«Наши биоритмы сбиваются каждую неделю»: депутат из Самары радеет за возвращение летнего времени

Жители Самары хотят более продолжительного светового дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Михаил Матвеев внес в Госдуму РФ законопроект о возвращении в России летнего времени. На рассмотрение документ поступит 21 июня – в день летнего солнцестояния.

Символическая дата

- 21 июня - символическая дата, день летнего солнцестояния, поэтому мы вносим законопроект именно в этот день. Он еще должен будет пройти одобрение в профильном комитете, дума уйдет на каникулы, поэтому реальное рассмотрение ожидаем только осенью и рассчитываем, что если позиция властей поменяется, то с 2024 года в стране вернется летнее время, - пояснил «КП-Самара» Михаил Матвеев.

Депутат считает, что шансов на возвращение летнего времени в ближайшие месяца не слишком много.

- Я думаю, что законопроект сейчас не будет принят, потому что на него уже было отрицательное заключение. Как следует из этого документа, есть сложности с тем, что надо будет переключать счетчики электроэнергии, привязанные ко времени суток. Но у меня возникло ощущение, что это заключение было сделано формально, без научных исследований, - полагает Михаил Матвеев.

По мнению парламентария, аргумент о вреде здоровью из-за перевода стрелок также является надуманным.

- Кто-то говорит о том, что сбиваются биоритмы из-за движения стрелок часов вперед или назад. На самом деле люди каждые выходные сбивают эти ритмы, вставая и ложась в другое время, чем в рабочие дни. То же самое происходит во время длинных выходных в январские или майские праздники. Так что, по моему мнению, перевод часов два раза в год не оказывает влияния на здоровье граждан, - считает Михаил Матвеев.

По словам депутата, проблема особенно актуальна для регионов, которые живут не по своему природному времени.

- Самарская область все-таки успела перейти на часовой пояс плюс 1 от Москвы. Но у нас есть обращения из регионов, где до сих пор московское время, - Удмуртия, Татарстан, Астраханская область, Республика Коми. И там в июне светает в третьем часу утра, но уже в девять вечера темнеет. А люди хотят жить во время светового дня, - аргументирует свою позицию Михаил Матвеев.

Медицинских исследований не было

У этой идеи есть и противники. Так, медики считают, что регулярное «перескакивание» с одного времени на другое не приносит пользу жителям региона.

- Я против. По моим личным ощущениям, подобные «скачки» не идут на пользу здоровью. Но нужны серьезные исследования, а их, насколько мне известно, не было. Все решения о переходе на летнее время, которые принимались ранее, не брали в расчет медицинский фактор, - пояснил «КП-Самара» доктор медицинских наук Олег Фатенков.

На момент подготовки этого материала в телеграм-канале Михаила Матвеева только 38% подписчиков высказались в поддержку инициативы о возврате летнего времени, 62% - против.