Призрак стадиона и хоккеисты в шлемах танкистов: история станции метро «Спортивной» в Самаре

Станция «Спортивная» - одна из самых непритязательных в самарском метро. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Станции метро «Спортивная» в Самаре в этом году исполнилось 30 лет. К сожалению, в самарском метро она считается едва ли не самой невзрачной и унылой. Почему так получилось и почему станция носит такое название, хотя рядом нет ни одного спортивного объекта, - разбиралась «КП-Самара».

Стадион-призрак

Самое загадочное в этой станции, конечно, - ее название. Она называется «Спортивная», хотя в округе нет ни улицы Спортивной (она находится в 5 км от этого места), ни хоть какого-нибудь спортивного объекта. Вот вообще никакого. Почему же все-таки «Спортивная»?

Дело в том, что первая линия самарского метрополитена проектировалась на стыке 70-80-х годов прошлого столетия. И составлялась с учетом перспективного планирования развития города. А в генплане Самары (тогда еще Куйбышева) территория, ограниченная улицами Ивана Булкина (тогда 6-й проезд), Антонова-Овсеенко, Карбышева и Дыбенко, была зарезервирована под строительство большого спортивного комплекса.

Там должны были быть и футбольный стадион на 40-50 тысяч мест, и большая ледовая арена, и прочие спортсооружения. Станцию метро запланировали в 500 метрах от этого предполагаемого великолепия.

Правда, когда на стыке тысячелетий всерьез возник разговор о том, чтобы на этой территории спроектировать стадион (Россия претендовала на проведение чемпионата Европы по футболу 2008 года, и Самара значилась в числе городов-участников этого проекта), - возникла неразрешимая проблема. Оказалось, что земля находится на 49 лет в аренде у частных структур. По слухам, ниточки вели чуть ли не к знаменитой «солнцевской» группировке, и искать варианты при таком раскладе желающих не нашлось.

По другой версии, земля на этой территории не слишком пригодна для строительства крупных объектов. Это косвенно подтверждается тем, что весь квадрат за нынешним ТРК «Космопорт» так до сих пор и остается незастроенным.

Но к тому моменту, как стало понятно, что никакого стадиона там не будет примерно никогда, станция метро уже была сдана и заработала такой, как есть. Поменять ее название было бы, наверное, можно. Но во-первых, а на какое другое? В этой местности вокруг нет никакой «зацепки», послужившей бы достойным названием для станции. А во-вторых, она уже была оформлена «по-спортивному».

Цифра 7 на груди спортсмена, по одной из версий, означает порядковый номер станции на первой линии, но по факту она шестая с любого конца Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Минимализм плюс дефицит

Хотя «оформление» применительно к станции Спортивная – пожалуй, слишком громко сказано. Станция строилась и вводилась в эксплуатацию в период максимального «безвременья» и дефицита, и ее максимальная унылость и безыскусность – отпечаток того отрезка истории.

Из трех вариантов проекта станции в Москве банально утвердили самый дешевый. Чтобы придать этому какое-то эстетическое обоснование, это назвали термином «минимализм».

Архитектор Владимир Блохин, в свою очередь, аргументировал «незатейливость» (его собственная цитата) «Спортивной» заботой о функциональности станции. Мол, транспортное сооружение должно быть устойчиво к вибрациям, его должно быть легко мыть, чистить.

— Обязательно надо, чтобы на станции метро ничто не мешало движению множества снующих по платформе людей. Никаких лишних выступов, - обосновывал Блохин максимальную простоту колонн.

У этих колонн всего два художественных решения – расширение к верху (видимо, должно было навевать ассоциации с накачанными ногами спортсменов) и облегчающая визуальную громоздкость серая гранитная полоса посередине.

Хоккеисты или танкисты?

- И еще — никакой дробности в оформлении, никаких деталей, которые нельзя воспринять на ходу, - пояснял художественный замысел Блохин.

В результате такой концепции на стенах станции получилось всего по 4 панно на каждой. С, мягко говоря, спорной художественной ценностью. Максимально клишированные изображения спортсменов еще и изобилуют странными деталями.

Так, на панно «Хоккей» на свитере вратаря изображен кленовый лист (как у сборной Канады), а у полевого игрока – звезда (как на форме хоккейного клуба ЦСКА). Если это намек на легендарную суперсерию СССР – Канада (состоявшуюся, правда, когда метро в Куйбышеве еще даже толком не замышлялось), то почему советский игрок в форме клуба, а не сборной?

И самая забавная деталь – у обоих хоккеистов на головах… танкистские шлемы.

Хоккеисты на станции изображены в шлемах танкистов Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Да, в конце 40-х, когда в СССР хоккей с шайбой только зарождался и соответствующей амуниции еще просто не было, действительно наша сборная приезжала на международные матчи в танкистских шлемах, такой факт в истории зафиксирован. Но почему в таком же шлеме канадец?

Памятник безвременью

Ну и главное, что «добило» станцию – то, что даже такой «минималистичный» проект – и тот был реализован лишь частично. Те же панно даже в таком упрощенном стиле, наверное, смотрелись бы эффектнее, если б были отчеканены, как задумывалось, в виде металлических барельефов. Но в итоге сделали так, как сделали.

Архитектор планировал для этой станции простые, но все же декоративные светильники, которые должны были бросать свет на металлические барельефы, что создавало бы какой-никакой, но антураж. Проблемой оказалось то, что светильники эти должны были поставить из Латвии, но на тот момент (начало 90-х) это стало невозможным.

Спуск на станцию отремонтировали к ее 30-летию в 2023 году Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Станция Спортивная работает с 1993 года. В 2023-м к «юбилею» отремонтировали входы на станцию с улицы Гагарина – те, что ближе к улице Карбышева. Другие – в сторону улицы Авроры – законсервированы и даже не предполагаются к открытию в обозримом будущем.

Это делает станцию совершенно нефункциональной с точки зрения пересадок. И по сути, она обслуживает только небольшое количество местного населения. И своим расположением, и названием, и внешним видом «Спортивная» являет своего рода памятником, во-первых, несбывшимся мечтам, а во-вторых, той эпохе безвременья, когда станция была сооружена.