряд пожелал горожанам здоровья. Зрители ответили бурными овациями.

- Это было лучшее выступление из всех, какие я видел, - поделился самарец Сергей. – Гарик отработал на все сто, молодец!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Гарик Харламов с Азаматом Мусагалиевым бросили перчатку Урганту и Воле и запустили собственное шоу в ВК (подробнее)