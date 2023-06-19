За здоровьем – всей семьей: в Самаре прошел первый Фестиваль семейного спорта работников нефтяного сектора

Фестиваль выявил самые спортивные семьи среди нефтяников. Фото: МПО «Роснефть».

О, спорт, ты – жизнь!

В эти дни самарский стадион «Локомотив» стал ареной спортивной товарищеской борьбы семейных команд из крупнейших региональных предприятий Компании «Роснефть».

А чтобы войти в число сильнейших, нужно было пройти сложные отборочные соревнования.

По приехавшим на Фестиваль семьям-командам можно было изучать географию России: Самара, Сызрань, Саратов, Уфа, Губкинский, Новый Уренгой, Нефтеюганск, Краснодар, Комсомольск-на-Амуре, Оренбург, Нягань, Тюмень, Новокуйбышевск…

Масштаб Фестиваля привлек внимание спортивной общественности, региональных профсоюзных организаций.

Перетягивание каната стало одним из самых зрелищных соревнований. Фото: МПО «Роснефть».

Компания «Роснефть» входит в тройку мировых лидеров по нефтедобыче и является крупнейшим налогоплательщиком в России. Несмотря на мировой экономический кризис, ее предприятия живут и работают в спокойном режиме, при котором созданы и поддерживаются достойные условия для труда, отдыха и занятий спортом, обеспечиваются все социальные гарантии и выполняются взятые обязательства.

Работа нефтяников всегда и везде требует крепкого здоровья, сил и умения адаптироваться к труду в различных погодных и климатических условиях.

Работа нефтяника – это сила воли и закаленный характер, целеустремленность и настойчивость. Именно спорт и здоровый образ жизни помогает развить в себе эти качества.

Спортивный Фестиваль собрал представителей разных профессий, предприятий и регионов, но всех объединило одно – это не только настоящие профессионалы своего дела, спортсмены, но и замечательные мамы и папы, со своими семьями в честной борьбе завоевавшие право приехать на праздник спорта.

Это не прыжок — это полет! Фото: МПО «Роснефть».

Сегодня идет много дискуссий о роли семьи в обществе, о психологических аспектах воспитания детей, о здоровом образе жизни. И корпоративная культура нефтяной компании очередной раз дает ответ на эти вопросы, подтверждая, что семейные ценности – это лучшее, что у нас есть. Ведь именно в семье формируются моральные и нравственные устои, закладываются такие общечеловеческие ценности как патриотизм, любовь и уважение к близким, доверие и ответственность за свои поступки. В историю компании вписан целый ряд славных семейных династий нефтяников, отдавших не один десяток лет развитию нефтегазовой отрасли страны. И всех объединяет главное —любовь к профессии и искреннее желание совершенствовать и передавать от родителей к детям мастерство, трудолюбие, верность семейным и производственным традициям, чувство общности и причастности к великому делу.

Семейная эстафета началась со старта мужчин. Фото: МПО «Роснефть».

Отличный старт!

В течение целого дня на спортивных площадках «Локомотива» шли бескомпромиссные семейные спортивные баталии! Звание сильнейших оспаривали в таких дисциплинах, как «Эстафета Моя семья», «Прыжки с места», «Силовой этап», «Дартс», «Броски в баскетбольное кольцо» и «Точный гол».

Красочная церемония открытия помимо театрализованного представления самарских спортсменов, парада семейных команд и торжественных приветствий именитых спортсменов вместила и подъем флага, и торжественное исполнение гимна страны целым стадионом спортсменов и болельщиков...

Получилась Олимпиада в миниатюре!

На Фестивале и впрямь было, на что посмотреть!

Передача эстафетной палочки — важный момент. Фото: МПО «Роснефть».

В гости к нефтяникам пришли четырехкратная Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова и Чемпион Европы и мира по легкой атлетике Александр Юрченко.

Легенда самарского футбола, директор Академии ФК «Крылья Советов» Сергей Марушкодаже провел для юных футболистов мастер-класс «Забей гол вратарю!»

частники Фестиваля могли забить пенальти вратарю «Крыльев». Фото: МПО «Роснефть».

В рамках Фестиваля Александра Солдатова провела свой мастер-класс с юными гимнастками спортивных школ Самарской области. Захватывающим зрелищем стало перетягивание каната мужской половиной семей.

Победителями Фестиваля стали семьи Патутиных (АО «Самаранефтегаз»), Серенковых (Новокуйбышевский НПЗ) и Бахтигареевых (ООО «РН-Ремонт НПО»).

Радость победы невозможно описать словами. Фото: МПО «Роснефть».

Итак, Фестиваль успешно завершен, участники соревнований разъехались, увозя заслуженные призы, награды, массу новых знакомств и впечатлений.

Новый профсоюзный проект нефтяной компании взял отличный старт и впереди у него - новые задачи и перспективы.

В добрый путь!