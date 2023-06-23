Пошел по стопам отца: самарский врач Зиновий Резников рассказал, кто помог ему стать хорошим специалистом

Зиновий Резников пошел по стопам отца. Фото: личный архив

Любовь к профессии передается по наследству. Так точно можно сказать про семью Зиновия Резникова. Мужчина родился и воспитывался в семье самарских врачей. Сегодня отец Зиновия Яковлевича возглавляет Самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Н. А. Семашко. Профессию врача выбрал и сын известного в городе медика. Уже около 20 лет он работает врачом-урологом. Врач признался: своим главным наставником и проводником в профессии считает своего отца. Именно Яков Зиновьевич приоткрыл сыну дверь в мир медицины. Зиновий Резников рассказал журналисту «КП» - Самара» о своем профессиональном пути.

Продолжил династию врачей

Мама всю жизнь трудилась педиатром, а отец - оперирующим урологом, поэтому и мыслей о другой профессии у Зиновия Яковлевича никогда не было. Ведь он вырос на отцовских рассказах о медицине.

- Мне всегда было очень интересно слушать его истории о пациентах, лечении и необычных случаях. Конечно, чем старше я становился, тем сильнее влюблялся в медицину, - поделился с журналистом «КП» - Самара» Зиновий Резников.

Страсть к профессии не прошла и к моменту окончания школы. В 2003 году сразу после школы Зиновий поступил в СамГМУ на «Лечебное дело».

- Учиться было достаточно сложно, но мотивировало стремление стать врачом. Я мечтал пойти по стопам отца.

«Лучшего учителя, чем отец, не найти»

Еще во время обучения в вузе Зиновий Яковлевич стал волонтером в одной из самарских больниц - помогал врачам и получал бесценный опыт.

В 2006 году врач пришел в больницу имени Семашко, где и работает по сей день. Тогда еще совсем молодого специалиста поддержал отец. Зиновий Резников признался: именно он стал для него наставником и проводником в медицину, за что сын безмерно благодарен.

- На тот момент, когда я только-только начал работать в коллективе больницы имени Семашко, мой отец Яков Зиновьевич был заведующим урологическим отделением, - говорит мужчина. - Лучшего учителя мне было не найти.

По словам врача, отец и коллеги урологического отделения помогли ему освоиться в профессии и разобраться во всех ее тонкостях. Сейчас Зиновий Яковлевич - врач высшей категории, и он уже сам передает знания молодым.

- У нас в отделении обучаются врачи-ординаторы. Конечно, я всегда готов поделиться профессиональным опытом, дать совет. Ведь быть врачом непросто. И молодым специалистам нужны помощь и поддержка.

Спокойствие, выдержка и профессионализм

Сам Зиновий уверен: главное для врача - это профессионализм. Человек в белом халате должен разбираться не только в своей специальности, но и быть грамотным в смежных направлениях.

- Хороший специалист, работающий в медицине, обязан отличаться спокойствием и выдержкой, - отмечает самарский медик. - Конечно, профессия врача - очень ответственная. Но я очень люблю свою работу и горжусь, что связал свою жизнь с медициной. Здесь нельзя останавливаться, необходимо постоянно учиться. И, конечно, всегда быть готовым протянуть руку поддержки студентам, которые только начинают свой профессиональный путь.

КОНКРЕТНО

За 5 лет в Самарской области построены 115 и отремонтированы 333 объекта медицины. Полностью обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация.