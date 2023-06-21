Олег Кононенко четырежды летал в космос. Фото: Роскосмос

21 июня свой 59-й день рождения празднует российский космонавт Олег Кононенко, имеющий непосредственное отношение в Самаре. Изучаем биографию Олега Кононенко и рассказываем, чем он известен.

Биография космонавта Олега Кононенко

Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в туркменском городе Чарджоу (ныне Туркменабад). Там же окончил школу, а после около года трудился комплектовщиком авиатехнической базы Чарджоуского объединенного авиаотряда.

В 1988 Кононенко закончил Харьковский авиаинститут им. Жуковского по специальности «двигатели летательных аппаратов». И после вуза отправился работать в ЦСКБ, тогда еще в Куйбышев. На предприятии мужчина прошел путь от инженера до ведущего инженера-конструктора. Занимался проектированием электрических систем космических кораблей.

Космонавты много времени посвящают исследованиям. Фото: Роскосмос

А в 1996 году он переехал в Королев, где был принят кандидатом в отряд космонавтов РКК «Энергия». Затем, с 1996 по 1998 годы молодой инженер проходил космическую подготовку в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. После сдачи экзаменов он был зачислен в отряд космонавтов на должность космонавта-испытателя.

Олег Кононенко: полеты в космос

Свой первый полет в космос Кононенко совершил 8 апреля 2008 года в качестве бортинженера на корабле «Союз ТМА-12». Вместе с ним полетели командир экспедиции Сергей Волков (тоже, кстати, впервые) и исследователь Ли Со Ен. Через два дня корабль пристыковался к Международной космической станции. Кононенко дважды во время экспедиции, которая длилась полгода, выходил в открытый космос.

Сейчас Олег Кононенко руководит отрядом космонавтов. Фото: Роскосмос

После этого ему довелось стать участником экспедиции на МКС еще трижды - в 2011, 2015 и 2017 годах.

В одном из интервью космонавт признался, что после приземления больше всего ему хочется помыться.

Сейчас Олег Дмитриевич является командиром отряда космонавтов в «Роскосмосе» и одновременно заместителем начальника Центра подготовки космонавтов по подготовке космонавтов в Москве.

Олег Кононенко и Самара

Олег Кононенко имеет множество наград. В их числе - знаки «За заслуги перед Самарской областью» и «За труд во благо земли Самарской».

Олег Кононенко имеет множество наград. Фото: Роскосмос

Космонавт активно участвует в общественной жизни столицы 63-го региона. Так, в 2018 году он в качестве посла Самары вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым открыл Стену болельщиков в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Кононенко неоднократно принимал участие очно или через видеобращения в спортивных мероприятиях Самары.

Самарцы тоже любят Олега Дмитриевича и на День космонавтики записывают ему трогательные поздравления.

Личная жизнь Олега Кононенко

Известно, что космонавт женат на Татьяне Юрьевой. По профессии она инженер-конструктор. Они познакомились еще во время учебы в Харьковском авиаинституте. Пара воспитывает двойняшек - Андрея и Алису.