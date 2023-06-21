24 июня в Самаре отметят День молодежи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День молодежи 2023 в Самаре пройдет в субботу, 24 июня, в Парке Победы (ул. Аэродромная, 90) под девизом «Вперед в будущее». Рассказываем, какую программу подготовили для горожан и кто из звезд приедет.

Программа празднования Дня молодежи 2023 в Самаре

Праздник начнется в 11:00 и продлится до 19:30.

В 11.00 на главной сцене парка пройдет фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Марш Победы». Коллективы из Самары и области исполнят свои музыкальные программы и представят дефиле, а в исполнении сводного оркестра прозвучат змарши «День Победы» и «Прощание славянки».

На этой же сцене выступят различные творческие коллективы города, в том числе участники Самарской студвесны и «Веснушки».

На всей территории парка свои площадки представят молодежные и патриотические клубы региона. Самая большая под названием «Навстречу Родине» разместится на аллее у центрального входа. На ней гости праздника смогут потренироваться в разборке-сборке автомата «Калашников-74М», проверить свою меткость в тире, найти предметы с помощью металлодетекторов, нарисовать рисунок, подписать открытку или отправить видеообращение для участников СВО, пройти мастер-классы, принять участие в различных активностях и получить призы.

А надев специальные виар очки, любой желающий сможет узнать о подвиге пилота штурмовика Ил-2 во времена Великой Отечественной войны и роли Куйбышева в общей Победе.

На площадке «Навстречу своему делу и карьере» все желающие смогут получить карьерные консультации, принять участие в мастер-классе по технологиям эффективного поиска работы. Там же а представители российских студенческих отрядов познакомят со своими направлениями и пригласят в свою дружную команду.

На площадке «Навстречу новому» гостей пригласят на мастер-классы от Движения Первых, аквагрим, «классные встречи».

У мемориального комплекса «Самарцы – участники исторического Парада Победы 24 июня 1945 года» пройдет торжественная церемония возложения цветов.

Завершится праздник выступлением звезд российской эстрады Алексея Белова и Ольги Кормухиной. Начало концерта в 18.00.