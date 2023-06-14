«Бактерии — капризный материал для художника»: самарский врач создает рисунки с помощью микроорганизмов

Ольга Кондратенко с детства любила рисовать, но никогда не думала, во что выльется ее увлечение.

Микробиология — не скучная наука, а простор для творчества. В этом убеждена врач-бактериолог микробиологического отдела Клиник СамГМУ Ольга Кондратенко. С помощью различных бактерий она создает рисунки в чашке Петри, ее коллекция насчитывает 15 работ. О своем необычном хобби врач рассказала «КП-Самара».

Удивительный мир микробов

Профессор кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ Ольга Кондратенко работает в университете с 2008 года. Сейчас она руководит лабораторией образовательных технологий в генетике, микробиологии и лабораторной диагностике Центра генетических и лабораторных технологий вуза. Ольга Владимировна занимается очень важным делом — работает с пациентами с муковисцидозом и другими редкими заболеваниями. Результаты исследований Ольги Кондратенко и ее коллеги — руководителя Центра генетических и лабораторных технологий Артема Лямина, легли в основу национальных клинических рекомендаций по муковисцидозу и осложнениям, связанным с этой болезнью.

- Вообще-то я заканчивала педиатрический факультет СамГМУ, но так получилось, что стала не врачом-педиатром, а попала на кафедру микробиологии, — вспоминает Ольга Владимировна. — Для меня тогда это было неожиданным решением, но я ни разу не пожалела. Оказалось, что мир микробов совершенно удивителен. Люди не замечают его, а ведь на самом деле это мы живем в их мире, а не они в нашем.

Ольга Кондратенко не сомневается: современная микробиология — это совсем не скучно.

- Когда-то давно, когда не было технических возможностей и тех питательных сред, которые есть сейчас, возможно, микробиология и расценивалась как что-то скучное, — говорит врач. — А сейчас вы видите, какие у нас красивые питательные среды, пробирки, яркие микробы. Когда ты работаешь с хорошими инструментами, получаешь огромное удовольствие. И, безусловно, в этом есть элемент волшебства: ты берешь пустую чашку, на которой нет вообще ничего, делаешь несколько взмахов петли, убираешь чашку в термостат и на следующий день видишь, что там появилась жизнь. Видишь рост этих микроорганизмов, как они строят свои города, дома, у них тоже рождаются маленькие детки. Это собственный микромир в чашке, в котором они живут. За ними очень интересно наблюдать.

Палитра из бактерий

Рисовать Ольга Кондратенко начала еще в школе — посещала кружки, рисовала на разных поверхностях, в разных техниках и различными материалами. Творчество помогает ей отвлечься от забот и избавиться от негативных эмоций. Однажды Ольга Кондратенко увидела в интернете рисунки, созданные в чашке Петри зарубежными коллегами, и решила попробовать сделать так же. Так в пустой чашке впервые «выросло» изображение кошки.

Тот самый рисунок кошки.

Для рисования используется специальная хромогенная среда, которую микробиологи применяют, чтобы дифференцировать разные бактерии в пробе. Каждый микроб при этом приобретает свой цвет. Это позволяет не пропустить микроорганизмы, которые очень схоже растут на питательных средах. Например, в ране у человека может быть две бактерии — кишечная палочка и клебсиелла. Если на одной питательной среде — кровяном агаре, они обе растут похоже и их сложно различить, то при использовании хромогенной среды сразу видно, что бактерии на самом деле две. Для лечения разных бактерий применяются различные препараты, поэтому эта информация очень важна для врачей.

В коллекции врача-художницы 15 работ. Фото: Предоставлено "КП"

- Помещая микробы в такую среду мы получаем целую палитру для рисования. Кишечная палочка вырастет в ней розовым цветом, клебсиеллы дают разные оттенки синего, золотистый стафилококк — желтый оттенок, а если нужно получить эффект снега, можно использовать кандиды. Иногда открываешь чашку с посевом, видишь, насколько красиво растут колонии и возникает мысль: а вот этим можно было бы так красиво нарисовать звездное небо.

Бактерии — капризный материал для художника: никогда не знаешь, вырастут ли они во второй раз так же, как выросли в первый. Поэтому результат всегда непредсказуем. Кроме того, петля, которую используют в качестве кисти, практически не оставляет следа на чашке, и художник не видит рисунок сразу.

- Здесь нужно быть очень внимательным и помнить, где уже нарисовал, поскольку субстанции, которыми рисуешь, тоже бесцветные, — говорит Ольга Кондратенко. — То есть, должно быть какое-то видение на перспективу чтобы знать, что получится на выходе.

Для рисования художница использует различные техники: точечную роспись, штрихи, мазки. Процесс отнимает много времени, поэтому коллекция произведений пока не так велика. Но в планах у Ольги Кондратенко — попробовать воспроизвести в чашке Петри работы ее любимых художников — Василия Кандинского и Хуана Миро.

Никогда не знаешь, как бактерии вырастут в этот раз.

Творчество и наука

В профессиональной деятельности Ольга Кондратенко сочетает три составляющих: учить, лечить и заниматься наукой. Она учит студентов микробиологии, занимаемся исследованиями материала пациентов в лаборатории и научной работой в рамках Центра генетических и лабораторных технологий СамГМУ.

- У меня всегда был интерес к практической деятельности, всегда хотелось помогать людям, помогать коллегам своими знаниями, наработками, опытом, — говорит Ольга Владимировна. — При этом хотелось продолжать что-то делать руками. Думаю, что ученые, которые перестают работать в лаборатории сами, теряют себя как специалиста, когда уходят только в управленческую работу или исключительно в теорию. Ежедневная практика — это очень интересно и дает много опыта и творческих идей, в том числе для дальнейшего развития.