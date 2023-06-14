«Выпила всего стаканчик»: самарские врачи не заметили смертельного отравления ядовитым «Мистером сидром» у 25-летней девушки

Снежана попала в больницу еще 1 июня 2023 года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Новости об очередных трагедиях после употребления злосчастного «Мистера сидра» уже вторую неделю тревожат россиян. Об очередной смерти девушки стало известно в Самаре. В социальных сетях идет бурное обсуждение того, что якобы самарские врачи не смогли вовремя определить отравление метанолом, неделю лечили Снежану С. от другого заболевания, а когда по стране прошла волна массовых отравлений «Мистером сидром» и врачи заподозрили неладное, самарчанка, к сожалению, скончалась. «КП-Самара» узнала подробности страшной истории.

- Это очень страшно, не дай бог никому такое пережить. Девочка была хорошей, работала, не пила. В тот вечер они со молодым человеком решили немного расслабиться. Снежана взяла себе немного слабоалкогольного сладкого напитка, а ее парень еще пил крепкий алкоголь, - рассказывает знакомая семьи Юлия Р.

По словам подруг, Снежана в тот вечер выпила всего стаканчик смертельного напитка. Ее молодой человек тоже пил «Мистер сидр», но так как в его организме еще присутствовала водка, яд якобы нейтрализовался. Он отделался лишь первичными симптомами отравления – рвотой и диареей.

- Этиловый спирт действительно нейтрализует метиловый. Но всего лишь на время. Смотрите, время токсического распада метанола — 72–90 часов. Чтобы оказать противодействие, ты должен держать в крови концентрацию этанола не менее одного промилле на протяжении трех-четырех суток, - пишут в комментариях неравнодушные люди.

Снежана же пила только ядовитый напиток. Она попала в больницу в состоянии комы еще 1 июня, когда о массовых отравлениях в нескольких городах России еще и не слышали. Врачи в токсикологическом центре почему-то не определили серьезного отравления и перенаправили пациентку в стационар городской больницы, где Снежане поставили диагноз – острая почечная недостаточность.

- Пять дней она была без сознания под ИВЛ, врачи проводили гемодиализ, очищая кровь от воды и токсинов. Но это лечение не помогало, - рассказывают знакомые семьи.

Девушка не злоупотребляла алкоголем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда по стране прошла информация о ядовитом «Мистере сидре» врачи узнали, что в тот день, когда Снежане стало плохо, она пила этот напиток. Когда девушку перевели обратно в токсикологию, было уже поздно – девушка скончалась, так и не приходя в сознание.

По мнению родственников погибшей, в гибели Снежаны виноваты врачи, которые не стали проводить полное обследование и из-за неправильного диагноза упустили пять дней, когда девушку можно было спасти. Снежана скончалась в больнице 9 июня 2023 года.

«Комсомольская правда» обратилась в Министерство здравоохранения Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

- По вопросу оказания медицинской помощи министерством здравоохранения Самарской области будет проведена проверка, - сообщили в ведомстве.

По последним официальным данным, в России было зарегистрировано 108 случаев отравления «Мистером сидром», 38 человек скончались. Расследованием занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.