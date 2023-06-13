Есть что сохранять: появились подробности разработки концепции исторического поселения Самары

В фестивале приняли участие представители 30 регионов России. Фото: администрация Самары

Стратегический ресурс

С 8 по 10 июня в Самаре проходил всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие-2023». Это мероприятие Союз архитекторов России проводит ежегодно в разных городах. В 2023 году впервые его принимала Самара.

В Струковском саду собрались представители 30 регионов России. В программе мероприятия — круглые столы, смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки. Представители регионов демонстрировали лучшие строительные и реставрационные технологии. Тема фестиваля в этом году: «Архитектурное и градостроительное наследие как стратегический ресурс социально-экономического развития территорий России».

- Заявленная тема для Самары крайне актуальна, ведь мы сейчас работаем над концепцией развития исторического поселения. Мы надеемся, что ваши знания и умения помогут нам в реализации намеченных планов. Очень надеюсь, что у нашего города появятся новые друзья, - обратилась к участникам фестиваля на церемонии открытия глава Самары Елена Лапушкина.

Администрация Самары планирует применить лучшие практики участников фестиваля. Фото: администрация Самары

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков объяснил, почему фестиваль с такой тематикой проводится именно в Самаре.

- Самара – один из лучших городов России не только потому, что он стоит на Волге, но и благодаря богатому историческому и архитектурному наследию региона. Это очень важно, поэтому, думаю, этот фестиваль будет очень плодотворным прежде всего для профессионалов, - поделился Николай Шумаков ожиданиями от мероприятия.

Историческое поселение: единые «правила игры»

В рамках фестиваля состоялась презентация проекта концепции развития исторического поселения Самары.

Саму идею защитить «старый город» в Самаре с помощью статуса исторического поселения озвучил губернатор Дмитрий Азаров еще в 2019 году. Тогда же было принято соответствующее постановление правительства региона.

На презентации закономерно прозвучал вопрос: как продвигалась работа над законодательной базой исторического поселения все эти годы?

Как пояснили спикеры, больше всего времени занимает нормотворчество. В разных кварталах исторического центра действуют различные регламенты, разрешения и ограничения, разные здания построены с учетом норм, действовавших на момент возведения и с тех пор поменявшихся. Все это необходимо привести в единую нормативную базу, чтобы для всех участников процесса действовали единые «правила игры».

На данный момент документ, определяющий Объединенную зону охраны, проходит согласование в Минкульте России. Параллельно идет процесс подготовки требований к регламентам исторического поселения.

Город — это не музей

Руководитель Управления главного архитектора городского округа Самара Игорь Галахов пояснил, что «историческое поселение» не означает намерения превратить центр города в музей.

- Превратить в музей 600 гектаров невозможно, это все-таки город с жилыми домами, учреждениями, транспортом, коммуникациями и т.п. Концепция развития исторического поселения призвана ответить в первую очередь на вопросы: что делать с центром города и как это осуществлять, - рассказал Игорь Галахов.

Прозвучал вопрос, будет ли концепция учитывать мнения жителей исторических кварталов. В управлении главного архитектора успокоили горожан на этот счет.

- По техническому заданию существует 8 направлений, два из которых посвящены как раз социологическим исследованиям. К обсуждению концепции подключены самые широкие слои населения, среди которых в том числе градозащитники, - разъяснил Игорь Галахов.

При разработке концепции будут использованы цифровые карты, в которых учтены различные этапы градостроительства в Самаре.

- Основание города, выделение Самарского уезда, образование Самарской губернии, Самара как запасная столица страны - каждый этап характеризовал развитие города, развитие его планировочной структуры. Все эти периоды градостроительной истории и морфотипы застройки нанесены на цифровые карты, - рассказала заведующая кафедрой Градостроительство СамГТУ, академик РААСН, доктор архитектуры, профессор, эксперт ИКОМОС Елена Ахмедова.

Преимущество Самары — сохраненное наследие

Она обратила внимание на факт, отличающий Самару от многих других городов.

- Сейчас предмет охраны в Самаре составляют более 1,5 тысяч ценных объектов историко-архитектурного наследия. Сохранено 98% объектов культурного наследия. Это большой задел, которого нет в других городах, - отметила Елена Ахмедова.

Это подтверждают и эксперты из других городов.

- В Казани сначала снесли 2,5 тысячи объектов, и теперь мы пытаемся восстановить утраченное на основе того немногого, что осталось. В Самаре другая ситуация. У вас сохранилось целостное историческое ядро, есть несколько сотен градоформирующих объектов и среда, которая обрамляет памятники. Нужно теперь понять, как развивать городскую среду, учитывая все это богатство. Поэтому концепция развития исторического поселения сейчас для Самары особенно актуальна, - считает социолог из Казани, специалист по социокультурному проектированию, эксперт Института развития города Мария Леонтьева.

Того же мнения придерживается и председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов.

- Тема фестиваля связана с градостроительным наследием. В Самаре это 645 объектов, которые являются ценными градоформирующими объектами, что является огромным ресурсом для развития города, - подчеркнул глава ВООПИиК.

Проекты участников фестиваля были выставлены в Струковском саду. Фото: администрация Самары

Мастер-план и новая «ливневка»

В ближайшее время будет разработан мастер-план развития территории исторического поселения. В результате у каждого квартала появится свой «инвестиционный паспорт». На карту поселения будут наложены транспортный, социальный и инженерный каркасы. А система управления моделью исторического поселения интегрируют в существующую систему органов государственной власти и местного самоуправления. Также будут обозначены модели взаимодействия власти с бизнесом и некоммерческими структурами.

Эту работу выполнит Самарский технический университет в рамках уже заключенного муниципального контракта. В рамках этой деятельности планируется широкое обсуждение предлагаемых решений на стратегических сессиях, круглых столах и в экспертных дискуссиях.

«Пилотными» территориями, с которых начнется реализация концепции исторического поселения, будут кварталы по улице Галактионовской возле будущей станции метро Театральная.

Кроме того, в границах исторического поселения полностью обновят дождевую канализацию. Уже начата разработка проектно-сметной документации на комплексную модернизацию «ливневки» в «старой Самаре».