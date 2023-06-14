«Маркетинг возвращается в оффлайн»: Анна Полянская рассказала о трендах 2023 года

Маркетолог Анна Полянская

Какие инструменты продвижения сейчас актуальны и как правильно выбрать стратегию развития компании поговорим с маркетологом, экспертом по стратегии продвижения, преподавателем ВУЗа по маркетингу и рекламе, членом Клуба директоров Самарской области и владельцем типографии «Арт-Пресс» Анной Полянской.

Анна, сначала наверное очень неожиданный вопрос. Многие компании до сих пор скептически относятся к маркетологам и даже считают, что он не дает желаемого результата. Как вы считаете почему и можно ли обойтись без маркетинга?

Скептика по отношению к маркетологам есть, это факт. Одна из причин – это большая часть маркетологов, которые сами ограничили свои функции до заказа полиграфии и запусками недоработанной рекламы, непонятная потребителю и как следствие не дает желаемого результата. Маркетинг – это прежде всего анализ и совокупность процессов создания правильного восприятия продукта и его ценности. Конечно можно обойтись и без маркетинга, только развитие компании затянется на долгие годы и вместо роста обречена на выживание.

Есть существенное различия маркетинга 2023 и, например 10 лет назад?

Разница не просто большая, а даже не подлежит сравнению. В 2000 году, в самом начале своей карьеры, когда вакансия «маркетолог» была в единичных компаниях, можно было по одному касанию с клиентом сделать анализ по конверсии. Например расклеил листовки и сразу виден результат. Еще пять лет назад это показатель достиг 5-ти касаний, т.е. о компании должны например услышать по радио, увидеть по ТВ, прочитать в журнале, услышать отзыв и т.д., то теперь этот показатель достигает 15 касаний. И этот показатель неумолимо растет. В этой ситуации мои рекомендации не гнаться за количеством выходов рекламных сообщений, а сделать ставку на эффективность.

Какие самые актуальные инструменты продвижения в настоящее время?

В настоящее время, когда часть онлайн площадок закрылась, а стоимость привлечения клиента через интернет становится все выше и выше люди постепенно возвращаются в офлайн. Люди идут к людям, поэтому нетворкинг сейчас один из самых эффективных инструментов продвижения. Бизнес-форумы, бизнес-завтраки, партнерство на мероприятиях – прекрасная возможность презентовать свою компанию.

Четкая отстройка от конкурентов – это уже половина гарантии успеха. Когда мне говорят, что «мы все одинаковые» и нам нечем выделиться, это вызывает недоумение. Если вы сами не знаете, чем вы отличаетесь от других компаний, как же потребитель должен обратить на вас внимание. Это целая стратегия, и без нее сейчас не выжить.

И конечно социальные сети сейчас топ по привлечению внимания. Только здесь 99% компаний совершают ошибку. Вы знаете в чем разница между человеком, который читает ваши соц.сети и человеком, который зашел на ваш сайт? Социальные сети – это состояние вовлеченности, в них нужно размещать информацию не только о вашем продукте, но и все что интересно людям, даже если это напрямую не связано с продажей вашего продукта. В группах в числе подписчиков только 3% когда-нибудь что-то у вас купит, и ваша задача как можно дольше их удержать, что они стали амбоссадорами вашего продукта. Читать несколько о вашем продукте несколько постов в неделю, даже если он самый уникальный, никто не будет. Слегка «прикрутите» тему к вашей специфике и этого вполне достаточно, и интересно и подписчики с вами. И совсем другое – это человек, который зашел на ваш сайт. Он уже готов к покупке и уже просто выбирает и сравнивает. И здесь очень важно с первой фразы сделать так, чтобы он понял что здесь именно то, что он искал и правильно выстроить воронку продаж.

Анна Полянская - маркетолог, эксперт по стратегии продвижения, преподаватель вуза по маркетингу и рекламе, член Клуба директоров Самарской области и владелица типографии «Арт-Пресс»

С чего нужно начать или что предпринять, если нет дальнейшего понимания что делать?

Как минимум прийти на консультацию к специалисту. На консультации все раскладывается «по полочкам». У людей открываются глаза как это должно быть и начинается переосмысление происходящего. На моей практике еще не было случая чтобы все было сделано правильно. Очень многие расстраиваются, что не видели или не понимали таких очевидных вещей. Не зря же даже есть выражение «со стороны виднее». Вот здесь примерно тоже самое, плюс экспертное мнение и рекомендации профессионала.

Как выбрать эффективную стратегию продвижения?

Выбор стратегии – это самый ответственный и необходимый этап перед началом деятельности. К сожалению, часто не уделяют этому должного внимания и делают все «на свое усмотрение». Как показывает практика более 60% предпринимателей обращаются за первой консультацией примерно через 4-6 мес после начала деятельности. К этому времени уже потрачен большой бюджет и на исправлении ситуации требуется больше времени и средств, чем изначально правильный заход на рынок. Здесь необходим сначала анализ конкурентов, после чего разрабатывается стратегия.

«Маркетинг без бюджета» - это миф или реальность?

Действительно на бизнес-форумах очень часто говорят про «маркетинг без бюджета». Мое мнение, что это заголовок для привлечения людей на обучения и мероприятия. Бюджет безусловно нужен. Не вкладывая вы ничего не получите. Но другой вопрос, что многие ошибочно предполагают, что для развития нужен безумно огромный бюджет и реклама должна быть везде. Это не всегда так. В данном вопросе это именно правильное, обдуманное и хорошо проанализированное вложение средств.

На что нужно обратить особое внимание?

У компании должно быть правильное позиционирование. Потребитель должен четко понимать, почему именно вы. Второе, не менее важное – это УТП (уникальное торговое предложение). По статистике более 70% покупателей точно не знают в пользу какого продукта сделать выбор, и только тот, кто выделится предложением без сомнения будет в выигрыше. Компании, с которыми мы уже провели эту работу собирают клиентов даже без вложения в рекламу.

В чем основная ошибка предпринимателей?

У большинства очень актуальные идеи, хороший продукт и востребованные услуги, но они неправильно упакованы. Люди изначально неправильно формируют свое предложение. Как это банально не звучит, но оно даже непонятно и неинтересно.

Анна, спасибо за ценные рекомендации для наших читателей. И в заключение нашего диалога, скажите пожалуйста что вы думаете, когда говорят, что «сейчас у всех все плохо», «многие компании закрываются, «надо выживать» и тому подобное?

В бизнесе не может быть всегда все хорошо или всегда все плохо. Предпринимательство – это риск, который зависит не только от принятых решений, но и от множества внешних факторов. Главное –это любить свое дело и быть уверенным в своем продукте. Идите к цели и радуйтесь даже небольшим победам!