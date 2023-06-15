Истекал кровью, но спасал жизни товарищей: участнику СВО из Самарской области присвоили звание Героя РФ

Виталий Красный проявил в ходе СВО отвагу, мужество и самоотверженность / Фото: t.me/renc_nikolay

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя РФ уроженцу Самарской области – бойцу третьей бригады, командиру отделения спецназначения, старшему сержанту Виталию Красному. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Тольятти Николай Ренц.

Совершил несколько подвигов

На счету участника СВО несколько подвигов: уничтожение техники и захват офицеров противника, а также спасение раненого.

— Виталий Сергеевич лично и в составе группы уничтожил восемь БМП-2, два БТР-80 и три танка противника, а также несколько сотен наемников и националистов ВСУ. Он захватил 18 офицеров противника, пять единиц военной техники и семь образцов иностранного вооружения, — рассказал Николай Ренц.

Был серьезно ранен, но продолжил бой

Во время одного из боевых столкновений Виталий Красный спас жизнь своего товарища, но едва сам не погиб. Старший сержант заметил вспышку выстрела танка и прикрыл собой сослуживца. Он получил осколочные ранения и контузию. Однако, несмотря на это, продолжил бой. Военнослужащий, превозмогая боль, стал отстреливаться и обеспечил отход своей группы.

— Истекая кровью, Виталий взял раненого бойца на плечи и буквально совершил рывок до укрытия. Несмотря на свои ранения, он остался на позиции и корректировал огонь артиллерии. В результате танк был уничтожен, а обстрел прекращен. Все наши солдаты остались живы, — отметил глава Тольятти.

После лечения вернулся на передовую

После этого сражения старший сержант попал в госпиталь. Он прошел лечение и вновь вернулся в зону СВО. Сейчас Виталий Красный продолжает защищать интересы Отечества.

— Звезда Героя России — достойнейшая награда для нашего земляка, ныне — младшего лейтенанта Виталия Красного. Низкий поклон отваге и мужеству нашего доблестного воина! Тольятти гордится Вами! — написал в соцсети Николай Ренц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.