«Одет с ИКолочки»: самарские заключенные не уступают известным модельерам и шьют качественную одежду

Мода от "кутюрье" в робах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Серая роба с бумажным именным бейджем, казенные кирзовые сапоги, кепка-восьмиклинка – так выглядит среднестатистический заключенный в российских колониях. Однако мало кто подозревает, что под маской коварного преступника может скрываться человек тончайшей душевной организации, который к тому же имеет прирожденный талант к созданию прекрасного. Журналист «КП-Самара» познакомилась с двумя осужденными из самарской исправительной колонии №3 в городе Новокуйбышевск, которые нашли себя в швейном производстве.

Многие из осужденных на воле даже не имели представления о швейных машинках Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Роман Р. был осужден несколько лет назад и этапирован в Самарскую область, чтобы отбыть срок своего наказания. Мужчина до того, как стал преступником, работал в меховом цеху – шил шубы и шапки. По словам заключенного, он даже пробовал себя в бизнесе, но темная сторона его личности в какой-то момент одержала верх, и он оказался по ту сторону колючей проволоки.

- Попав сюда, мне предложили обучиться на рабочую специальность и идти работать на одно из производств, которые есть на базе колонии. Так как я уже имел хоть и небольшой, но все же опыт в шитье, я выбрал для себя именно эту стезю, - рассказывает Роман.

Вот уже полтора года, как осужденный является бригадиром одного из отрядов, в его подчинении десяток других осужденных, которым опытный мастер помогает в освоении швейной машинки, лекал и оверлока.

- Я всегда любил хорошую и качественную одежду. В магазине всего проверял ровность строчек, нет ли торчащих ниток. Но я даже представить не мог, что только будучи в заключении найду в этом ремесле свое призвание, - признается Роман.

Роман собирается продолжить заниматься творческой профессией после отбывания срока Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Конечно, в исправительной колонии не всегда дают возможность в реализации своих фантазий. Есть определенный заказ – должны выполнить. Никакой самодеятельности. Перчатки, значит перчатки, спецодежда, значит только строгий согласованный с заказчиком фасон.

Для заказчиков предлагают широкий выбор изделий и фасонов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В основном, мы занимаемся пошивом спецзаказов. Но в УФСИН можно сделать и индивидуальный заказ. Однажды мы шили детские новогодние сумочки. Мне так понравилось, что я даже задумался о продолжении пошива сумок, когда выйду на волю. В свободное от работы время я даже уже рисую эскизы своих будущих творений, - признается заключенный.

Осужденные шьют спецодежду, а им хочется чего-то более неординарного Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Еще один бригадир из другого отряда пошивочного цеха ИК-3 Стефан И. в отличие от своего «коллеги, никогда раньше не сталкивался с кройкой и шитьем.

- Когда я впервые попал в швейный цех, я даже не знал с какой стороны к машинке подойти, не то, что даже что-то подшить на ней, - смеется молодой парень.

Стефан до суда и этапирования в самарскую колонию работал барменом. Попав в исправительное учреждение в Новокуйбышевске ему также предложили получить профессию. По зову сердца Стефан пришел на курсы кройки и шиться и получил специальное образования оператор швейного производства, а через два года работы стал контролером ОТК.

Стефан на воле работал барменом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Однажды в перерывах между работой, я решил попробовать сшить для себя что-то. В голову пришла идея – почему бы не попробовать сшить мягкую игрушку. Оказалось, это не так сложно, как я себе представлял. В итоге у меня получился забавный небольшой медвежонок, - рассказал журналисту Стефан.

Молодой человек не готов в дальнейшем связывать свою жизнь со швейным производством. Однако осужденный, когда подойдет его срок освобождения, не исключает того, что он купит для себя швейную машинку и будет в качестве хобби шить игрушки и одежду для своих племянников и будущих детей.