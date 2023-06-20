«Целился прямо в горло»: смелые незнакомцы спасли девушку с собачкой от нападения бездомного алабая

Толпа мужчин спасла женщину и ее пса от чужой собаки в Тольятти. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В Тольятти обычная утренняя прогулка с собакой чуть не закончилась трагедией. На местную жительницу Ксению Стрелец и ее пса Тошу напала огромная собака. Похожий на алабая бродячий пес буквально вцепился в домашнего питомца прямо в городском парке. Жительница Автограда пыталась помочь животному, но безуспешно. Тогда она принялась громко кричать, чтобы отпугнуть агрессора и привлечь внимание прохожих. Ксения признается: помощи она не ждала. Но в ту же секунду в парк забежали местные супергерои. Они отвлекли алабая, чтобы женщина смогла убежать. Ксения рассказала журналисту «КП-Самара» все подробности.

Огромный алабай преградил дорогу

Все случилось рано утром в воскресенье 18 июня в парке Центрального района в Тольятти. Ксения со своим любимцем - небольшим беспородным восьмилетним песиком Тошей - решила пройтись через парк, но прямо у выхода им преградил дорогу огромный пес. По словам Ксении, пес был очень похож на алабая - и размерами, и внешним видом и, как оказалось, свирепым характером.

- Он лежал на выходе из парка. Я сразу его заметила, остановилась и уже собиралась развернуться и увести Тошу, но он тут же вскочил и буквально подлетел к нам, как молния, - рассказывает Ксения. - Целился прямо в горло, но, к счастью, промахнулся и вцепился в спину. А я от ужаса и шока растерялась и не могла ничего сделать.

Через несколько мгновений Ксения пришла в себя и попыталась отбить Тошу от агрессивной собаки, но алабай оказался сильнее.

- У меня Тоша весит 24 килограмма, а этот агрессивный пес - как минимум вдвое больше, - рассказывает хозяйка Тоши. - Я испытала шок, честно. Никогда не была в такой ситуации.

По словам женщины, хозяина алабая в момент нападения рядом не оказалось. Впрочем, она вообще не уверена, что таковой имеется.

- В этот парк частенько заглядываю, но этого гигантского пса я увидела в первый раз. Я слышала, что кто-то кричал, мол, почему собака без поводка, но не знаю о нем была речь или нет.

Смирилась и ждала смерти любимца

Жительница Автограда призналась: помощи она не ждала, хоть и пыталась криком привлечь внимание прохожих.

- В какой-то момент я отчаялась, смирилась с тем, что будет дальше. Думала, сейчас эта дворняга просто убьет Тошу и все…

Но Ксении повезло. В тот момент рядом с парком проходили настоящие герои — смелые тольяттинцы. Сначала на зов о помощи прибежал взрослый мужчина. Он не побоялся отвлечь внимание разъяренного алабая от бедного Тоши.

- Мужчина специально странно себя вел, чтобы привлечь собаку. Это сработало! Алабай был ошарашен странным поведением мужчины, - вспоминает Ксения.

«Пацаны нам жизнь спасли»

Почти сразу на то же место заявилась толпа молодых парней. Они окружили огромную собаку и начали пугать ее криками. И это сработало, пес отвлекся от своей жертвы. Женщина в этот момент схватила Тошу и со всех ног помчалась прочь.

- Я была удивлена, что к нам пришли на помощь. Да, добрых и неравнодушных людей много, но здесь они рисковали своей жизнью. Непонятно ведь, что в голове у этой собаки! Спасибо им огромное…

С Тошей, к счастью, все хорошо. Парень отделался незначительными повреждениями и в целом остался невредим. А Ксения сейчас пытается разыскать своих спасителей через социальные сети. Женщина поблагодарила парней и мужчину в местном паблике.

-Хочется лично при встрече поблагодарить. Все-таки пацаны спасли нам жизнь, реально спасли жизнь. Мальчишки скромные, не откликаются в группе.

В Тольятти разгуливает бродячий пес и пугает местных жителей. Фото: ВКонтакте Животные Тольятти Жигулевск

Тем временем в сети стали появляться фотографии алабая. Собака скитается по улицам Тольятти. Пест был замечен в разных местах Центрального района города.

- Да, это он на нас напал, - узнала бродягу Ксения. - Нужно вызывать отлов, на улице с собакой теперь страшно выйти.

Отреагировали ли местные власти на сообщения об агрессивном алабае на городских улицах - пока неизвестно.