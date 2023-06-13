«Влюбилась в него с первой улыбки»: жена военного откровенно рассказала, что помогает ей ждать любимого с СВО

Фарида с мужем воспитывает двух детей – сына и дочку.

Служба отечеству - тяжелое ремесло. Мужчины, избравшие этот путь, испытывают все тяготы жизни военного. Нелегко приходится и женам, которые остаются дома.

Фарида вышла замуж по большой любви, но не за обычного парня, а за военного. Женщина рассказала, как встретила свою любовь и что помогает ей ждать любимого со специальной военной операции.

Любовь с первой улыбки

Родилась я в Узбекистане, но когда была маленькая моя семья переехала в Татарстан. Там прошла большая часть моего детства и подростковые будни, там же я встретила любимого.

Познакомились мы с моим Ринатом в новогоднюю ночь. Мой родной брат тоже военный и во время увольнений он любил привозить погостить в родительский дом своих товарищей. Так однажды братишка, сам того не зная, привел к нам на порог моего мужа.

Помню, открывается дверь и заходят пять молодых парней. Ринат сразу же запомнился мне своей улыбкой. Когда мы все сели за стол отмечать Новый год, моя мама обратила внимание, как мы друг на друга смотрим. Она все смеялась, что мы как воробушки: все чирикаем и чирикаем вместе.

- Фарида, это твой будущий муж, - сказала мне мама, когда мы остались наедине.

Так оно и случилось. В ту новогоднюю ночь мы заболтались, а через какое-то время начали встречаться. Поженились мы только спустя два года, но, знаете, мой супруг почти на каждом празднике делал мне предложение. Я все два года ему отказывала, так как еще училась в университете.

Мы в браке уже 14 лет, но до сих пор с мужем у нас сохраняются романтические отношения, потому что он тот еще романтик. Когда он не на службе, мы все время проводим вместе. Летом выбираемся кататься на роликах и велосипедах, а зимой на санках с детьми частенько развлекаемся. У нас их двое - сын и дочка. Старшенькому 10 лет, он закончил 3 класс, а второй доченьке 4 годика, она ходит в садик, в котором я работаю.

Жизнь в маленьком военном городке

Работаю я воспитателем в детском саду. Образование у меня педагогическое. В 2013 году я закончила Казанский государственный педагогический университет, по специальности я учитель русского и литературы. До садика 8 лет работала в школе учителем средних классов, а последние 3 года, перед декретом, завучем. Из школы пришлось уйти, потому что мы переезжали в другой город по месту службы мужа.

До Самары мы чаще всего жили в маленьких городах. Например, предпоследним был городок в Оренбургской области, Тоцкое-2. Там все было в шаговой доступности: шаг направо - садик, шаг налево - продуктовый. В Тоцком, конечно, нет такой цивилизации, как в Самаре, банально в кинотеатр было не сходить, но жить можно. Возможно, просто привыкли, ведь в том городке мы прожили аж 8 лет.

В Самаре живем уже 3 год. Помню, когда мы переезжали, был такой мороз! Это было 21 февраля 2021 года. Тогда нам дали на переезд 2 дня. Несмотря на то, что с Тоцкого района ехать не так далеко, из-за мороза у нас даже грузовая машина не завелась. Тоже своего рода приключение получилось. Надеюсь, в Самаре мы задержимся надолго.

Ждем с нетерпением

В жизни жены военного много как минусов, так и плюсов. Если ты живешь в браке счастливо, потому что вышла замуж по большой любви, то я думаю, что частые переезды и отсутствие привычных вещей в маленьких городах не покажутся тебе настолько страшными и пугающими. Главное - я знаю, что он - самый лучший муж и папа, который помогает преодолевать все эти трудности. Мы стараемся все жизненные этапы проходить вместе и с улыбкой.

Когда Ринат на службе, я занимаюсь детьми и работой. В свободное время бросаюсь из крайности в крайность - либо иду в тренажерный зал, либо отрываюсь и пеку тортики. Зато как супруг радуется, когда возвращается. Выходные стараюсь проводить с детьми, а досуг формирую в зависимости от времени года. Сейчас частенько гуляем по набережной, а зимой любили ездить на горнолыжку. Также стараемся периодически навещать наших бабушек и дедушек в Татарстане.

Мужа и нашего папу мы ждем с нетерпением. Мне небезразлична судьба всех, то находится на передовой, потому что я сама жду и супруга, и брата. Верим, что они вернутся целым невредимым. Для меня самое главное - знать, что они живы, здоровы.

В письмах мужу стараюсь выразить все, что есть на душе, пытаюсь показать поддержку и любовь, которая теплится в сердце. Крайний раз писала ему о том, как жду его не только я и дети, но и родители, наши друзья, знакомые и даже соседи.