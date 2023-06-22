Немного клубники осталось в частном плодопитомнике в селе Ягодное Ставропольского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В других регионах, в частности, в Башкирии, распространена практика самосбора ягод - на фермерских хозяйствах или плодопитомниках любой желающий может собрать себе ягоду за деньги. Это, как правило, выходит дешевле, чем если покупать товар на рынке. Преимущественно так собирают клубнику. «Комсомолка» выяснила, можно ли в Самарской области найти такую же услугу. Рассказываем, где в Самаре собрать ягоды за деньги в 2023 году.

Где в Самарской области собрать ягоды за деньги в 2023 году

Мы нашли два таких места. Одно из них - плодопитомник «Жигулевские сады» на 18-ом км Московского шоссе в Самаре. Однако в этом году ягод уродилось мало, поэтому самосбора нет.

Немного клубники осталось в частном плодопитомнике в селе Ягодное Ставропольского района. Там корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что ягода уже на исходе, но еще в ближайшие дни еще что-то можно собрать. Цена - 270 руб. за кг. Вся информация по телефону: 8987-935-99-85.

В лучшие годы услуга самособора была и у плодопитомника «Сызранская ягодка» в Сызрани, но и там в этом году клубники уродилось мало. По словам сотрудника хозяйства, самосбора других ягод этим летом там тоже не будет - малины много не ожидается.

Причиной небогатого урожая ягоды этом году называют засушливую весну.