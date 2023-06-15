Бывший главный тренер мужских «Крыльев Советов» возглавил женскую команду

Александр Цыганков - новый главный тренер ЖФК "Крылья Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В ЖФК «Крылья Советов», выступающем в Суперлиге, произошли кадровые изменения. В команде сменился главный тренер. Рассказываем подробности.

Александр Цыганков – новый главный

Новым главным тренером ЖФК «Крылья Советов» назначен Александр Цыганков. Самарским болельщикам со стажем представлять его особо не надо. Практически вся его жизнь и карьера связана с Самарой и «Крыльями».

Александру Цыганкову – 55 лет, он родился и вырос в Куйбышеве. В его игровой карьере с 1989 года по 2000-й значатся лишь две небольшие отлучки в камышинский «Текстильщик» и тольяттинскую «Ладу», все остальные строчки заняты «Крыльями».

Работал в тренерских штабах «Анжи» из Махачкалы, «Сатурна» из Раменского и – конечно, же, «Крыльев Советов». В один из самых сложных периодов существования самарского клуба – в сезоне 2013/2014 был главным тренером «Крыльев», до этого дважды принимая команду в качестве и.о. главного после ухода Андрея Кобелева, а затем Гаджи Гаджиева.

В последнее время Александр Цыганков работал в структуре Академии «Крыльев Советов». У него есть тренерская лицензия УЕФА-PRO.

Галина Комарова: останусь в тренерском штабе

Начинавшая сезон в качестве главного тренера женских «Крыльев» Галина Комарова останется в тренерском штабе Цыганкова в качестве его помощника.

- У меня большой опыт работы в женском футболе с детскими и юношескими возрастами. А тренерского опыта на уровне Суперлиги еще только предстоит набраться. Поэтому я сама предложила Александру Валерьевичу возглавить команду, так как он обладает и практикой работы на высшем уровне, с футболистами-профессионалами, и лицензией самой высокой категории, - рассказала «КП-Самара» Галина Комарова.

Галина Комарова займет в новом тренерском штабе должность помощника Цыганкова.

- Скажу честно, я планировала взять несколько месяцев паузы, чтобы «выдохнуть» психологически и перезагрузиться. Но совместно с руководством ПФК «Крылья Советов» было принято решение, что я останусь работать помощником главного тренера. Ведь Для Александра Валерьевича работа в женском футболе – новый опыт, и какие-то нюансы, связанные именно с женским спортом, взаимоотношениями в коллективе, мне легче понимать и доносить. Я буду таким связующим звеном между тренером-профессионалом и женским коллективом. Мы все надеемся, что у нас получится хороший тандем, - призналась Галина Комарова.

София Иванова: узнаем новое для себя

Александр Цыганков уже приступил к работе с женской командой, игроки уже смогли заметить изменения в тренировочном процессе.

- Александр Валерьевич дает технические и тактические вещи из мужского футбола, которые облегчают игру и скорость принятия решений. Я, например, раньше даже не знала, что мяч можно принимать определенным образом, ставя иначе ногу и корпус. Мы. в свою очередь, стараемся помочь ему адаптироваться к женскому коллективу. Думаю, все складывается хорошо для всех, - поделилась впечатлениями от работы с Цыганковым один из лидеров женских «Крыльев» София Иванова.

Дебют – в Нижнем Новгороде

Дебют Александра Цыганкова на тренерском мостике ЖФК «Крылья Советов» состоится в ближайшую субботу, 17 июня. Это будет матч 1/16 финала Кубка России, он пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Мещерский». Соперником самарчанок будет местный «Пари НН». Начало встречи в 16 часов по самарскому времени.