Нырнул в воду с баржи - и пропал: молодой спортсмен погиб в Самаре во время соревнований по триатлону

В Самаре погиб спортсмен во время соревнований по триатлону. Фото: соцсети Андрей Смагин

Выходные в Самаре омрачила новость о смерти 37-летнего спортсмена. Мужчина из Екатеринбурга утонул во время соревнований по триатлону. Как известно, Андрей Смагин прыгнул в воду с баржи и не вынырнул. Спасатели вытащили на берег тело погибшего уральца. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности трагедии.

Прыгнул в воду и пропал

Как известно, все случилось в субботу 17 июня 2023 года на самарской набережной, где проходил водный этап соревнований по триатлону, организованных компанией IRONSTAR. 37-летний Андрей Смагин нырнул в воду с баржи, расположенной на Волге напротив Первомайского спуска, и пропал из виду. Спасатели организовали поиски. К сожалению, мужчину вытащили из воды мертвым вечером того же дня.

-В 17.24 17.06.2023 спасателями ПСС Самарской области проведены работы по извлечению погибшего мужчины 1986 года рождения из реки Волга в Октябрьском районе Самары, - сообщили «КП-Самара» в ГУ МСЧ России по 63 региону.

Точную причину смерти пока не установили. В ведомстве считают, что это был несчастный случай.

37-летний мужчина прыгнул в воду с баржи и не вынырнул. Фото: соцсети Андрей Смагин

-Предварительная причина смерти — утопление, - рассказали в Центральном МСУ на транспорте СК России.

«Впервые за 9 лет участник не вышел из воды»

Андрей Смагин был спортсменом с приличным стажем. Кроме того, по словам организаторов состязаний, для допуска к соревнованиям все участники предоставляли медицинскую справку, а также лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 млн рублей для допуска к соревнованиям. Екатеринбуржец не стал исключением.

-Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Спасатели, включая службы МЧС, каякеры работали на водном этапе в количестве даже большем, чем обычно, - написали организаторы соревнований на своей официальной странице. -Однако, триатлон — это сложный вид спорта с высокими физическими нагрузками, и реакция организма на них порой бывает непредсказуемой.

Спасатели вытащили на берег бездыханное тело спортсмена. Фото: ЧП и ДТП/ ТОЛЬЯТТИ

В комментариях под одним из постов о трагедии развернулся целый спор. Там интернет-пользователи оставляют самые разные предположения о его смерти.

-Их всех перед стартом проверяют, но если тромб или что-то с сосудами, конечно, не заметят. Молодой, жаль, - написал самарец.

-Муж говорит, что они бежали и потом разгоряченные прыгали с баржи, а вчера вода холодная была, ветер сильный, - поделилась местная жительница Марина.

-Вода нормальная для спортсмена. Думаю, что-то с сердцем.

Любил спорт и держал бизнес

Судя по личной странице в социальных сетях, Андрей Смагин яро увлекался спортом. Мужчина постоянно участвовал в веломарафонах и хорошо владел сноубордом. А триатлоном он занимался около 10 лет. Об этом рассказали знакомые погибшего.

-Спорт был для него как хобби, мы с ним знакомы семь лет, и когда я его узнал, он уже занимался триатлоном, опыт большой, плавать умел хорошо. Он по характеру очень добрый, остались жена и ребенок, - поделился с «КП-Екатеринбург» знакомый Андрея.

Близкие утонувшего поделились: Андрей занимался бизнесом. Это подтвердили и данные сервиса «Руспрофиль». Смагин был директором мебельной компании.