Набросился и стал душить: в Самарской области невменяемый мужчина напал на ребенка на детской площадке

Неадекват набросился на ребенка во дворе на ул. Маяковского в Кинеле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 17 июня 2023 года, во дворе дома № 92 по улице Маяковского в Кинеле произошло ЧП. Там неадекватный мужчина напал на маленького мальчика и стал его душить. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Заступился сосед-пенсионер

- Сегодня утром невменяемый мужчина набросился на мальчика, который играл на детской площадке. Ребенок был под присмотром бабушки, но она не могла в одиночку справиться с неадекватом. На ее крики о помощи отозвались прохожие, - поделились местные жители.

Одним из тех, кто заступился за мальчика, был сосед-пенсионер. Он пострадал, защищая ребенка. Сейчас мужчина находится в больнице. По предварительным данным, он получил травму ноги. Что касается малыша, то неадекват ударил его по голове. Мальчик сильно перепугался, но обошлось без серьезных последствий.

Насколько известно, прохожие скрутили нападавшего, а затем вызвали на место правоохранителей. Те забрали его с собой для разбирательства.

Прохожие скрутили мужчину и вызвали правоохранителей / Фото: vk.com/plshkplshk

Ломился в квартиры и грозился угнать машины

По словам жителей Кинеля, это уже не первое происшествие с участием пойманного на детской площадке мужчины. Около недели назад его видели во дворе дома № 86 по улице Маяковского. Он был пьян и вел себя неадекватно: ломился в квартиры и угрожал угнать машины. Тогда его с помощью биты прогнал один из жильцов. А недавно этот же мужчина все-таки прорвался в чужую квартиру.

- Забежал ко мне домой. Дверь не заперта была. Закрыл ее на ключ. У него шла пена изо рта, кричал, что ему плохо. Видимо, «белку» поймал, - поделилась в соцсетях одна из жительниц Кинеля. Тогда мужчину тоже удалось выпроводить.

Пока официальная информация от правоохранителей по поводу нападения неадеквата на ребенка не поступала.

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