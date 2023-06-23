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Общество23 июня 2023 10:00

Пошел по стопам отца: самарский врач Зиновий Резников рассказал, кто помог ему стать хорошим специалистом

Самарский врач Зиновий Резников рассказал, кто помог ему стать хорошим специалистом
Анастасия ЗУБКОВА
Зиновий Резников пошел по стопам отца. Фото: личный архив

Зиновий Резников пошел по стопам отца. Фото: личный архив

Любовь к профессии передается по наследству. Так точно можно сказать про семью Зиновия Резникова. Мужчина родился и воспитывался в семье самарских врачей. Сегодня отец Зиновия Яковлевича возглавляет Самарскую городскую клиническую больницу №2 им. Н. А. Семашко. Профессию врача выбрал и сын известного в городе медика. Уже около 20 лет он работает врачом-урологом. Врач признался: своим главным наставником и проводником в профессии считает своего отца. Именно Яков Зиновьевич приоткрыл сыну дверь в мир медицины. Зиновий Резников рассказал журналисту «КП» - Самара» о своем профессиональном пути.

Продолжил династию врачей

Мама всю жизнь трудилась педиатром, а отец - оперирующим урологом, поэтому и мыслей о другой профессии у Зиновия Яковлевича никогда не было. Ведь он вырос на отцовских рассказах о медицине.

- Мне всегда было очень интересно слушать его истории о пациентах, лечении и необычных случаях. Конечно, чем старше я становился, тем сильнее влюблялся в медицину, - поделился с журналистом «КП» - Самара» Зиновий Резников.

Страсть к профессии не прошла и к моменту окончания школы. В 2003 году сразу после школы Зиновий поступил в СамГМУ на «Лечебное дело».

- Учиться было достаточно сложно, но мотивировало стремление стать врачом. Я мечтал пойти по стопам отца.

«Лучшего учителя, чем отец, не найти»

Еще во время обучения в вузе Зиновий Яковлевич стал волонтером в одной из самарских больниц - помогал врачам и получал бесценный опыт.

В 2006 году врач пришел в больницу имени Семашко, где и работает по сей день. Тогда еще совсем молодого специалиста поддержал отец. Зиновий Резников признался: именно он стал для него наставником и проводником в медицину, за что сын безмерно благодарен.

- На тот момент, когда я только-только начал работать в коллективе больницы имени Семашко, мой отец Яков Зиновьевич был заведующим урологическим отделением, - говорит мужчина. - Лучшего учителя мне было не найти.

По словам врача, отец и коллеги урологического отделения помогли ему освоиться в профессии и разобраться во всех ее тонкостях. Сейчас Зиновий Яковлевич - врач высшей категории, и он уже сам передает знания молодым.

- У нас в отделении обучаются врачи-ординаторы. Конечно, я всегда готов поделиться профессиональным опытом, дать совет. Ведь быть врачом непросто. И молодым специалистам нужны помощь и поддержка.

Спокойствие, выдержка и профессионализм

Сам Зиновий уверен: главное для врача - это профессионализм. Человек в белом халате должен разбираться не только в своей специальности, но и быть грамотным в смежных направлениях.

- Хороший специалист, работающий в медицине, обязан отличаться спокойствием и выдержкой, - отмечает самарский медик. - Конечно, профессия врача - очень ответственная. Но я очень люблю свою работу и горжусь, что связал свою жизнь с медициной. Здесь нельзя останавливаться, необходимо постоянно учиться. И, конечно, всегда быть готовым протянуть руку поддержки студентам, которые только начинают свой профессиональный путь.

КОНКРЕТНО

За 5 лет в Самарской области построены 115 и отремонтированы 333 объекта медицины. Полностью обновлен парк машин скорой помощи, возрождена санитарная авиация.

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