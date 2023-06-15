Истекал кровью, но спасал жизни товарищей: участнику СВО из Самарской области присвоили звание Героя РФ

Виталий Красный проявил в ходе СВО отвагу, мужество и самоотверженность / Фото: t.me/renc_nikolay
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя РФ уроженцу Самарской области – бойцу третьей бригады, командиру отделения спецназначения, старшему сержанту Виталию Красному. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Тольятти Николай Ренц.
На счету участника СВО несколько подвигов: уничтожение техники и захват офицеров противника, а также спасение раненого.
— Виталий Сергеевич лично и в составе группы уничтожил восемь БМП-2, два БТР-80 и три танка противника, а также несколько сотен наемников и националистов ВСУ. Он захватил 18 офицеров противника, пять единиц военной техники и семь образцов иностранного вооружения, — рассказал Николай Ренц.
Во время одного из боевых столкновений Виталий Красный спас жизнь своего товарища, но едва сам не погиб. Старший сержант заметил вспышку выстрела танка и прикрыл собой сослуживца. Он получил осколочные ранения и контузию. Однако, несмотря на это, продолжил бой. Военнослужащий, превозмогая боль, стал отстреливаться и обеспечил отход своей группы.
— Истекая кровью, Виталий взял раненого бойца на плечи и буквально совершил рывок до укрытия. Несмотря на свои ранения, он остался на позиции и корректировал огонь артиллерии. В результате танк был уничтожен, а обстрел прекращен. Все наши солдаты остались живы, — отметил глава Тольятти.
После этого сражения старший сержант попал в госпиталь. Он прошел лечение и вновь вернулся в зону СВО. Сейчас Виталий Красный продолжает защищать интересы Отечества.
— Звезда Героя России — достойнейшая награда для нашего земляка, ныне — младшего лейтенанта Виталия Красного. Низкий поклон отваге и мужеству нашего доблестного воина! Тольятти гордится Вами! — написал в соцсети Николай Ренц.
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