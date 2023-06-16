Шаманские бубны и гонг-медитации: программа фестиваля Барабаны мира 2023 в Тольятти

Традиционно мероприятие будет состоять из недельного обучающего лагеря и яркой программы в выходные. Фото: vk.com/barabanymira_fest.

19-й Международный фестиваль «Барабаны мира» пройдет с 19 по 25 июня 2023 года около Тольятти. В этом году меломанов приглашают на полуостров Копылово, на базу отдыха «Росинка». Рассказываем, какая программа будет на фестивале Барабаны мира 2023 в Тольятти, когда и где он пройдет и кто на него приедет.

Традиционно мероприятие будет состоять из недельного обучающего лагеря - 19-25 июня - и яркой программы в выходные - 22-25 июня.

В программе праздника - этно-деревня, этно-ярмарка, два больших гала-концерта 23 июня и 24 июня, самба-карнавал, фаер-шоу, экстатик дэнс, ночные джемы у костра, всевозможные виды кафе, детская площадка, мастер-классы по танцам, йоге, арт- и психологическим практикам.

Всю неделю звучат барабаны.

Кто приедет на фестиваль Барабаны мира 2023 в Тольятти

Ожидаются иностранные и отечественные музыканты и преподаватели этнических танцев. Среди них - Калю Куэте (Гвинея), Джага Самба (Сенегал), Юлиан Маньиса (Мозамбик), Дмитрий Прудецкий (Самара), Оссама Шахин (Ливан) - дарбука, Хайрулло Дадобоев (Таджикистан) и многие другие.

Помимо различных барабанов, будут обучающие классы по игре в ложки, ханг и на ударных установках.

Для шаманских бубнов и гонг-медитаций будет выделен отдельный шатер.

Сколько стоит билет на фестиваль Барабаны мира 2023 в Тольятти

Вход на мероприятие платный. Период льготной предоплаты закончился. Билеты можно купить непосредственно на фестивале.

В четверг, 22 июня, он обойдется в 5000 руб. с возможностью остаться до воскресенья. В пятницу, 23 июня, - 3500 руб. с возможностью остаться до воскресенья. В субботу, 24 июня, - 3000 руб., так же до воскресенья.

Дети до 7 лет проходят бесплатно. Дети 8-14 лет - 50% от стоимости, с 15 лет - полный билет.

Стоимость участия в обучающем лагере - 13 тыс. рублей.

Дополнительно оплачивается стоимость проживания в своей палатке на территории базы «Росинка». 500рублей в сутки будет стоить проживание в 2-4-местной палатке и 800 рублей в сутки - в 5-8-местной.