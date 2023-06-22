Депутаты «Единой России» направили гуманитарную помощь в Белгородскую область

Решение о сборе средств для поддержки белгородцев было принято единогласно. Фото: Предоставлено "КП"

20 июня в Белгородскую область отправилась очередная партия гуманитарного груза, собранного неравнодушными самарцами, представителями бизнеса и депутатами фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской думе. Для белгородцев подготовили все необходимое, что может понадобиться людям, вынужденно покинувшим свои дома. Сейчас многие жители Белгородской области, живущие на приграничных с Украиной территориях, размещены в пунктах временного пребывания.

- Жители Самарской области вместе с другими регионами в едином порыве приняли решение оказать посильную помощь Белгородской области. Члены фракции собрали очередной гуманитарный груз, в который вошли предметы первой необходимости, средства гигиены и продукты. Наша работа носит системный характер и ведется под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня мы внесли очередную лепту ту огромную деятельность, которая проводится в Самарской области в сфере помощи участникам СВО и жителям пострадавших от обстрелов ВСУ регионов, - подчеркнул заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Это не первый и не последний гуманитарный груз в поддержку наших соотечественников.

- Сегодня мы отправляем новую партию. Мы будем продолжать эту работу, потому что живем по принципу «своих не бросаем». Там наши люди, мы им помогаем и будем помогать,-считает председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике областного парламента Виктор Кузнецов.

Заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков выразил уверенность, что и впредь депутаты всех уровней и жители области будут активно продолжать это благородное дело. Необходимо и впредь коллективными усилиями поддерживать регионы нашей страны, которые оказались в столь сложной ситуации.

Сразу после загрузки машины с гуманитарным грузом отправились в Белгородскую область, в пункты назначения.